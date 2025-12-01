Шмигаль у Брюсселі обговорив із Рютте посилення ППО та потреби фронту

Міністр оборони Денис Шмигаль провів у Брюсселі важливу зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби України, зокрема посилення ППО.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Важлива зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі", - написав він.

Як зазначив очільник Міноборони, він подякував за лідерство та підтримку. Обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби.

Посилення ППО

Ключове питання – посилення ППО. Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок.

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Україна продовжує адаптацію оборонного сектору до стандартів НАТО

Наголосив, що Україна продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами.

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