УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11055 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
3 750 31

Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою складовою її майбутніх гарантій безпеки.

Про це він сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава держави подякував США за готовність виступити гарантом безпеки України та наголосив на необхідності чітких формулювань у цьому питанні. Він також звернувся до ЄС із закликом дати зрозумілий сигнал щодо перспектив членства.

"Ми вдячні Європі, що Україну бачать у Європейському Союзі, а для нас це частина гарантій безпеки. То питання - коли, у цьому сторіччі ми в Євросоюзі чи в наступному сторіччі? Визначеність для українських людей, ось що потрібно", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф та Кушнер після переговорів із Путіними зустрінуться з Зеленським, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) членство в ЄС (1522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Це вже не твоя справа. В ЕС Україні буде вступати 100% без тебе при владі.
показати весь коментар
02.12.2025 17:14 Відповісти
+9
Тоді, коли буде в Україні буде інший президент.
показати весь коментар
02.12.2025 17:14 Відповісти
+9
Країну, якою керує банда зелених мародерів, в ЄС не візьмуть однозначно.
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже не твоя справа. В ЕС Україні буде вступати 100% без тебе при владі.
показати весь коментар
02.12.2025 17:14 Відповісти
Тоді, коли буде в Україні буде інший президент.
показати весь коментар
02.12.2025 17:14 Відповісти
Вова, рыб в Ялте покормил? Ну и славно. В НАТО и в Евросоюз вступим в следующем столетии. **** тут осталось. Если кто-то ещё останется из нас.
показати весь коментар
02.12.2025 17:14 Відповісти
одразу після Туреччини (хто не знає, то турки вже років 20 як кандидати на вступ) )
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
Які 20?! Всі 50!
показати весь коментар
02.12.2025 18:38 Відповісти
Країну, якою керує банда зелених мародерів, в ЄС не візьмуть однозначно.
показати весь коментар
02.12.2025 17:17 Відповісти
Лише після ганебного проекту "слуга народу"-яке там століття?
Та,знову ж таки,залежно від рішення мудріго народу.
показати весь коментар
02.12.2025 17:19 Відповісти
Будапештський меморандум показник гарантій США... а наші земразі відмовились від лендлізу
показати весь коментар
02.12.2025 17:22 Відповісти
Сідай валодя зі своїми дружками в тюрягу, тоді Україну візьмуть до ЄС!
показати весь коментар
02.12.2025 17:35 Відповісти
Поки ти при владі Україну нікуди не приймуть, ти знаєш Україну Росії паскуда!
показати весь коментар
02.12.2025 17:38 Відповісти
Як тільки відсидиш в тюрмі свій термін, так і відразу!
показати весь коментар
02.12.2025 17:44 Відповісти
Не підходить: експерти,юристи пишуть-говорять,що там довічним пахне.
показати весь коментар
02.12.2025 17:52 Відповісти
Ну хоч цьому порадіємо!
показати весь коментар
02.12.2025 18:08 Відповісти
Ответ простой: Украина вступит в ЕС тогда, когда будет отвечать стандартам ЕС. Поэтому вопрос о вступлении Украина должна задавать сама себе.
показати весь коментар
02.12.2025 17:46 Відповісти
Ні " задаваць шама сібє" кацапику! А для цього створено спеціальну європейську комісію, яка і встановлює чи відповідає Україна стандартам ЄС! Один з останніх висновків: занадто високий рівень корупції. І якщо ЗЕ буде знижувати цю корупцію такими темпами як зараз, то таки так - ми вступимо в ЄС у наступному столітті!? Чому ж він обурюється?
показати весь коментар
02.12.2025 18:44 Відповісти
