Если Украина установит стандарты питьевой воды, как в ЕС, то окажется, что у нас - только техническая, - замглавы МОЗ Слободниченко
Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко заявила, что если прописать европейские стандарты для питьевой воды в Украине, то окажется, что в государстве только техническая вода, которая стоит меньше. Необходимо будет снизить тарифы на воду, а значит, будут непоступления в бюджет.
Об этом заместитель министра сказала в интервью для "Українських новин" в контексте того, выполнила ли Украина условия для вступления в ЕС в области здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, по каким компонентам Украина больше всего отстает, чтобы выполнить условия для вступления в ЕС, Слободниченко сказала, что вопрос питьевой воды и ее надлежащего качества - "один из тяжелых".
"Как пример - один из трудных вопросов питьевой воды. То есть, какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только - техническая", - сказала заместитель главы Минздрава.
Как отметила чиновница, если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. Соответственно упадут тарифы на воду, а следовательно, будут непоступления в бюджет, пояснила Слободниченко.
"Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", - сказала замминистра.
Напомним, что в недавнем отчете Еврокомиссии говорилось, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
- Ніколи не пий цю гидоту. Звикнеш, і життя твоє не буде коштувати ломаного цента (с)
бо оті ніжні рожеві поні, задовбали своїми стандартами.
хто хоч раз коштував фінляндію, зрозуміє.
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї
зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
і виплатити різницю. Або різницю зарахувати на рахунок.
ukrinform.ua/rubric-society/1742194-klichko_obitsyae__kiyanam_chistu_vodu_z_kranu_2004358.html
Мало того...
Влада нахабно заявила, що і надалі буде продовжувати вчиняти злочини.
А ви Українці терпіть - з кранів у вас і надалі буде йти технічна вода, а платити будете як за питну.
А це точно міністерство ОХОРОНИ здоров'я? Більше схоже, що вона визнала нову назву - міністерство знищення здоров'я.
Це занадто навіть на фоні Гетманцева з його общипуванням гусаків.
Тому це не "проблемне питання", а кретинизм та жлобство державної політики. І це стосується не лише води, в принципі майже всього ЖКГ.
Хтось пам'ятає суддю-вбивцю Тандира або воєнкома-хабарника Борисова?
Це серйозне зізнання у триваючому злочині проти власного населення на протязі багатьох років.
Але нажаль нічого не буде, всі швидко забудуть і продовжать платити за лайно, як за воду.
Менше грошей на розпил - хіба так можна ?
А повернути людям гроші, які ви драли за технічні гнилі помиї -такого не хочете, скоти ????
Якщо в крані буде якісна вода, не будуть купувати бутильовану -
от чиїми устами говорять ці падлюки !
На ваші зарплати є кращі і ретельніші працівники !!!!