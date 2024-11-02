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Якщо Україна встановить стандарти питної води, як у ЄС, то виявиться, що в нас лише технічна, - заступниця очільника МОЗ Слободніченко

Слободніченко про відповідність питної води в Україні стандартам ЄС

Заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко заявила, що якщо прописати європейські стандарти для питної води в Україні, то виявиться, що в державі лише технічна вода, яка коштує менше. Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

Про це заступниця міністра сказала в інтерв'ю для "Українських новин" в контексті того, чи виконала Україна умови для вступу в ЄС в галузі охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, по яких компонентах Україна найбільше відстає, щоб виконати умови для вступу в ЄС, Слободніченко сказала, що питання питної води та її належної якості - "одне із важких".

"Як приклад - одне з важких питання питної води. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише - технічна", - сказала заступниця очільника МОЗ.

Читайте також: Україна виконала всі вимоги 2022 року про надання статусу кандидата, - звіт Єврокомісії

Як зазначила урядовиця, якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Відповідно впадуть тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету, пояснила Слободніченко.

"Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато", - сказала замміністра.

Нагадаємо, що у нещодавньому звіті Єврокомісії йшлося, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

Читайте також: Україна може стати членом ЄС до 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ, - єврокомісар Варгеї

Автор: 

якість (45) МОЗ (5405) членство в ЄС (1307) Євросоюз (13767) вода (1187)


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Топ коментарі
+27
Стандарти якості води піднімати до європейських ми, звичайно, не будемо, а от підняти тарифи на воду до рівня європейських - це запросто.
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02.11.2024 20:56 Відповісти
+25
це замість того, щоб підвищити якість питної води до європейських норм
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї

зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
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02.11.2024 20:43 Відповісти
+23
Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
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02.11.2024 20:37 Відповісти
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Таємнвця Полішенеля.
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02.11.2024 20:34 Відповісти
В ЄС,коли лапають п'яним українського водія за кермом,те нерідко вміст алкоголю вказує,що це смертельна доза)
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02.11.2024 20:35 Відповісти
Азіатам смертельна. В них менша стійкість до ядів.
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02.11.2024 20:59 Відповісти
перепрошую, кому Безугла примарилася?
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02.11.2024 20:37 Відповісти
Дуже схожа. Однояйцеві? Я спочатку утримався від такого запитання громаде.
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02.11.2024 20:43 Відповісти
Скоріше за все.
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02.11.2024 20:47 Відповісти
Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

И нечем будет платить пенсии "инвалидам"...
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02.11.2024 20:37 Відповісти
та просто піднімуть тариф на технічну воду
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02.11.2024 20:51 Відповісти
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02.11.2024 20:38 Відповісти
Короче, украинцав кормят говном.
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02.11.2024 20:39 Відповісти
- Якщо можна, води.
- Ніколи не пий цю гидоту. Звикнеш, і життя твоє не буде коштувати ломаного цента (с)
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03.11.2024 07:37 Відповісти
а є ще особлива вода! миколаївська! за яку грощі хочуть як за питну!
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02.11.2024 20:42 Відповісти
З сірководнієм - особливо в ранці - і 34 гривна куб. Суки.
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02.11.2024 21:55 Відповісти
та, нормально вода. салом заїв, оковитою запив і нормуль.
бо оті ніжні рожеві поні, задовбали своїми стандартами.
хто хоч раз коштував фінляндію, зрозуміє.
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02.11.2024 20:42 Відповісти
це замість того, щоб підвищити якість питної води до європейських норм
а ще вона відкрито сказала, что її якість низька - на рівні технічної і українці переплачують за неї

