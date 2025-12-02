НАТО очікує постачання зброї для України щонайменше на $17 млрд, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує постачання для України озброєння зі США на суму щонайменше $17 млрд у межах програми закупівель PURL.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Рютте наголосив, що темпи поставок відповідають плану: "Ми почали у серпні і на цей час ми планували мати $4 млрд, тобто мільярд на місяць. І у нас є 4 мільярди". Генсек додав, що розраховує на продовження фінансування програми країнами-членами та партнерами НАТО.
Він також висловив "обережний оптимізм" щодо грудневих надходжень: "Я маю обережний оптимізм, що у грудні ми також це виконаємо (отримаємо додатковий мільярд)". У такому разі обсяг закупівель у США за 2025 рік досягне $5 млрд.
На 2026 рік Альянс прогнозує щонайменше $1 млрд у межах програми PURL. За словами Рютте, "близько двох третин" союзників беруть участь у програмі, хоча фактична кількість наразі трохи нижча, зазначає "ЄП".
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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досить сподіватись на доброго дядю Сема !
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