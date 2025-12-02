Україна наближається до миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава перебуває на найкоротшій відстані до миру за весь час повномасштабної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час виступу у парламенті Ірландії.

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За словами Зеленського, цього ранку українська делегація в Ірландії провела брифінги після переговорів зі США. Київ посилює дипломатичні зусилля та готовий до подальших кроків на шляху до припинення війни.

Також він підкреслив, що наразі Україна "ближче до миру, ніж коли-небудь".

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Ірландія обіцяє максимально просувати вступ України до ЄС

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що членство України в Європейському Союзі є важливою умовою її довгострокової безпеки.

Мартін наголосив, що Ірландія підтримає Україну і зробить усе можливе, щоб переговори про вступ просувалися швидко та результативно.

Політик нагадав, що його країна очолить Раду ЄС у другій половині 2026 року. Тоді Ірландія планує активно просувати українське питання.

"Під час нашого головування наступного року ми просуватимемо переговори щодо членства України настільки сильно, наскільки зможемо", — сказав Мартін.

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Питання заморожених російських активів

Під час зустрічі Зеленський підняв тему передачі Україні заморожених російських активів. За його словами, такий крок стане вигідним не лише для самої України, а й для її партнерів.

"Вже давно час їх направити Україні заради того, щоб ми могли надійно забезпечити і свою оборону, і своє відновлення. І це принесе користь не тільки нам, але й партнерам - ми даватимемо більше замовлень країнам, які нам допомагають", - зазначив Зеленський.

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Візит Зеленського до Ірландії

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.

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