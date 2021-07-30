СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести публичный мониторинг качества воды.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"Второй доклад это был доклад относительно качества воды. У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем - это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение", - сказал Данилов.

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По его словам, отдельно был поднят вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов, больниц и школ. Данилов уточнил, что в Украине детских садов и школ сейчас насчитывается 33 тыс. 318.

"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО.

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