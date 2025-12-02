УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10909 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
736 7

НАТО очікує постачання зброї для України щонайменше на $17 млрд, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очікує постачання для України озброєння зі США на суму щонайменше $17 млрд у межах програми закупівель PURL.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рютте наголосив, що темпи поставок відповідають плану: "Ми почали у серпні і на цей час ми планували мати $4 млрд, тобто мільярд на місяць. І у нас є 4 мільярди". Генсек додав, що розраховує на продовження фінансування програми країнами-членами та партнерами НАТО.

Він також висловив "обережний оптимізм" щодо грудневих надходжень: "Я маю обережний оптимізм, що у грудні ми також це виконаємо (отримаємо додатковий мільярд)". У такому разі обсяг закупівель у США за 2025 рік досягне $5 млрд.

На 2026 рік Альянс прогнозує щонайменше $1 млрд у межах програми PURL. За словами Рютте, "близько двох третин" союзників беруть участь у програмі, хоча фактична кількість наразі трохи нижча, зазначає "ЄП".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль у Брюсселі обговорив із Рютте посилення ППО та потреби фронту

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди виділять додаткові 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України, - Брекельманс

Автор: 

НАТО (7239) зброя (7910) Рютте Марк (707) війна в Україні (8520)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очікуни, блдь....
показати весь коментар
02.12.2025 16:05 Відповісти
краще було б, якби цю зброю виробив ВПК Європи.

досить сподіватись на доброго дядю Сема !

.
показати весь коментар
02.12.2025 16:12 Відповісти
Правильніше було б написати " НАТО очкує....." і далі по тексту .
показати весь коментар
02.12.2025 16:15 Відповісти
в порівнянні з витратами куйла.це мізер за якого буде продовжуватися "повзуча рашистська окупація України
показати весь коментар
02.12.2025 16:16 Відповісти
Схоже що зброя стала манною небесною, треба очікувати коли впаде (поставлять).
показати весь коментар
02.12.2025 18:57 Відповісти
 
 