зелені клоуни та клоунеси позакінчували трускавецькі криворагульні університети
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02.11.2024 20:43 Відповісти
Ну в тебе ж все добре служка?
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02.11.2024 20:44 Відповісти
Тю, для випускників Трускавецької академії це питання вирішити шо раз плюнути, а якщо залучити всім відомого щипателя гусей, то може вийти все навпаки: нинішні тарифи лишаються як за "технічну" воду з крану, а за "європейську"- тарифи в два три рази!
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02.11.2024 20:45 Відповісти
Ага, але при цьому вони п'ють бутильовану воду а не з крана. Якось дивно
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02.11.2024 20:47 Відповісти
Тобто ми споживаємо технічну воду, а платимо як за очищену і питну… Нє ну прекрасно..
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02.11.2024 20:53 Відповісти
Так во всем.
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02.11.2024 21:18 Відповісти
Це ж треба так "бутильнуться"!
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02.11.2024 20:54 Відповісти
А платять українці, як за питну?
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02.11.2024 20:55 Відповісти
Стандарти якості води піднімати до європейських ми, звичайно, не будемо, а от підняти тарифи на воду до рівня європейських - це запросто.
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02.11.2024 20:56 Відповісти
То весь час нас травлять технічною водою, а платимо як за нормальну питну воду? От ..... Вимагаю провести перерахунок з 1991 року
і виплатити різницю. Або різницю зарахувати на рахунок.
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02.11.2024 21:00 Відповісти
Тоесть как платить тарифы и налоги так нужно сделать как в Европе, а как стандарты жизни сделать как в Европе так не надо трогать. Афигеть
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02.11.2024 21:02 Відповісти
Зробили це разом. Зарплати і пенсіі як в Європі!
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02.11.2024 21:46 Відповісти
Зарплатам і пенсіям наших прокурорів заздрить вся Європа
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03.11.2024 07:39 Відповісти
Скоро з калюж будемо пити. москалі вже котятся, через півроку будуть у Кієвє.
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02.11.2024 21:06 Відповісти
Памятаю як Кличко в 2014 році перся в мери, обіцяв чисту воду з крану, до цих пір чекаємо...

