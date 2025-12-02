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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Україна наближається до миру, - Зеленський

Зеленський - про мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава перебуває на найкоротшій відстані до миру за весь час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Ірландії.

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За словами Зеленського, цього ранку українська делегація в Ірландії провела брифінги після переговорів зі США. Київ посилює дипломатичні зусилля та готовий до подальших кроків на шляху до припинення війни.

Також він підкреслив, що наразі Україна "ближче до миру, ніж коли-небудь".

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Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою умовою її довгострокової безпеки.

Мартін наголосив, що Ірландія підтримає Україну і зробить усе можливе, щоб переговори про вступ просувалися швидко та результативно.

Політик нагадав, що його країна очолить Раду ЄС у другій половині 2026 року. Тоді Ірландія планує активно просувати українське питання.

"Під час нашого головування наступного року ми просуватимемо переговори щодо членства України настільки сильно, наскільки зможемо", — сказав Мартін.

Також читайте: США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Питання заморожених російських активів

Під час зустрічі Зеленський підняв тему передачі Україні заморожених російських активів. За його словами, такий крок стане вигідним не лише для самої України, а й для її партнерів.

"Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити і свою оборону, і своє відновлення. І це принесе користь не тільки нам, але й партнерам - ми даватимемо більше замовлень країнам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.

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Візит Зеленського до Ірландії

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Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Ірландія (202) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+57
до російського миру...... пшол нах з посади клоун.
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02.12.2025 18:57 Відповісти
+30
до капітуляції ти хотів сказати?
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02.12.2025 19:00 Відповісти
+27
https://www.youtube.com/watch?v=WRvH-7Zx4g4

повне одкровення від Червінського, з ким з ЯКИМ управлінським , дипломатичним, військовим ВЗВГАЛІ "ДЕРЖАВНИЦЬКИМ" багажем Буратіно привів Україну" до миру"
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02.12.2025 19:02 Відповісти
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До здачі України
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02.12.2025 20:25 Відповісти
к какому миру она приближается?!к позорной капитуляции перед рашкой?!он что совсем идиот?! или того хуже предатель!
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02.12.2025 20:41 Відповісти
Це у Янелоха Боневтіковича по другому колу війна в голові закінчилася
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02.12.2025 20:47 Відповісти
Де він той мир побачив? Мабуть там де і українську балістику рік тому.
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02.12.2025 20:57 Відповісти
закройте ему рот говном
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02.12.2025 21:09 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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02.12.2025 21:12 Відповісти
шо попало
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02.12.2025 21:17 Відповісти
Гавнокомандующий
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02.12.2025 21:25 Відповісти
Все просрав, просто все. Уйобок.
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02.12.2025 21:50 Відповісти
Доріжка була чи то закоротка, чи то задовга
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02.12.2025 21:53 Відповісти
по чому мир купляєте?
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02.12.2025 22:12 Відповісти
Що воно меле, уйобок ?
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02.12.2025 22:24 Відповісти
За скільки ти вже продав Україну, підарас хрипатий ? Що ти верзиш уйобок ?
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02.12.2025 22:26 Відповісти
Хоча би Зеленський не брехав !
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02.12.2025 22:38 Відповісти
Кончене гівно
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03.12.2025 00:19 Відповісти
знов якась ...уйня. не бачу ніяких підстав
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03.12.2025 03:31 Відповісти
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