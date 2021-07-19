На окупованій Луганщині - дефіцит питної води, - Мінреінтергації
На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна адміністрація РФ критично обмежила поставки питної води населенню.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, яку оприлюднює на своїх інтернет-ресурсах окупаційна "влада", на території м. Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста. На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ – постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, м. Кадієвка (Стаханов) – частково 1 раз на 2-3 дні.
На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль.
У міністерстві зазначили, що подібна практика в умовах аномальної спеки може катастрофічно погіршити якість води, оскільки нерівномірна подача призводить до застою, виникненню бактерій і поширенню інфекційних захворювань серед населення. Це є прямим порушенням Державних санітарних норм і правил.
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Но мы то знаем, что их там нет.
Зато есть местные "шахтеры" и "трактористы".
Может они "выпили"? 🙄
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Зато нету бэндеровцев
- угу
- мочю пєйтє!
В Одесской области в одном из сел Подольского района вечером, 18 июля, полицейские задержали 49-летнего местного жителя, который застрелил своего соседа из ружья.
Об этомhttps://od.npu.gov.ua/news/vbivstvo/na-odeshhini-policzejski-zatrimali-49-richnogo-zhitelya-ananjivskoji-otg-za-pidozroyu-u-vbivstvi-odnoselczya/ сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской областиВечером, 18 июля, работники полиции получили сообщение о стрельбе в Ананьевской ОТО и когда приехали на место события, то увидели под забором одного из дворов 32-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением грудной клетки.
Полицейские выяснили, что в него выстрелил из ружья владелец дома. Стрелок рассказал, что конфликтовал с уроженцем Донбасса, и когда тот попытался перелезть к нему через забор с топором, он сделал из ружья предупредительный выстрел вверх, а затем выстрелил в сторону соседа.
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Информацию об инциденте полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований как умышленное убийство.
«Оружие, на хранение которого есть официальное разрешение, у фигуранта изъяли и направили на экспертизу, а его самого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие», - сообщил начальник полиции. Полицейские поместили правонарушителя в изолятор временного содержания.
Согласно действующему законодательству, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба.
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За что??? за то что к нему лезли с топором???
а то другая песня...