ukrinform.ua/rubric-society/1742194-klichko_obitsyae__kiyanam_chistu_vodu_z_kranu_2004358.html
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02.11.2024 21:07 Відповісти
Виявляється , що у Євросоюз нас не беруть не через корупцію , а через погану воду .
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02.11.2024 21:10 Відповісти
І що ж в нас виходить: США «томагавки» не дають - погані; ЄС вимагає чисту воду в кранах - погані ; з корупцією вимагають боротися всі - всі погані. Значить пийте крановчанку з обох долонь українчики, а ЄС нам не потрібне.
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02.11.2024 21:11 Відповісти
Запаривайте мивину с ушей технической водой и наслаждайтесь видосиками от "потужного лидера"...
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02.11.2024 21:13 Відповісти
Зам. министра - шедевр. Продолжайте пить техническую воду, но платить, как за питьевую))) нафиг то здоровье!!!
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02.11.2024 21:13 Відповісти
И это заявляет зам.министра здравоохранения, которую наверное, должно больше волновать здоровье граждан, а не поступления в бюджет... Но это в любой другой стране.
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02.11.2024 21:15 Відповісти
Вот и я о том же))) шедевр!!!
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02.11.2024 21:16 Відповісти
Замміністра не хвилюють навіть надходження до бюджету. Її, як і всіх чинуш, хвилюють тільки надходження до власної кишені.
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02.11.2024 21:28 Відповісти
Влада відверто зізналась у своїй злочинній діяльності.
Мало того...
Влада нахабно заявила, що і надалі буде продовжувати вчиняти злочини.
А ви Українці терпіть - з кранів у вас і надалі буде йти технічна вода, а платити будете як за питну.
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02.11.2024 21:13 Відповісти
Нет, речь исключительно о цене на воду. По сути украинцев заставляют платить больше, чем оно того стоит. В остальном все украинцы знают, что их вода говно.
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02.11.2024 21:21 Відповісти
Здуріти можна, одна з керівників МОЗу зізналась, що їй насрати на здоров'я людей, котрі п'ють технічну воду, вона бачте занепокоєна надходженнями в бюджет!
А це точно міністерство ОХОРОНИ здоров'я? Більше схоже, що вона визнала нову назву - міністерство знищення здоров'я.
Це занадто навіть на фоні Гетманцева з його общипуванням гусаків.
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02.11.2024 21:20 Відповісти
Так під час війни в багатьох справжнє нутро показується. Це ж стресова ситуація, що прибирає всі маски.
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02.11.2024 21:54 Відповісти
Вона мабуть не знає що водоканали поки що в комунальній власності,хоч вже мітять відібрати,а вони взагалі то показують що "в долгах как шелках"і в який бюджет.
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02.11.2024 23:37 Відповісти
Аргументація " здорових людей". З такою логікою, можна і про зп говрити: Якщо встановити європейські стандарти, то виявиться, що ми повинні платити мінімальну зп 1000є в місяць, а це означає, що..." . А якщо відкинути ідею встановлення європейських стандартів, то навіщо тоді в ЄС йти ?
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02.11.2024 21:22 Відповісти
В Полтаве очень хорошая вода, та которая из под крана, за три года на чайнике накипь не появилась
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02.11.2024 21:24 Відповісти
З якістью води зрозуміло. А що там по іншим кейсам( повітря, продукти харчування...)?
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02.11.2024 21:34 Відповісти
все те саме, в продуктах пальмовий жир заборонений у ЕС, але по вартості вже зрівнялися..
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02.11.2024 22:00 Відповісти
У нас навіть та технічна вода неналежної якості, все обладнання та комунікації згнили чи догнивають, треба капітальні ремонти/заміни, яких не було і не буде, бо всі гроші у круп та князєвих в готівці під диваном. А коштує вона, наче з кришталево чистого джерела.
Тому це не "проблемне питання", а кретинизм та жлобство державної політики. І це стосується не лише води, в принципі майже всього ЖКГ.
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02.11.2024 21:43 Відповісти
У нас немає терміну технічна вода і відповідно немає вимог до якості технічної води. До 2010 року технічна вода, яка подавалась мережами водопостачання на підприємства, мала відповідати вимогам ГОСТ "Вода питьевая". Після 2010 року технічна вода з норм на питну воду була виключена, тобто жоден спец вам не скаже, що таке нормативна якість технічної води.
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02.11.2024 23:08 Відповісти
