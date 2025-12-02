Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою умовою її довгострокової безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він виступив із цією заявою під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Дубліні.
Підтримка під час головування Ірландії в Раді ЄС
Мартін наголосив, що Ірландія підтримає Україну і зробить усе можливе, щоб переговори про вступ просувалися швидко та результативно.
Політик нагадав, що його країна очолить Раду ЄС у другій половині 2026 року. Тоді Ірландія планує активно просувати українське питання.
"Під час нашого головування наступного року ми просуватимемо переговори щодо членства України настільки сильно, наскільки зможемо", — сказав Мартін.
Перспективи вступу в ЄС
Прем’єр додав, що українці працюють над тим, щоб реалізувати свої європейські прагнення, і вони заслуговують на підтримку партнерів. За його словами, вступ до ЄС приніс великі зміни для самої Ірландії, тому країна хоче таких же можливостей для українців.
Візит Зеленського до Ірландії
- Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.
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