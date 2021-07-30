РНБО ухвалила рішення щодо публічного моніторингу якості води, - Данілов
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалила рішення ввести публічний моніторинг якості води.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю.
"Друга доповідь це була доповідь щодо якості води. У нас на сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо - це і є наше здоров'я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання", - сказав Данілов.
За його словами, окремо порушувалося питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків, лікарень і шкіл. Данілов уточнив, що в Україні дитячих садків і шкіл зараз налічується 33 тис. 318.
"Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Більше того, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні ми ухвалили рішення забезпечити, щоб вона там обов'язково з'явилася найближчим часом, щоб вони зняли це питання в XXI столітті", - додав секретар РНБО.
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волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
РНБО при зеленій владі досягла рівня Бога, тепер буде займатися туалетами)
Бачили очі що вибирали, їжте хоч повилазьте.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5748009958606368?__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Вот и вскрылось очередное циничное враньё Зеленского про якобы неповышение тарифов на электроэнергию.
После заседания СНБО секретарь Данилов заявил: тарифы на электрику не будут поднимать только для уязвимых слоёв населения.
Перевожу с языка алчного и циничного Зеленского. Сделают градацию. До 100 КВт оставят 1, 68 грн. А выше - 3,5 грн. Даже в такой ситуации миллионы людей ощутят увеличение тарифов, поскольку используют более 100 КВт. Ну, а потом отменят льготный тариф до 100 КВт. Как сделали недавно.
Главное, чтобы украинцы проглотили первоначальное повышение свыше 100 КВт.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5745295042211193?__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·
Заседание СНБО во главе с президентом, где рассматривается «снижение тарифов» ( эксклюзивное фото)