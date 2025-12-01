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Новини Розмова Шмигаля з Рютте
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Шмигаль у Брюсселі обговорив із Рютте посилення ППО та потреби фронту

додаткові системи ППО — критична потреба для стримування терору рф

Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Брюсселі важливу зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема посилення ППО.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Важлива зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі", - написав він.

Як зазначив очільник Міноборони, він подякував за лідерство та підтримку. Обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби.

Посилення ППО

Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок.

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Україна продовжує адаптацію оборонного сектору до стандартів НАТО

Наголосив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами.

Також читайте: Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте

Автор: 

Рютте Марк (707) Шмигаль Денис (4939)
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Шмигаль думає, що якщо Чебурека "візьмуть під білі рученьки" - то він "нє прі дєлах"! Але ж він тоді був ким? Правильно ....
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01.12.2025 19:46 Відповісти
от нахєра, Рютте, ти тиснеш корупційне копито цьому, чорту безрогому
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01.12.2025 19:56 Відповісти
Цивілізовані системи не усвідомоюлюють того , що найвищі посади можуть обіймати ноунейми за вказівкою олігархату , а розказати нікому ...
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01.12.2025 20:15 Відповісти
 
 