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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации

На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупироанных территорий, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю., г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.

На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленно водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.

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В министерстве отметили, что подобная практика в условиях аномальной жары может катастрофически ухудшить качество воды, поскольку неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил.

Автор: 

водоснабжение (723) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) вода (919) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+12
Ну пусть им в бутылках минералку возят мышебратья на белых КамАЗах, это их головная боль😁😁😁
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19.07.2021 22:15 Ответить
+12
Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы,

=======
За что??? за то что к нему лезли с топором???
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19.07.2021 22:40 Ответить
+11
Прямо мистика. Со всех оккупированных областей исчезает питьевая вода.
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19.07.2021 22:17 Ответить
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Ну пусть им в бутылках минералку возят мышебратья на белых КамАЗах, это их головная боль😁😁😁
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19.07.2021 22:15 Ответить
))) трубопровод строить надо из Крыма
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20.07.2021 08:02 Ответить
Прямо мистика. Со всех оккупированных областей исчезает питьевая вода.
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19.07.2021 22:17 Ответить
Косять на евреев.... 😂

Но мы то знаем, что их там нет.
Зато есть местные "шахтеры" и "трактористы".
Может они "выпили"? 🙄
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19.07.2021 23:14 Ответить
На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды,

===========================
Зато нету бэндеровцев
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19.07.2021 23:33 Ответить
ну так оружие они из шахт достают.. пусть пошарят там может и воду найдут
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20.07.2021 08:03 Ответить
Як там казав головний москаль України? Тепер пийте мочу.
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19.07.2021 22:22 Ответить
- на рєхвєрєндум ходілі?
- угу
- мочю пєйтє!
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20.07.2021 00:00 Ответить
могу новой почтой полбутылки отослать мышебратьям юноармейцам-нашим кормильцам)
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19.07.2021 22:23 Ответить
Пилять.. как же вы заэпали.. у нас вода, на территории Украины, 3 часа утром и три вечером!? это что неограничение? и всем насрать на твсячи населения, а тут так сильно забеспокоились.. ЛИЦИМЕРЫ!
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19.07.2021 22:28 Ответить
где ты проживаешь, в оккупированном донбабве? или такие проблемы на Большой Украине? к сожалению, в Украине есть территории с ограниченным запасом питьевой воды.
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19.07.2021 22:58 Ответить
На Донбассе, но на территории моей Украины! 50 км до Донецка.. и у нас вода в районе, а это стони тысяч человек, вода 3 утром и 3 вечером! Вопрос в другом, накуя тыкать кому то в глаз, когда у самих бревно?
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19.07.2021 23:41 Ответить
я так подозреваю, что вам подается вода по тем же водогонам(ответвлениям), что и на мариуполь и на донецк, тот водогон, что мацковские орки с упоротым постоянством обстреливают и дырявят, и ничего пока поделать с этим не можем... к сожалению.
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19.07.2021 23:45 Ответить
Пора уже на Марик протянуть с другой стороны..а этот тогда пусть дырявят и пьют мочу как говорил Москаль
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20.07.2021 07:58 Ответить
25 лет?
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20.07.2021 08:36 Ответить
потому что Донбасс он кругом ДаМбас 😂
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19.07.2021 23:45 Ответить
Чем ближе к параше тем хуже всё.
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20.07.2021 01:47 Ответить
Я до тебе повинен приїхати і зробити 24/7? Не всім пох, а саме вам пох.
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20.07.2021 05:53 Ответить
нет, вы ничего не должны.. все что я мог сделать, законными методами, сообщить о не согласие с таким графиков в мерию. в область, на горячу урядову линию, я сделал... но всем властьимущим пох, а раз я это сделала, значит мне уже не пох, и не я один это делаю! Подскажите , что я еще могу сделать в рамках закона, буду признателен? У нас вода по часам лет 25 в принципе! но только раньше 5 утром 5 вечером, а сейчас по 3ч!
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20.07.2021 08:35 Ответить
Я не Вас особисто мав на увазі. В 2004 ледве не розтрощили лирекцію водогону Дніпро-Кіровоград))) - зробили за півтора доби, курви. Ветерани/пенси організувалися. Спробуйте))
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20.07.2021 13:34 Ответить
Счас распласусь
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19.07.2021 22:30 Ответить
На окупованій Луганщині - дефіцит питної води, - Мінреінтергації - Цензор.НЕТ 134
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20.07.2021 09:37 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/02/08/borg_ordo_za_vodu_skladaye_ponad_40_mln_yevro Борг ОРДО за воду складає понад 40 млн євро - Еспресо
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19.07.2021 22:33 Ответить
Выходца из Донбасса застрелили, когда он лез с топором через забор к соседу

В Одесской области в одном из сел Подольского района вечером, 18 июля, полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который застрелил своего соседа из ружья.
Об этомhttps://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/na-odeshhini-policzejski-zatrimali-49-richnogo-zhitelya-ananjivskoji-otg-za-pidozroyu-u-vbivstvi-odnoselczya/ сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской областиВечером, 18 июля, работники полиции получили сообщение о стрельбе в Ананьевской ОТО и когда приехали на место события, то увидели под забором одного из дворов 32-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением грудной клетки.

