8 646 85

Если Украина установит стандарты питьевой воды, как в ЕС, то окажется, что у нас - только техническая, - замглавы МОЗ Слободниченко

Слободніченко про відповідність питної води в Україні стандартам ЄС

Заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко заявила, что если прописать европейские стандарты для питьевой воды в Украине, то окажется, что в государстве только техническая вода, которая стоит меньше. Необходимо будет снизить тарифы на воду, а значит, будут непоступления в бюджет.

Об этом заместитель министра сказала в интервью для "Українських новин" в контексте того, выполнила ли Украина условия для вступления в ЕС в области здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, по каким компонентам Украина больше всего отстает, чтобы выполнить условия для вступления в ЕС, Слободниченко сказала, что вопрос питьевой воды и ее надлежащего качества - "один из тяжелых".

"Как пример - один из трудных вопросов питьевой воды. То есть, какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то это сразу по всей стране приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только - техническая", - сказала заместитель главы Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

Как отметила чиновница, если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость. Соответственно упадут тарифы на воду, а следовательно, будут непоступления в бюджет, пояснила Слободниченко.

"Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", - сказала замминистра.

Напомним, что в недавнем отчете Еврокомиссии говорилось, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Читайте также: Украина может стать членом ЕС до 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ, - еврокомиссар Варгеи

Автор: 

Топ комментарии
+27
Стандарти якості води піднімати до європейських ми, звичайно, не будемо, а от підняти тарифи на воду до рівня європейських - це запросто.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:56 Ответить
+25
це замість того, щоб підвищити якість питної води до європейських норм
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї

зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
показать весь комментарий
02.11.2024 20:43 Ответить
+23
Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
показать весь комментарий
02.11.2024 20:37 Ответить
Таємнвця Полішенеля.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:34 Ответить
В ЄС,коли лапають п'яним українського водія за кермом,те нерідко вміст алкоголю вказує,що це смертельна доза)
показать весь комментарий
02.11.2024 20:35 Ответить
Азіатам смертельна. В них менша стійкість до ядів.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:59 Ответить
перепрошую, кому Безугла примарилася?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:37 Ответить
Дуже схожа. Однояйцеві? Я спочатку утримався від такого запитання громаде.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:43 Ответить
Скоріше за все.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:47 Ответить
Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
показать весь комментарий
02.11.2024 20:37 Ответить
та просто піднімуть тариф на технічну воду
показать весь комментарий
02.11.2024 20:51 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 20:38 Ответить
Короче, украинцав кормят говном.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:39 Ответить
- Якщо можна, води.
- Ніколи не пий цю гидоту. Звикнеш, і життя твоє не буде коштувати ломаного цента (с)
показать весь комментарий
03.11.2024 07:37 Ответить
а є ще особлива вода! миколаївська! за яку грощі хочуть як за питну!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:42 Ответить
З сірководнієм - особливо в ранці - і 34 гривна куб. Суки.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:55 Ответить
та, нормально вода. салом заїв, оковитою запив і нормуль.
бо оті ніжні рожеві поні, задовбали своїми стандартами.
хто хоч раз коштував фінляндію, зрозуміє.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:42 Ответить
це замість того, щоб підвищити якість питної води до європейських норм
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї

зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
показать весь комментарий
02.11.2024 20:43 Ответить
Ну в тебе ж все добре служка?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:44 Ответить
Тю, для випускників Трускавецької академії це питання вирішити шо раз плюнути, а якщо залучити всім відомого щипателя гусей, то може вийти все навпаки: нинішні тарифи лишаються як за "технічну" воду з крану, а за "європейську"- тарифи в два три рази!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:45 Ответить
Ага, але при цьому вони п'ють бутильовану воду а не з крана. Якось дивно
показать весь комментарий
02.11.2024 20:47 Ответить
Тобто ми споживаємо технічну воду, а платимо як за очищену і питну… Нє ну прекрасно..
показать весь комментарий
02.11.2024 20:53 Ответить
Так во всем.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:18 Ответить
Це ж треба так "бутильнуться"!
показать весь комментарий
02.11.2024 20:54 Ответить
А платять українці, як за питну?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:55 Ответить
Стандарти якості води піднімати до європейських ми, звичайно, не будемо, а от підняти тарифи на воду до рівня європейських - це запросто.
показать весь комментарий
02.11.2024 20:56 Ответить
То весь час нас травлять технічною водою, а платимо як за нормальну питну воду? От ..... Вимагаю провести перерахунок з 1991 року
і виплатити різницю. Або різницю зарахувати на рахунок.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:00 Ответить
Тоесть как платить тарифы и налоги так нужно сделать как в Европе, а как стандарты жизни сделать как в Европе так не надо трогать. Афигеть
показать весь комментарий
02.11.2024 21:02 Ответить
Зробили це разом. Зарплати і пенсіі як в Європі!
показать весь комментарий
02.11.2024 21:46 Ответить
Зарплатам і пенсіям наших прокурорів заздрить вся Європа
показать весь комментарий
03.11.2024 07:39 Ответить
Скоро з калюж будемо пити. москалі вже котятся, через півроку будуть у Кієвє.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:06 Ответить
Памятаю як Кличко в 2014 році перся в мери, обіцяв чисту воду з крану, до цих пір чекаємо...

