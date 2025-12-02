РУС
Членство Украины в ЕС
Зеленский о временных рамках вступления Украины в ЕС: "В этом столетии или в следующем?"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важной составляющей ее будущих гарантий безопасности.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава государства поблагодарил США за готовность выступить гарантом безопасности Украины и подчеркнул необходимость четких формулировок в этом вопросе. Он также обратился к ЕС с призывом дать понятный сигнал о перспективах членства.

"Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос в том, когда мы будем в Евросоюзе - в этом столетии или в следующем столетии? Определенность для украинского народа, вот что нужно", - сказал Зеленский.

Топ комментарии
+6
Це вже не твоя справа. В ЕС Україні буде вступати 100% без тебе при владі.
02.12.2025 17:14 Ответить
+5
Тоді, коли буде в Україні буде інший президент.
02.12.2025 17:14 Ответить
+5
Країну, якою керує банда зелених мародерів, в ЄС не візьмуть однозначно.
02.12.2025 17:17 Ответить
02.12.2025 17:14 Ответить
02.12.2025 17:14 Ответить
Вова, рыб в Ялте покормил? Ну и славно. В НАТО и в Евросоюз вступим в следующем столетии. **** тут осталось. Если кто-то ещё останется из нас.
02.12.2025 17:14 Ответить
одразу після Туреччини (хто не знає, то турки вже років 20 як кандидати на вступ) )
02.12.2025 17:17 Ответить
Країну, якою керує банда зелених мародерів, в ЄС не візьмуть однозначно.
02.12.2025 17:17 Ответить
Лише після ганебного проекту "слуга народу"-яке там століття?
Та,знову ж таки,залежно від рішення мудріго народу.
02.12.2025 17:19 Ответить
ЄС та НАТО у нас записано у Конституції. От і вступимо туди за тих, хто цю нісенітницю туди вніс.
02.12.2025 17:19 Ответить
Будапештський меморандум показник гарантій США... а наші земразі відмовились від лендлізу
02.12.2025 17:22 Ответить
Сідай валодя зі своїми дружками в тюрягу, тоді Україну візьмуть до ЄС!
02.12.2025 17:35 Ответить
Поки ти при владі Україну нікуди не приймуть, ти знаєш Україну Росії паскуда!
02.12.2025 17:38 Ответить
Як тільки відсидиш в тюрмі свій термін, так і відразу!
02.12.2025 17:44 Ответить
Не підходить: експерти,юристи пишуть-говорять,що там довічним пахне.
02.12.2025 17:52 Ответить
Ну хоч цьому порадіємо!
02.12.2025 18:08 Ответить
Ответ простой: Украина вступит в ЕС тогда, когда будет отвечать стандартам ЕС. Поэтому вопрос о вступлении Украина должна задавать сама себе.
02.12.2025 17:46 Ответить
 
 