Якщо Україна встановить стандарти питної води, як у ЄС, то виявиться, що в нас лише технічна, - заступниця очільника МОЗ Слободніченко

Заступниця міністра охорони здоровʼя Марина Слободніченко заявила, що якщо прописати європейські стандарти для питної води в Україні, то виявиться, що в державі лише технічна вода, яка коштує менше. Необхідно буде знизити тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету.

Про це заступниця міністра сказала в інтерв'ю для "Українських новин" в контексті того, чи виконала Україна умови для вступу в ЄС в галузі охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, по яких компонентах Україна найбільше відстає, щоб виконати умови для вступу в ЄС, Слободніченко сказала, що питання питної води та її належної якості - "одне із важких".

"Як приклад - одне з важких питання питної води. Тобто, якої якості в Україні має бути питна вода. ЄС вимагає від нас прописати це на рівні законів, щоб врегулювати дотримання певних стандартів питної води. Якщо ми зараз це пропишемо, як того хоче ЄС, то це одразу по всій країні призведе до того, що в нас немає питної води, а лише - технічна", - сказала заступниця очільника МОЗ.

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Як зазначила урядовиця, якщо споживач користується технічною водою, то він має сплачувати за неї меншу вартість. Відповідно впадуть тарифи на воду, а отже, будуть ненадходження до бюджету, пояснила Слободніченко.

"Щоб привести у відповідність до європейських ці стандарти, потрібно не просто написати їх на папері, а реалізувати в країні. І це велике питання. Скільки часу та коштів це потребує? Це питання не одного року. І таких питань багато", - сказала замміністра.

Нагадаємо, що у нещодавньому звіті Єврокомісії йшлося, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

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