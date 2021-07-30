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РНБО ухвалила рішення щодо публічного моніторингу якості води, - Данілов

РНБО ухвалила рішення щодо публічного моніторингу якості води, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ухвалила рішення ввести публічний моніторинг якості води.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську в п'ятницю.

"Друга доповідь це була доповідь щодо якості води. У нас на сьогодні всі розуміють, що те, що ми з вами вживаємо - це і є наше здоров'я. Окремо була доповідь, що буде доручення: кожна громада повинна розуміти, яка якість води. Буде моніторинг системи публічний, і всі жителі тих чи інших територій будуть розуміти, яку воду місцева влада подає там, де є централізоване водопостачання", - сказав Данілов.

За його словами, окремо порушувалося питання забезпечення якісною водою перед 1 вересня дитячих садків, лікарень і шкіл. Данілов уточнив, що в Україні дитячих садків і шкіл зараз налічується 33 тис. 318.

"Вони всі зараз поставлені на моніторинг. Більше того, там, де немає централізованої каналізації, на цьому засіданні ми ухвалили рішення забезпечити, щоб вона там обов'язково з'явилася найближчим часом, щоб вони зняли це питання в XXI столітті", - додав секретар РНБО.

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) якість (45) РНБО (2303) водопостачання (842) вода (1187)


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Топ коментарі
+5
Ці зелені дауни мешкають у паралельної реальності...
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30.07.2021 20:46 Відповісти
+4
осталось тока принять решение о публичном качестве коки.
волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
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30.07.2021 20:46 Відповісти
+2
опять тарифы на воду поднимут
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30.07.2021 21:29 Відповісти
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Та счас....
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30.07.2021 20:43 Відповісти
осталось тока принять решение о публичном качестве коки.
волнуются люди - вдруг не то шо в нос гетьман дует?преживают....
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30.07.2021 20:46 Відповісти
Ці зелені дауни мешкають у паралельної реальності...
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30.07.2021 20:46 Відповісти
"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательно появилась в ближайшее время, чтобы они сняли этот вопрос в XXI веке", - добавил секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3280114

РНБО при зеленій владі досягла рівня Бога, тепер буде займатися туалетами)
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30.07.2021 21:08 Відповісти
Вместо системной работы по модернизации водосетей клоуны предлагают танцы бюрократов.
Бачили очі що вибирали, їжте хоч повилазьте.
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30.07.2021 21:11 Відповісти
Замість нестримних реформ якийсь моніторинг?
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30.07.2021 22:07 Відповісти
опять тарифы на воду поднимут
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30.07.2021 21:29 Відповісти
СНБО взагалі в курсі, що хоч у Києві відбувається, навіть не в усій країні???
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30.07.2021 21:45 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWy0RKYuyO2FlEmyhb9uttfEA86B4olB3R-***********************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

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Вот и вскрылось очередное циничное враньё Зеленского про якобы неповышение тарифов на электроэнергию.

После заседания СНБО секретарь Данилов заявил: тарифы на электрику не будут поднимать только для уязвимых слоёв населения.

Перевожу с языка алчного и циничного Зеленского. Сделают градацию. До 100 КВт оставят 1, 68 грн. А выше - 3,5 грн. Даже в такой ситуации миллионы людей ощутят увеличение тарифов, поскольку используют более 100 КВт. Ну, а потом отменят льготный тариф до 100 КВт. Как сделали недавно.

Главное, чтобы украинцы проглотили первоначальное повышение свыше 100 КВт.
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30.07.2021 22:33 Відповісти
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5745295042211193?__cft__[0]=AZWcl6FC-CwbL6zwWYYJdbXW5DhUGV9ijgBALaCFUEXLIABwjGDxpjqgxFViNZOAl733gjjYPLx5Nc1IPkJyeRt77FzKc4l14eySbQWvo3OzRbmKA4J576TmSRx7D5anNJ4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·

Заседание СНБО во главе с президентом, где рассматривается «снижение тарифов» ( эксклюзивное фото)
РНБО ухвалила рішення щодо публічного моніторингу якості води, - Данілов - Цензор.НЕТ 4101
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30.07.2021 22:34 Відповісти
а это в компетенции СНБО (Служба национальной безопасности и обороны) ...
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30.07.2021 22:50 Відповісти
Де взяти кошти на лабораторії і де набрати персонал здатний якісно проводити такий моніторинг? Про це в рішенні ні слова. Виходить як завжди у "зелених" дегенератів - "моніторинг робись! Раз-два"...
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30.07.2021 23:30 Відповісти
недели три из крана течет желтая жидкость - что горячая, что холодная, похоже днепровскую воду подают в естественном виде. От района не зависит - живу в Подольском, мама на Оболони. Аууу, водоканал, дорого стирать белые вещи в покупной воде, матерюсь каждый день!
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31.07.2021 00:07 Відповісти
бездельники, а ну РАБотать
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31.07.2021 01:34 Відповісти
 
 