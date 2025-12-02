Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою складовою її майбутніх гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Глава держави подякував США за готовність виступити гарантом безпеки України та наголосив на необхідності чітких формулювань у цьому питанні. Він також звернувся до ЄС із закликом дати зрозумілий сигнал щодо перспектив членства.

"Ми вдячні Європі, що Україну бачать у Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання - коли, у цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи в наступному сторіччі? Визначеність для українських людей, ось що потрібно", - сказав Зеленський.

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