Зеленский о временных рамках вступления Украины в ЕС: "В этом столетии или в следующем?"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важной составляющей ее будущих гарантий безопасности.
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава государства поблагодарил США за готовность выступить гарантом безопасности Украины и подчеркнул необходимость четких формулировок в этом вопросе. Он также обратился к ЕС с призывом дать понятный сигнал о перспективах членства.
"Мы благодарны Европе, что Украину видят в Европейском Союзе, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос в том, когда мы будем в Евросоюзе - в этом столетии или в следующем столетии? Определенность для украинского народа, вот что нужно", - сказал Зеленский.
Та,знову ж таки,залежно від рішення мудріго народу.