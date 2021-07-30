РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10366 посетителей онлайн
Новости
2 534 14

СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести публичный мониторинг качества воды.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"Второй доклад это был доклад относительно качества воды. У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем - это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение", - сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине назревает острая проблема с пресной водой, которой руководство страны практически не уделяет внимания, – эксперт

По его словам, отдельно был поднят вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов, больниц и школ. Данилов уточнил, что в Украине детских садов и школ сейчас насчитывается 33 тыс. 318.

"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации

Автор: 

Данилов Алексей (1066) качество (69) СНБО (4447) водоснабжение (727) вода (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ці зелені дауни мешкають у паралельної реальності...
показать весь комментарий
30.07.2021 20:46 Ответить
+4
осталось тока принять решение о публичном качестве коки.
волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
показать весь комментарий
30.07.2021 20:46 Ответить
+2
опять тарифы на воду поднимут
показать весь комментарий
30.07.2021 21:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та счас....
показать весь комментарий
30.07.2021 20:43 Ответить
осталось тока принять решение о публичном качестве коки.
волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
показать весь комментарий
30.07.2021 20:46 Ответить
Ці зелені дауни мешкають у паралельної реальності...
показать весь комментарий
30.07.2021 20:46 Ответить
"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3280114

РНБО при зеленій владі досягла рівня Бога, тепер буде займатися туалетами)
показать весь комментарий
30.07.2021 21:08 Ответить
Вместо системной работы по модернизации водосетей клоуны предлагают танцы бюрократов.
Бачили очі що вибирали, їжте хоч повилазьте.
показать весь комментарий
30.07.2021 21:11 Ответить
Замість нестримних реформ якийсь моніторинг?
показать весь комментарий
30.07.2021 22:07 Ответить
опять тарифы на воду поднимут
показать весь комментарий
30.07.2021 21:29 Ответить
СНБО взагалі в курсі, що хоч у Києві відбувається, навіть не в усій країні???
показать весь комментарий
30.07.2021 21:45 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5748009958606368?__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Вот и вскрылось очередное циничное враньё Зеленского про якобы неповышение тарифов на электроэнергию.

После заседания СНБО секретарь Данилов заявил: тарифы на электрику не будут поднимать только для уязвимых слоёв населения.

Перевожу с языка алчного и циничного Зеленского. Сделают градацию. До 100 КВт оставят 1, 68 грн. А выше - 3,5 грн. Даже в такой ситуации миллионы людей ощутят увеличение тарифов, поскольку используют более 100 КВт. Ну, а потом отменят льготный тариф до 100 КВт. Как сделали недавно.

Главное, чтобы украинцы проглотили первоначальное повышение свыше 100 КВт.
показать весь комментарий
30.07.2021 22:33 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5745295042211193?__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·

Заседание СНБО во главе с президентом, где рассматривается «снижение тарифов» ( эксклюзивное фото)
РНБО ухвалила рішення щодо публічного моніторингу якості води, - Данілов - Цензор.НЕТ 4101
показать весь комментарий
30.07.2021 22:34 Ответить
а это в компетенции СНБО (Служба национальной безопасности и обороны) ...
показать весь комментарий
30.07.2021 22:50 Ответить
Де взяти кошти на лабораторії і де набрати персонал здатний якісно проводити такий моніторинг? Про це в рішенні ні слова. Виходить як завжди у "зелених" дегенератів - "моніторинг робись! Раз-два"...
показать весь комментарий
30.07.2021 23:30 Ответить
недели три из крана течет желтая жидкость - что горячая, что холодная, похоже днепровскую воду подают в естественном виде. От района не зависит - живу в Подольском, мама на Оболони. Аууу, водоканал, дорого стирать белые вещи в покупной воде, матерюсь каждый день!
показать весь комментарий
31.07.2021 00:07 Ответить
бездельники, а ну РАБотать
показать весь комментарий
31.07.2021 01:34 Ответить
 
 