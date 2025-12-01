Шмигаль у Брюсселі обговорив із Рютте посилення ППО та потреби фронту
Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Брюсселі важливу зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема посилення ППО.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі", - написав він.
Як зазначив очільник Міноборони, він подякував за лідерство та підтримку. Обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби.
Посилення ППО
Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок.
Україна продовжує адаптацію оборонного сектору до стандартів НАТО
Наголосив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами.
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