На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупироанных территорий, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю., г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.
На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленно водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.
В министерстве отметили, что подобная практика в условиях аномальной жары может катастрофически ухудшить качество воды, поскольку неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил.
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Но мы то знаем, что их там нет.
Зато есть местные "шахтеры" и "трактористы".
Может они "выпили"? 🙄
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Зато нету бэндеровцев
- угу
- мочю пєйтє!
В Одесской области в одном из сел Подольского района вечером, 18 июля, полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который застрелил своего соседа из ружья.
Об этомhttps://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/na-odeshhini-policzejski-zatrimali-49-richnogo-zhitelya-ananjivskoji-otg-za-pidozroyu-u-vbivstvi-odnoselczya/ сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской областиВечером, 18 июля, работники полиции получили сообщение о стрельбе в Ананьевской ОТО и когда приехали на место события, то увидели под забором одного из дворов 32-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением грудной клетки.
Полицейские выяснили, что в него выстрелил из ружья владелец дома. Стрелок рассказал, что конфликтовал с уроженцем Донбасса, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, он сделал из ружья предупредительный выстрел вверх, а затем выстрелил в сторону соседа.
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Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.
«Оружие, на хранение которого есть официальное разрешение, у фигуранта изъяли и направили на экспертизу, а его самого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие», - сообщил начальник полиции. Полицейские поместили правонарушителя в изолятор временного содержания.
Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба.
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За что??? за то что к нему лезли с топором???
а то другая песня...