У Німеччині воду вдома можна пити з крану без кип'ятіння і не буде отруєння і вода без хлору. Чому б не взяти їх досвід просто? Почати його впроваджувати хоча б поступово.
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02.11.2024 21:52 Відповісти
Для цього треба нові очисні станції, нові системи фільтрів і нові тисячі кілометрів водопроводів. А це - мільярди доларів. З чого пропонуєте поступове впровадження?
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02.11.2024 22:13 Відповісти
коли зелене гівно НЕ стало, виявило би турботу про своїх виборців, то питання грошей стояло б на солому місці....
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02.11.2024 22:42 Відповісти
У нас в містечку все це зробили,безхлорна очистка на молекулярному рівні,замінили правда сотні кілометрів водоводів,в Україні кажись 2таких водоканала вода дійсно питна з крана ,але це все на Еврокредити які що б погасити постійно підвищують тариф тепер в загальному десь виходить 54грн.куб,а водоканал далі хоче ще на 50%.
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03.11.2024 00:07 Відповісти
Ви трохи не в темі, тому говорити дурниці - в Україні в централізованому водопостачанні немає безхлорних технологій! І всі очищення відбуваються на молекулярному та атомарному рівнях, бо всі забруднення знаходяться в молекулярному або атомарному станах.
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03.11.2024 00:48 Відповісти
"Воду в місті перестали хлорувати(2018р), ******** процес передбачає очистку води на молекулярному рівні за допомогою NaCl."Я то в курсі,т.я знаю як замінили все обладнання(від забору до видачі) на нашому водоканалі на німецьке і всю мережу водопроводів по місту,а ОСББ і приватники в підводах до будинків і будинках,якщо Вам щось не відомо,то це не значить що цього немає.Але такі як Ви завжди в темі і пишите винятково не дурниці.
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03.11.2024 12:58 Відповісти
Ну чого ви впираєтесь, я ж вам кажу - ви не в темі, чули дзвін та не знаєте де він, як то кажуть. Те що ви називаєте "очисткою води на молекулярному рівні за допомогою NaCl" - це звичайна хлорна технологія, тільки замість рідкого хлору використовують гіпохлорит натрію, який отримують з NaCl в електролізних установках. Можете спитати в лабораторії водоканалу, як вони контролюють процес знезараження водопровідної води - вам скажуть, що так само як і при рідкому хлорі - визначають вільний хлор і загальний хлор. Таку красиву молекулярну назву для гіпохлориту придумали для простого народу, щоб той не задавав питання - для чого міняють за дуже дорого шило на мило, бо гіпохлорит дорожчий за рідкий хлор разів в 10, а наслідки для якості води такі самі. Не соромно щось не знати, але впертість у незнанні робить людину посміховиськом.
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03.11.2024 14:39 Відповісти
Німеччина, яка донедавна була другою економікою світу, за останні 25-30 років вклала до трлн євро в свою систему централізованого водопостачання. У нас такі гроші навіть всі чиновники разом взяті не змогли вкрасти за останні 33 роки, бо їх реально немає в країні. Нам треба дивитись на Польщу, бо там близько 100 млрд євро вклали в воду і каналізацію за ці ж роки.
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02.11.2024 23:05 Відповісти
Якщо Україна встановить зп і пенсії як в ЄС - всі чиновники і олігархи збідніють
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02.11.2024 21:57 Відповісти
И у Украины наконец появится внутренний рынок. И это самое страшное. Как только украинцы смогут поддерживать свою экономику деньгами, то они перестанут смотреть в сторону России. Оттого стратегия всегда была держать украинцев в бедности, чтобы они смотрели в сторону Москвы.
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03.11.2024 03:05 Відповісти
Нарешті хоч хтось правду сказав. За послуги беруть більше ніж вони насправді того коштують, але будемо далі дурити нарід бо потрібні ж надходження і так усюди. Ось звідки формується недовіра до держави, тому і не варто грати в "державні лотереї")
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02.11.2024 21:57 Відповісти
Ждем завтра заявление, что это было ее личное мнение, которое не так поняли и вообще... В Украине самая лучшая и чистая вода в мире!
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02.11.2024 22:06 Відповісти
Навіть заяви не буде, а ми всі завтра про це вже забудемо.
Хтось пам'ятає суддю-вбивцю Тандира або воєнкома-хабарника Борисова?
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03.11.2024 07:51 Відповісти
Більше точно не беруть, мали би брати більше, якщо б дійсно давали питну воду навіть за нашими стандартами. Але чи тратять те, що беруть, куди потрібно - це питання.
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02.11.2024 22:59 Відповісти
Після такої заяви всі наші суди повинні бути завалені позовами проти держави/моз/всіх служб відповідальних за якість води.