Ну во-первых я не кацап. Во-вторых: Украина прекрасно знает, какие требования необходимо выполнить, но не выполняет. Стандарты ЕС (о качестве питьевой воды, кстати тоже) Украине известны уже много лет, но она им по-прежнему не отвечает. Комиссия же лишь констатирует факты соответствия, а изменения в законодательстве должна принять Украина, а не комиссия. Так от кого зависит скорость вступления в первую очередь? От Украины, ЕС, или комиссии?
показати весь коментар
02.12.2025 18:58 Відповісти
Якщо щось плаває як качка, виглядає як качка, але крякає на "язикє", то це кацап! А якої ж ви нації тоді, що мовою не спілкуєтеся? Це по перше. По друге, звідки у вас інформація, що в Україні вода (є багато видів води в т.ч. і бутильована, і з колодязів) не відповідає європейським вимогам? Для вступу у ЄС необхідно виконувати певні кластери, по яких відкриваються перемовини щодо вступу і аж тоді роблять висновки про готовність України.
показати весь коментар
02.12.2025 19:22 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3518109/***************************************************************
Выше ссылка на статью здесь, на цензоре.
Если не пользоваться мозгом, то все вокруг враги, а вы окружены чудесами.
показати весь коментар
02.12.2025 20:21 Відповісти
За посиланням висер зеленої побрякушки річної давнини. І проблема там у грошах, в не в тому, що цю воду не можна пити. Щодо мізків: ну чому кацапам можна не користуватися мозком в т.ч. і для розв'язання воєн, а решта світу мусять думати за них ?
показати весь коментар
02.12.2025 21:31 Відповісти
Ахах, почитайте пожалуйста разницу между питьевой и технической водой. Воду с лужи, кстати тоже можно пить, но не долго.
показати весь коментар
02.12.2025 22:33 Відповісти
Це для ЄС вона технічна, а в совдепії вона відповідала ГОСТу і афішувалася як найкраща в світі вода, щастя пити яку випало на долю лише громадянам СРСР! Європейські стандарти дуже часто переглядають і які критерії в який бік знову змінять прогнозувати іноді важко. До речі, стандарти ЄС не обов'язкові, а рекомендовані.
показати весь коментар
02.12.2025 22:41 Відповісти
Стандарты ЕС не в том, что вся вода должна быть в стране питьевой, а в том, что вода, которую называют питьевой, должна отвечать стандартам качества.
Приехали "советское качество". В восточной Германии после савка все трубы переложили, чтоб качеством не пахло сильно.
показати весь коментар
02.12.2025 22:53 Відповісти
В Німеччині немає таких дурнуватих сусідів на півночі як в Україні! Тому і з совдепії їм вдалося викарабкатися швидше!
показати весь коментар
02.12.2025 23:06 Відповісти
Не утруждайте себя, не думайте. Если этот процесс для вас сложен - не загоняйте себя. Все люди разные, возможно это не Ваше.
показати весь коментар
02.12.2025 22:35 Відповісти
Думати мені чи ні я буду вирішувати самостійно, без ваших "суперцінних" вказівок. А ви такий грамотєй, а мову опанувати важко? Чи як у відомій гуморесці: "у мєня єсть свой язик - ни к чєму мнє мова"?
показати весь коментар
02.12.2025 22:49 Відповісти
А зачем мне его учить? Во-первых я его и так знаю. Во-вторых: я не через ВПН сижу, а реально живу в Германии. У меня больше необходимости углублять свои знания в немецком языке.
показати весь коментар
02.12.2025 22:56 Відповісти
Тоді якого хрена ти сидиш на українському сайті і жителів країни, в якій іде війна і батьки колишуть в трунах, а не в колисках, своїх дітей, ПОВЧАЄШ!? Безсовісний, пригрів свою сраку в теплі, то не випендрюйся тут!
показати весь коментар
02.12.2025 23:03 Відповісти
Сторіччя - це воно тіпа пашутіло? Коли здохнеш, падла ненажерлива, тоді і вступить.
показати весь коментар
02.12.2025 18:50 Відповісти
При цьому мудаку - ніколи.
показати весь коментар
02.12.2025 21:30 Відповісти
Ne nado v arabski ES, v NATO zachitit stranu
показати весь коментар
03.12.2025 06:20 Відповісти
 
 