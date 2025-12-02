Передача заморожених російських активів Україні вигідна і партнерам, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Україні заморожених російських активів стане вигідною не лише для самої України, а й для її партнерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів. Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити і свою оборону, і своє відновлення. І це принесе користь не тільки нам, але й партнерам - ми даватимемо більше замовлень країнам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.
Президент також подякував Ірландії за підтримку санкційного тиску на РФ. "Ми цінуємо, що Ірландія завжди чесно та завжди принципово ставиться до питань тиску на Росію. І передусім це питання санкційної політики. Санкції мають залишатись у силі, поки залишається російська окупація", - наголосив він.
Візит Зеленського до Ірландії
- Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.
- Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.
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