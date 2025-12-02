Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою умовою її довгострокової безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він виступив із цією заявою під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Дубліні.

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Підтримка під час головування Ірландії в Раді ЄС

Мартін наголосив, що Ірландія підтримає Україну і зробить усе можливе, щоб переговори про вступ просувалися швидко та результативно.

Політик нагадав, що його країна очолить Раду ЄС у другій половині 2026 року. Тоді Ірландія планує активно просувати українське питання.

"Під час нашого головування наступного року ми просуватимемо переговори щодо членства України настільки сильно, наскільки зможемо", — сказав Мартін.

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Перспективи вступу в ЄС

Прем’єр додав, що українці працюють над тим, щоб реалізувати свої європейські прагнення, і вони заслуговують на підтримку партнерів. За його словами, вступ до ЄС приніс великі зміни для самої Ірландії, тому країна хоче таких же можливостей для українців.

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Візит Зеленського до Ірландії

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

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