Передача заморожених російських активів Україні вигідна і партнерам, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Україні заморожених російських активів стане вигідною не лише для самої України, а й для її партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів. Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити і свою оборону, і своє відновлення. І це принесе користь не тільки нам, але й партнерам - ми даватимемо більше замовлень країнам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Ірландії за підтримку санкційного тиску на РФ. "Ми цінуємо, що Ірландія завжди чесно та завжди принципово ставиться до питань тиску на Росію. І передусім це питання санкційної політики. Санкції мають залишатись у силі, поки залишається російська окупація", - наголосив він.

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Візит Зеленського до Ірландії

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.

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