ukrinform.ua/rubric-society/1742194-klichko_obitsyae__kiyanam_chistu_vodu_z_kranu_2004358.html
показать весь комментарий
02.11.2024 21:07 Ответить
Виявляється , що у Євросоюз нас не беруть не через корупцію , а через погану воду .
показать весь комментарий
02.11.2024 21:10 Ответить
І що ж в нас виходить: США «томагавки» не дають - погані; ЄС вимагає чисту воду в кранах - погані ; з корупцією вимагають боротися всі - всі погані. Значить пийте крановчанку з обох долонь українчики, а ЄС нам не потрібне.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:11 Ответить
Запаривайте мивину с ушей технической водой и наслаждайтесь видосиками от "потужного лидера"...
показать весь комментарий
02.11.2024 21:13 Ответить
Зам. министра - шедевр. Продолжайте пить техническую воду, но платить, как за питьевую))) нафиг то здоровье!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 21:13 Ответить
И это заявляет зам.министра здравоохранения, которую наверное, должно больше волновать здоровье граждан, а не поступления в бюджет... Но это в любой другой стране.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:15 Ответить
Вот и я о том же))) шедевр!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 21:16 Ответить
Замміністра не хвилюють навіть надходження до бюджету. Її, як і всіх чинуш, хвилюють тільки надходження до власної кишені.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:28 Ответить
Влада відверто зізналась у своїй злочинній діяльності.
Мало того...
Влада нахабно заявила, що і надалі буде продовжувати вчиняти злочини.
А ви Українці терпіть - з кранів у вас і надалі буде йти технічна вода, а платити будете як за питну.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:13 Ответить
Нет, речь исключительно о цене на воду. По сути украинцев заставляют платить больше, чем оно того стоит. В остальном все украинцы знают, что их вода говно.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:21 Ответить
Здуріти можна, одна з керівників МОЗу зізналась, що їй насрати на здоров'я людей, котрі п'ють технічну воду, вона бачте занепокоєна надходженнями в бюджет!
А це точно міністерство ОХОРОНИ здоров'я? Більше схоже, що вона визнала нову назву - міністерство знищення здоров'я.
Це занадто навіть на фоні Гетманцева з його общипуванням гусаків.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:20 Ответить
Так під час війни в багатьох справжнє нутро показується. Це ж стресова ситуація, що прибирає всі маски.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:54 Ответить
Вона мабуть не знає що водоканали поки що в комунальній власності,хоч вже мітять відібрати,а вони взагалі то показують що "в долгах как шелках"і в який бюджет.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:37 Ответить
Аргументація " здорових людей". З такою логікою, можна і про зп говрити: Якщо встановити європейські стандарти, то виявиться, що ми повинні платити мінімальну зп 1000є в місяць, а це означає, що..." . А якщо відкинути ідею встановлення європейських стандартів, то навіщо тоді в ЄС йти ?
показать весь комментарий
02.11.2024 21:22 Ответить
В Полтаве очень хорошая вода, та которая из под крана, за три года на чайнике накипь не появилась
показать весь комментарий
02.11.2024 21:24 Ответить
З якістью води зрозуміло. А що там по іншим кейсам( повітря, продукти харчування...)?
показать весь комментарий
02.11.2024 21:34 Ответить
все те саме, в продуктах пальмовий жир заборонений у ЕС, але по вартості вже зрівнялися..
показать весь комментарий
02.11.2024 22:00 Ответить
У нас навіть та технічна вода неналежної якості, все обладнання та комунікації згнили чи догнивають, треба капітальні ремонти/заміни, яких не було і не буде, бо всі гроші у круп та князєвих в готівці під диваном. А коштує вона, наче з кришталево чистого джерела.
Тому це не "проблемне питання", а кретинизм та жлобство державної політики. І це стосується не лише води, в принципі майже всього ЖКГ.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:43 Ответить
У нас немає терміну технічна вода і відповідно немає вимог до якості технічної води. До 2010 року технічна вода, яка подавалась мережами водопостачання на підприємства, мала відповідати вимогам ГОСТ "Вода питьевая". Після 2010 року технічна вода з норм на питну воду була виключена, тобто жоден спец вам не скаже, що таке нормативна якість технічної води.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:08 Ответить
У Німеччині воду вдома можна пити з крану без кип'ятіння і не буде отруєння і вода без хлору. Чому б не взяти їх досвід просто? Почати його впроваджувати хоча б поступово.