Це серйозне зізнання у триваючому злочині проти власного населення на протязі багатьох років.

Але нажаль нічого не буде, всі швидко забудуть і продовжать платити за лайно, як за воду.
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02.11.2024 22:02 Відповісти
Ця чиновниця поняття немає, що вона ляпнула. Вона просто намагалась вигородити свого шефа, який категорично проти європейської директиви з питної води. Правда, він аргументує це тим, що наші норми найкращі у світі!🤣 А вона видно десь на нараді почула від шефа, що нам ці директиви не потрібні і придумала свою версію.
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02.11.2024 22:57 Відповісти
Добре хоч "найважливіші" європейські стандарти на податки і тарифи Україна встановила, а решта може і зачекати.
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02.11.2024 22:13 Відповісти
Це відвертість, тупість чи презирство? Одне зрозуміло: наші чиновники працюють точно не для людей.
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02.11.2024 22:14 Відповісти
Про що ця дівчинка шездить??? В Італії воду з крана пити знищити своє здоров'я. На півночі Італії ще з чорних річок можна а решта..... немає слів!!! Всі хто розуміє що таку воду пити не можна купують упаковками в магазинах. В Польщі така сама проблема!!!
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02.11.2024 22:28 Відповісти
..... гірських річок.....
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02.11.2024 22:29 Відповісти
это ж министерка здоровья, а не министерка экологии. а вот как аппендицит вырезать и влк проходить или там "охматдит" и обеспечение всякими лекарствами, то это наверное у послов надо спрашивать.
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03.11.2024 03:12 Відповісти
Українцям десятиліттями ллють у вуха такі казки про Європу, що ніхто в це не повірить. Це зміна свідомості на фізіологічному рівні. Європейський психомарафон.
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03.11.2024 03:25 Відповісти
По-перше, європейські вимоги дають можливість водоканалам через об'єктивні причини до 9 років подавати водопровідну воду з відхиленнями від норм, якщо це не загрожує здоров'ю населення, але обов'язково попереджати населення про таке відхилення. В Україні відхилення заборонені. По-друге, діючі в Україні норми на питну воду навіть більш жорсткі, ніж у Євросоюзі. По-третє, в Україні немає такого терміну як технічна вода. Одним словом, замміністра або не в курсі, що в неї під носом твориться, або цілеспрямовано виступає проти європейських норм по питній воді, бо в цих нормах основним є зобов'язання держави давати населенню повну інформацію про якість води.
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02.11.2024 22:49 Відповісти
але вочевидь і оплата технічної води - здіснюється не за тарифами питної, пан якось змовчав про цей маленький, але дуже значущий факт
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02.11.2024 23:46 Відповісти
Немає в Євросоюзі поняття технічної води для централізованого водопостачання, а тому немає і тарифів. Тому і немає наведеного вами факту. Не видумуйте факти, тут з реальністю важко розібратися.
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03.11.2024 00:37 Відповісти
Хіба тільки води ? -У нас немає мʼяса без преміксів, хліба , овочів без пестицидів-гербіцидів і нітратів, немає совісті , самоповаги, гідності… Що є?- Чорна діра, яку ми з незрозумілих причин називаємо владою.
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02.11.2024 23:03 Відповісти
А може нам не треба того ЄС?!
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02.11.2024 23:15 Відповісти
Потрібно розуміти як перспективну думку, піднімуть ціну і скажуть що воду довели до рівня якості ЄС. ))
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02.11.2024 23:42 Відповісти
Тобто - це державне шахрайство - подається технічна вода, яка не відповідає жодним нормам, а оплачується споживачами - за тарифами питної. Ясна справа, що всякі попередні мери міст, які приватизували через тіньові схеми водоканали - проти того, щоб вводити європейські санітарні норми і європейську юстицію - бо за неналежну якість води - будуть судові позови і доведеться як мінімум - модернізувати водоканал, або за рішеннями судів - платити компенсації.
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02.11.2024 23:50 Відповісти
Ненадходження до бюджету - який "жах" - та вас Німеччина завалила грішми, щоб був бюджет !
Менше грошей на розпил - хіба так можна ?
А повернути людям гроші, які ви драли за технічні гнилі помиї -такого не хочете, скоти ????
Якщо в крані буде якісна вода, не будуть купувати бутильовану -
от чиїми устами говорять ці падлюки !
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03.11.2024 00:41 Відповісти
Якщо міністерство здоров'я не може забезпечити навіть нормальної води, то геть з пляжу !
На ваші зарплати є кращі і ретельніші працівники !!!!
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03.11.2024 00:46 Відповісти
Нужно выделять деньги на ремонт и контроль и прочее. А зачем, если можно просто украсть и кормить людей говном.
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03.11.2024 03:06 Відповісти
Про яку якість води йде коли навіть в селах в скважинах вона вже неякісна, бо на поля виливають сотні тон отрути. Про криниці говорити зовсім не варто. Міста беруть вод з річок які забруднюються в першу чергу.
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03.11.2024 04:42 Відповісти
українська влада травить людей
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03.11.2024 11:29 Відповісти
 
 