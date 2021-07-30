СНБО принял решение о публичном мониторинге качества воды, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести публичный мониторинг качества воды.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.
"Второй доклад это был доклад относительно качества воды. У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем - это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение", - сказал Данилов.
По его словам, отдельно был поднят вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов, больниц и школ. Данилов уточнил, что в Украине детских садов и школ сейчас насчитывается 33 тыс. 318.
"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО.
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волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
РНБО при зеленій владі досягла рівня Бога, тепер буде займатися туалетами)
Бачили очі що вибирали, їжте хоч повилазьте.
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Вот и вскрылось очередное циничное враньё Зеленского про якобы неповышение тарифов на электроэнергию.
После заседания СНБО секретарь Данилов заявил: тарифы на электрику не будут поднимать только для уязвимых слоёв населения.
Перевожу с языка алчного и циничного Зеленского. Сделают градацию. До 100 КВт оставят 1, 68 грн. А выше - 3,5 грн. Даже в такой ситуации миллионы людей ощутят увеличение тарифов, поскольку используют более 100 КВт. Ну, а потом отменят льготный тариф до 100 КВт. Как сделали недавно.
Главное, чтобы украинцы проглотили первоначальное повышение свыше 100 КВт.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5745295042211193?__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·
Заседание СНБО во главе с президентом, где рассматривается «снижение тарифов» ( эксклюзивное фото)