На окупованій Луганщині - дефіцит питної води, - Мінреінтергації

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна адміністрація РФ критично обмежила поставки питної води населенню.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, яку оприлюднює на своїх інтернет-ресурсах окупаційна "влада", на території м. Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ – постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, м. Кадієвка (Стаханов) – частково 1 раз на 2-3 дні.

На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль.

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У міністерстві зазначили, що подібна практика в умовах аномальної спеки може катастрофічно погіршити якість води, оскільки нерівномірна подача призводить до застою, виникненню бактерій і поширенню інфекційних захворювань серед населення. Це є прямим порушенням Державних санітарних норм і правил.