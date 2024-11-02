Если Украина установит стандарты питьевой воды, как в ЕС, то окажется, что у нас - только техническая, - замглавы МОЗ Слободниченко

Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко заявила, что если прописать европейские стандарты для питьевой воды в Украине, то окажется, что в государстве только техническая вода, которая стоит меньше. Необходимо будет снизить тарифы на воду, а значит, будут непоступления в бюджет.

Об этом заместитель министра сказала в интервью для "Українських новин" в контексте того, выполнила ли Украина условия для вступления в ЕС в области здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, по каким компонентам Украина больше всего отстает, чтобы выполнить условия для вступления в ЕС, Слободниченко сказала, что вопрос питьевой воды и ее надлежащего качества - "один из тяжелых".

"Как пример - один из трудных вопросов питьевой воды. То есть, какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только - техническая", - сказала заместитель главы Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

Как отметила чиновница, если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. Соответственно упадут тарифы на воду, а следовательно, будут непоступления в бюджет, пояснила Слободниченко.

"Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", - сказала замминистра.

Напомним, что в недавнем отчете Еврокомиссии говорилось, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Читайте также: Украина может стать членом ЕС до 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ, - еврокомиссар Варгеи