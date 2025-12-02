УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10759 відвідувачів онлайн
Новини Передача Україні заморожених російських активів Візит Зеленського до Ірландії
1 196 26

Передача заморожених російських активів Україні вигідна і партнерам, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Україні заморожених російських активів стане вигідною не лише для самої України, а й для її партнерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми обговорили сьогодні також позицію щодо заморожених російських активів. Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити і свою оборону, і своє відновлення. І це принесе користь не тільки нам, але й партнерам - ми даватимемо більше замовлень країнам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.

Президент також подякував Ірландії за підтримку санкційного тиску на РФ. "Ми цінуємо, що Ірландія завжди чесно та завжди принципово ставиться до питань тиску на Росію. І передусім це питання санкційної політики. Санкції мають залишатись у силі, поки залишається російська окупація", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна була б рада прийняти у себе Віткоффа, але не певен, що делегація США приїде, - Зеленський

Візит Зеленського до Ірландії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про часові рамки вступу України в ЄС: "У цьому сторіччі чи в наступному?"

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Ірландія (202) заморожені активи (878)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
02.12.2025 17:54 Відповісти
+5
зе - просто дебіл. краще б мовчав
показати весь коментар
02.12.2025 18:22 Відповісти
+4
У Залужного й Пєтя працюватиме на Україну й уся його команда ...А от Буратіні шлях куди?
показати весь коментар
02.12.2025 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"САПСІТІІІІІ !" Міронов БРІЛЬЯНТОВАЯ РУКА ... ЄВРОСОЮЗ-"Што случілась дяденька?" "УЙДІ МАЛЬЧІК -НЄ МЄШАЙ!"
показати весь коментар
02.12.2025 17:52 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 17:59 Відповісти
У Залужного й Пєтя працюватиме на Україну й уся його команда ...А от Буратіні шлях куди?
показати весь коментар
02.12.2025 17:55 Відповісти
Ти маразмів начитався з телеграм Зє-каналів, чи просто дурачок?
показати весь коментар
02.12.2025 18:01 Відповісти
Цікавий пук! 😁 Порошенко здавав українські ткриторії, чи Зєлєнскій волонтерить на ЗСУ? 🤔
показати весь коментар
02.12.2025 18:09 Відповісти
Якби подобалося, я б мовчав. 😁 А так спеціально увагу звернув. 😊 Фуууу!
показати весь коментар
02.12.2025 18:19 Відповісти
І Рьошик з Карлсоном за передачу кацапських активів і в Мацкві будуть раді «двушці».
показати весь коментар
02.12.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 17:54 Відповісти
Україні?...
показати весь коментар
02.12.2025 17:58 Відповісти
😁 Ги! А як ця передача активів Україні вигідна партнерам? Бабло у партнерів, бариші стрижуть партнери.... З якого дива їм вигідно навар Україні передавати? 🤔
показати весь коментар
02.12.2025 18:11 Відповісти
Україні?...
показати весь коментар
02.12.2025 18:30 Відповісти
Нууу, скажімо так: я впевнений, що попри всі чемні заяви для годиться вони таки ототожнюють Україну і Зєлєнского. На жаль.
показати весь коментар
02.12.2025 19:00 Відповісти
Якщо і видадуть,то розгребуть по кишенях, а результату буде-кіт наплакав.
Такі речі повинен готувати проукраїнський професійний уряд,а не уряд дерьмака.
показати весь коментар
02.12.2025 18:00 Відповісти
На фоні "міндічгейту" це виглядає як знущання - вкрадуть і навіть оком не моргнуть, і не 10-15% а половину як мінімум!
показати весь коментар
02.12.2025 18:02 Відповісти
Ніфіга це "партнерам" не вигідно. І "партнери" це прекрасно розуміють, бо в унівєрах вчилися а не по КВНам катались.
показати весь коментар
02.12.2025 18:07 Відповісти
Как сказать, как сказать.
Согласно пункта 14 договора предложенного США:
На восстановление Украины (держитесь крепко) США, из активов, получают 100 лярдов + 100 добавляет Европа. На эти деньги Америка строит промышленность в Украине и получает 50% прибыли. Оставшиеся деньги Америка и Россия вкладывают в новые инвестиционные проекты.
Оцените американское мастерство.
показати весь коментар
02.12.2025 20:33 Відповісти
Україна хоче сама вирішувати, куди витрачати €140 мільярдів "репараційного" кредиту ЄС, - https://www.unian.ua/world/kredit-yes-na-140-milyardiv-ukrajina-hoche-sama-virishuvati-kudi-vitrachati-groshi-13153236.html FT

Дайте гроші і більше нічого не питайте
показати весь коментар
02.12.2025 18:07 Відповісти
Відморожений про заморожені активи!
показати весь коментар
02.12.2025 18:10 Відповісти
......але для мене з "друзями" це ще вигідніше!) Ніяк не дочекається.
показати весь коментар
02.12.2025 18:18 Відповісти
зе - просто дебіл. краще б мовчав
показати весь коментар
02.12.2025 18:22 Відповісти
Ніхто тобі грошей не дасть !
показати весь коментар
02.12.2025 23:10 Відповісти
 
 