показать весь комментарий
02.11.2024 21:52 Ответить
Для цього треба нові очисні станції, нові системи фільтрів і нові тисячі кілометрів водопроводів. А це - мільярди доларів. З чого пропонуєте поступове впровадження?
показать весь комментарий
02.11.2024 22:13 Ответить
коли зелене гівно НЕ стало, виявило би турботу про своїх виборців, то питання грошей стояло б на солому місці....
показать весь комментарий
02.11.2024 22:42 Ответить
У нас в містечку все це зробили,безхлорна очистка на молекулярному рівні,замінили правда сотні кілометрів водоводів,в Україні кажись 2таких водоканала вода дійсно питна з крана ,але це все на Еврокредити які що б погасити постійно підвищують тариф тепер в загальному десь виходить 54грн.куб,а водоканал далі хоче ще на 50%.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:07 Ответить
Ви трохи не в темі, тому говорити дурниці - в Україні в централізованому водопостачанні немає безхлорних технологій! І всі очищення відбуваються на молекулярному та атомарному рівнях, бо всі забруднення знаходяться в молекулярному або атомарному станах.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:48 Ответить
"Воду в місті перестали хлорувати(2018р), ******** процес передбачає очистку води на молекулярному рівні за допомогою NaCl."Я то в курсі,т.я знаю як замінили все обладнання(від забору до видачі) на нашому водоканалі на німецьке і всю мережу водопроводів по місту,а ОСББ і приватники в підводах до будинків і будинках,якщо Вам щось не відомо,то це не значить що цього немає.Але такі як Ви завжди в темі і пишите винятково не дурниці.
показать весь комментарий
03.11.2024 12:58 Ответить
Ну чого ви впираєтесь, я ж вам кажу - ви не в темі, чули дзвін та не знаєте де він, як то кажуть. Те що ви називаєте "очисткою води на молекулярному рівні за допомогою NaCl" - це звичайна хлорна технологія, тільки замість рідкого хлору використовують гіпохлорит натрію, який отримують з NaCl в електролізних установках. Можете спитати в лабораторії водоканалу, як вони контролюють процес знезараження водопровідної води - вам скажуть, що так само як і при рідкому хлорі - визначають вільний хлор і загальний хлор. Таку красиву молекулярну назву для гіпохлориту придумали для простого народу, щоб той не задавав питання - для чого міняють за дуже дорого шило на мило, бо гіпохлорит дорожчий за рідкий хлор разів в 10, а наслідки для якості води такі самі. Не соромно щось не знати, але впертість у незнанні робить людину посміховиськом.
показать весь комментарий
03.11.2024 14:39 Ответить
Німеччина, яка донедавна була другою економікою світу, за останні 25-30 років вклала до трлн євро в свою систему централізованого водопостачання. У нас такі гроші навіть всі чиновники разом взяті не змогли вкрасти за останні 33 роки, бо їх реально немає в країні. Нам треба дивитись на Польщу, бо там близько 100 млрд євро вклали в воду і каналізацію за ці ж роки.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:05 Ответить
Якщо Україна встановить зп і пенсії як в ЄС - всі чиновники і олігархи збідніють
показать весь комментарий
02.11.2024 21:57 Ответить
И у Украины наконец появится внутренний рынок. И это самое страшное. Как только украинцы смогут поддерживать свою экономику деньгами, то они перестанут смотреть в сторону России. Оттого стратегия всегда была держать украинцев в бедности, чтобы они смотрели в сторону Москвы.
показать весь комментарий
03.11.2024 03:05 Ответить
Нарешті хоч хтось правду сказав. За послуги беруть більше ніж вони насправді того коштують, але будемо далі дурити нарід бо потрібні ж надходження і так усюди. Ось звідки формується недовіра до держави, тому і не варто грати в "державні лотереї")
показать весь комментарий
02.11.2024 21:57 Ответить
Ждем завтра заявление, что это было ее личное мнение, которое не так поняли и вообще... В Украине самая лучшая и чистая вода в мире!
показать весь комментарий
02.11.2024 22:06 Ответить
Навіть заяви не буде, а ми всі завтра про це вже забудемо.
Хтось пам'ятає суддю-вбивцю Тандира або воєнкома-хабарника Борисова?
показать весь комментарий
03.11.2024 07:51 Ответить
Більше точно не беруть, мали би брати більше, якщо б дійсно давали питну воду навіть за нашими стандартами. Але чи тратять те, що беруть, куди потрібно - це питання.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:59 Ответить
Після такої заяви всі наші суди повинні бути завалені позовами проти держави/моз/всіх служб відповідальних за якість води.