Полицейские выяснили, что в него выстрелил из ружья владелец дома. Стрелок рассказал, что конфликтовал с уроженцем Донбасса, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, он сделал из ружья предупредительный выстрел вверх, а затем выстрелил в сторону соседа.
На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации - Цензор.НЕТ 6394

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На оккупированной Луганщине - дефицит питьевой воды, - Минреинтергации - Цензор.НЕТ 1366
Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.
«Оружие, на хранение которого есть официальное разрешение, у фигуранта изъяли и направили на экспертизу, а его самого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие», - сообщил начальник полиции. Полицейские поместили правонарушителя в изолятор временного содержания.
Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба.
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19.07.2021 22:35 Ответить
Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы,

=======
За что??? за то что к нему лезли с топором???
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19.07.2021 22:40 Ответить
https://censor.net/ru/news/3277739/strelba_v_kieve_na_solomenke_mujchinu_ranili_iz_avtomata_obnovleno
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19.07.2021 22:42 Ответить
пардон...
а то другая песня...
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19.07.2021 22:50 Ответить
Судячи по загальному вигляду "холодної зброї, це був дійсно "топор", а не "сокира" Саме "залізо" десь валялося років з десять (а то і більше) в металоломі , а топорище з випадкового шматка дерева витесане!Таке "одоробло" може буть тільки у кацапа!
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20.07.2021 04:11 Ответить
https://pornovideotube.pro/contents/videos_screenshots/1000/1599/preview.mp4.jpg есть решение вопроса
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19.07.2021 22:38 Ответить
...не для того они в 2014 -м под БТРы падали, чтоб вода была !
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19.07.2021 22:54 Ответить
и почему реагировали не тех всех падальщиков и падальщиц..? нужно было ехать не обращая особо внимания... держать напоготове еще и пулеметы на случай попыток поджега.
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19.07.2021 23:02 Ответить
отож пожалели сотню - потеряли десятки тысяч
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19.07.2021 23:05 Ответить
жалость только ухудшает ситуацию... и этот пример, и пример в луганске с захватом управы СБУ, где собиралось тысячи врагов и нельзя было их авиацией сравнять с асфальтом... и решить проблему. решительные действия всегда дают позитив.
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19.07.2021 23:22 Ответить
Проте так навіть краще: хай подовше кавкають
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20.07.2021 00:06 Ответить
Та Шо такоє, де тільки кацапські лапті прийдуть там напряга з водою, млять...
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20.07.2021 00:14 Ответить
Они же, шо главзеб, каждый - бедоносец... А вата, в некоторых местах, этого еще не вкурила. Ну, то и шо, кто им доктор... Бог шельму метит, если чьо.
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20.07.2021 01:54 Ответить
Хорошо что с мочой в глаза проблем нет.
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20.07.2021 00:58 Ответить
После появления кремлёвского прохфесора ***** начинаются эпидемии отсутствия присутствия. Страна тотального дефицита это их прошлое и будущее.
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20.07.2021 01:53 Ответить
Хтось з відомих американців ще в часи СРСР пожартував: "Якщо росіяни доб"ються побудови соціалізму в країнах Північної Африки, в пустелі Сахара незабаром з"явиться дефіцит піску!
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20.07.2021 04:15 Ответить
Є ще анекдот.. В пустелі Сахара побудовано завод з виробництва пісочних годинників, вчені хвилюються, що сировини вистачить тільки до 2030 року.
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20.07.2021 06:09 Ответить
Якщо вже на те пішло, то вчені праві! Справа в тому, що основна маса пустель Північної Африки не піщані, а кам"янисті! Звичайне каміння лежить, скелі безплодні А піску майже немає! Так само як і в Східному Сибіру - снігу! Морози до -40, а снігу дуже мало!
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20.07.2021 06:26 Ответить
Справедливости ради стоит заметить, что после приобретения ТЭЦ в нашем городе папой Ко, горячей воды нет уже полгода. Но кто же на него повлияет за разрушение централизованного горячего водоснабжения, не карманный же преЗедент. "Наши" олигархи это кровопийцы не лучше *****, на гиляку.
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20.07.2021 02:02 Ответить
До 12 липня вода йшла сутками,без перерв.А не було весь день 12-го та до 21години тринадцятого.Потім була.Досить брехати.А очищена вода коштує ОДИН рубль(приблизно 40 копійок) за літр і вона є у всіх торгівельних точках.Кращє б за своіх так турбувались,як турбуються за зрадників.
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20.07.2021 06:30 Ответить
Подумаєш проблема! Можна ж налагодити поставки води з Криму.
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20.07.2021 07:08 Ответить
Таке враження , що російсько-фашистські загарбники , навмисно поять всяким лайном колорадів та ватніків , щоб катастрофічно і безповоротно підірвати їхнє здоров'я , зменшити поголів'я і звинуватити в усьому бєндєровцєв .
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20.07.2021 07:29 Ответить
Ну если честно сказать у нас с водой во всей Украине не все благополучно ( если мягко выразиться).. А в Крыму и ОРДЛО.. это пускай у оккупантов голова " болит" или у их оккупационно- коллаборантной администрации, ну а те кто кричал "Путин приди", да лучше камни с неба", " Ура, мы пришли в родную гавань" и т.д. Ну что ж что накаркали, то и пейте... Возвращение в скрепы и историю ( которую так " любит" Путин) Крым по сути почти полупустыня, а ОРДЛО глухой кусок безлюдного Дикого поля.
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20.07.2021 10:50 Ответить
 
 