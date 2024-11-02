Якщо Україна встановить стандарти питної води, як у ЄС, то виявиться, що в нас лише технічна, - заступниця очільника МОЗ Слободніченко
Заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко заявила, що якщо прописати європейські стандарти для питної води в Україні, то виявиться, що в державі лише технічна вода, яка коштує менше. Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.
Про це заступниця міністра сказала в інтерв'ю для "Українських новин" в контексті того, чи виконала Україна умови для вступу в ЄС в галузі охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, по яких компонентах Україна найбільше відстає, щоб виконати умови для вступу в ЄС, Слободніченко сказала, що питання питної води та її належної якості - "одне із важких".
"Як приклад - одне з важких питання питної води. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише - технічна", - сказала заступниця очільника МОЗ.
Як зазначила урядовиця, якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Відповідно впадуть тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету, пояснила Слободніченко.
"Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато", - сказала замміністра.
Нагадаємо, що у нещодавньому звіті Єврокомісії йшлося, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.
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И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
- Ніколи не пий цю гидоту. Звикнеш, і життя твоє не буде коштувати ломаного цента (с)
бо оті ніжні рожеві поні, задовбали своїми стандартами.
хто хоч раз коштував фінляндію, зрозуміє.
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї
зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
і виплатити різницю. Або різницю зарахувати на рахунок.
ukrinform.ua/rubric-society/1742194-klichko_obitsyae__kiyanam_chistu_vodu_z_kranu_2004358.html
Мало того...
Влада нахабно заявила, що і надалі буде продовжувати вчиняти злочини.
А ви Українці терпіть - з кранів у вас і надалі буде йти технічна вода, а платити будете як за питну.
А це точно міністерство ОХОРОНИ здоров'я? Більше схоже, що вона визнала нову назву - міністерство знищення здоров'я.
Це занадто навіть на фоні Гетманцева з його общипуванням гусаків.
Тому це не "проблемне питання", а кретинизм та жлобство державної політики. І це стосується не лише води, в принципі майже всього ЖКГ.
Хтось пам'ятає суддю-вбивцю Тандира або воєнкома-хабарника Борисова?
Це серйозне зізнання у триваючому злочині проти власного населення на протязі багатьох років.
Але нажаль нічого не буде, всі швидко забудуть і продовжать платити за лайно, як за воду.
Менше грошей на розпил - хіба так можна ?
А повернути людям гроші, які ви драли за технічні гнилі помиї -такого не хочете, скоти ????
Якщо в крані буде якісна вода, не будуть купувати бутильовану -
от чиїми устами говорять ці падлюки !
На ваші зарплати є кращі і ретельніші працівники !!!!