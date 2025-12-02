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Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою складовою її майбутніх гарантій безпеки.
Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Глава держави подякував США за готовність виступити гарантом безпеки України та наголосив на необхідності чітких формулювань у цьому питанні. Він також звернувся до ЄС із закликом дати зрозумілий сигнал щодо перспектив членства.
"Ми вдячні Європі, що Україну бачать у Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання - коли, у цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи в наступному сторіччі? Визначеність для українських людей, ось що потрібно", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+12 Dic Dolovo
показати весь коментар02.12.2025 17:14 Відповісти Посилання
+9 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар02.12.2025 17:14 Відповісти Посилання
+9 Юрий Хохлов #565012
показати весь коментар02.12.2025 17:17 Відповісти Посилання
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Та,знову ж таки,залежно від рішення мудріго народу.
Выше ссылка на статью здесь, на цензоре.
Если не пользоваться мозгом, то все вокруг враги, а вы окружены чудесами.
Приехали "советское качество". В восточной Германии после савка все трубы переложили, чтоб качеством не пахло сильно.