Це серйозне зізнання у триваючому злочині проти власного населення на протязі багатьох років.

Але нажаль нічого не буде, всі швидко забудуть і продовжать платити за лайно, як за воду.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:02 Ответить
Ця чиновниця поняття немає, що вона ляпнула. Вона просто намагалась вигородити свого шефа, який категорично проти європейської директиви з питної води. Правда, він аргументує це тим, що наші норми найкращі у світі!🤣 А вона видно десь на нараді почула від шефа, що нам ці директиви не потрібні і придумала свою версію.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:57 Ответить
Добре хоч "найважливіші" європейські стандарти на податки і тарифи Україна встановила, а решта може і зачекати.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:13 Ответить
Це відвертість, тупість чи презирство? Одне зрозуміло: наші чиновники працюють точно не для людей.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:14 Ответить
Про що ця дівчинка шездить??? В Італії воду з крана пити знищити своє здоров'я. На півночі Італії ще з чорних річок можна а решта..... немає слів!!! Всі хто розуміє що таку воду пити не можна купують упаковками в магазинах. В Польщі така сама проблема!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 22:28 Ответить
..... гірських річок.....
показать весь комментарий
02.11.2024 22:29 Ответить
это ж министерка здоровья, а не министерка экологии. а вот как аппендицит вырезать и влк проходить или там "охматдит" и обеспечение всякими лекарствами, то это наверное у послов надо спрашивать.
показать весь комментарий
03.11.2024 03:12 Ответить
Українцям десятиліттями ллють у вуха такі казки про Європу, що ніхто в це не повірить. Це зміна свідомості на фізіологічному рівні. Європейський психомарафон.
показать весь комментарий
03.11.2024 03:25 Ответить
По-перше, європейські вимоги дають можливість водоканалам через об'єктивні причини до 9 років подавати водопровідну воду з відхиленнями від норм, якщо це не загрожує здоров'ю населення, але обов'язково попереджати населення про таке відхилення. В Україні відхилення заборонені. По-друге, діючі в Україні норми на питну воду навіть більш жорсткі, ніж у Євросоюзі. По-третє, в Україні немає такого терміну як технічна вода. Одним словом, замміністра або не в курсі, що в неї під носом твориться, або цілеспрямовано виступає проти європейських норм по питній воді, бо в цих нормах основним є зобов'язання держави давати населенню повну інформацію про якість води.
показать весь комментарий
02.11.2024 22:49 Ответить
але вочевидь і оплата технічної води - здіснюється не за тарифами питної, пан якось змовчав про цей маленький, але дуже значущий факт
показать весь комментарий
02.11.2024 23:46 Ответить
Немає в Євросоюзі поняття технічної води для централізованого водопостачання, а тому немає і тарифів. Тому і немає наведеного вами факту. Не видумуйте факти, тут з реальністю важко розібратися.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:37 Ответить
Хіба тільки води ? -У нас немає мʼяса без преміксів, хліба , овочів без пестицидів-гербіцидів і нітратів, немає совісті , самоповаги, гідності… Що є?- Чорна діра, яку ми з незрозумілих причин називаємо владою.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:03 Ответить
А може нам не треба того ЄС?!
показать весь комментарий
02.11.2024 23:15 Ответить
Потрібно розуміти як перспективну думку, піднімуть ціну і скажуть що воду довели до рівня якості ЄС. ))
показать весь комментарий
02.11.2024 23:42 Ответить
Тобто - це державне шахрайство - подається технічна вода, яка не відповідає жодним нормам, а оплачується споживачами - за тарифами питної. Ясна справа, що всякі попередні мери міст, які приватизували через тіньові схеми водоканали - проти того, щоб вводити європейські санітарні норми і європейську юстицію - бо за неналежну якість води - будуть судові позови і доведеться як мінімум - модернізувати водоканал, або за рішеннями судів - платити компенсації.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:50 Ответить
Ненадходження до бюджету - який "жах" - та вас Німеччина завалила грішми, щоб був бюджет !
Менше грошей на розпил - хіба так можна ?
А повернути людям гроші, які ви драли за технічні гнилі помиї -такого не хочете, скоти ????
Якщо в крані буде якісна вода, не будуть купувати бутильовану -
от чиїми устами говорять ці падлюки !
показать весь комментарий
03.11.2024 00:41 Ответить
Якщо міністерство здоров'я не може забезпечити навіть нормальної води, то геть з пляжу !
На ваші зарплати є кращі і ретельніші працівники !!!!
показать весь комментарий
03.11.2024 00:46 Ответить
Нужно выделять деньги на ремонт и контроль и прочее. А зачем, если можно просто украсть и кормить людей говном.
показать весь комментарий
03.11.2024 03:06 Ответить
Про яку якість води йде коли навіть в селах в скважинах вона вже неякісна, бо на поля виливають сотні тон отрути. Про криниці говорити зовсім не варто. Міста беруть вод з річок які забруднюються в першу чергу.
показать весь комментарий
03.11.2024 04:42 Ответить
українська влада травить людей
показать весь комментарий
03.11.2024 11:29 Ответить
 
 