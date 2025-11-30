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Новини Розмова Зеленського з Рютте
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Зеленський після розмови з Рютте: Важливі дні, багато може змінитися

зеленський,рютте

У неділю, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, за підсумками якої анонсував майбутні переговори з ним найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку",- йдеться у дописі.

Читайте також: Росія не має права вето на вступ України в НАТО, - Рютте

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) НАТО (7235) Рютте Марк (707)
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Топ коментарі
+12
просто словесний понос... по суті нічого не сказано

Оманська Гнида - це ідеальний словесний понос
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30.11.2025 19:09 Відповісти
+11
Коли в тебе немає плану перемоги, тобі його напишуть Кушнер з Вітькоффим.
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30.11.2025 19:02 Відповісти
+8
Які можуть бути плани у людини, яка ******* та ******* сьогодні, як в останнє, бо уяви зеленої не має, що буде завтра?
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30.11.2025 19:13 Відповісти
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Коли в тебе немає плану перемоги, тобі його напишуть Кушнер з Вітькоффим.
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30.11.2025 19:02 Відповісти
+ невістка ще може пару пунктів підкинути!
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30.11.2025 19:06 Відповісти
За принципом
- Хто всравсь?
- Невістка!
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30.11.2025 19:13 Відповісти
Які можуть бути плани у людини, яка ******* та ******* сьогодні, як в останнє, бо уяви зеленої не має, що буде завтра?
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30.11.2025 19:13 Відповісти
За «дивні» авіаперельотів вантажних літаків з Василькова до Варшави, хоть би не забули в ДБР СБУ БЕБ …. Саме у переддень шухеру з єрмаком??.
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30.11.2025 20:39 Відповісти
Все змішалось - війна перемовини корупція - Зеля коні не кине?
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30.11.2025 19:08 Відповісти
Цікава думка про "коні " , я за !
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30.11.2025 20:13 Відповісти
Згодна навіть на -копита .
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30.11.2025 20:14 Відповісти
просто словесний понос... по суті нічого не сказано

Оманська Гнида - це ідеальний словесний понос
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30.11.2025 19:09 Відповісти
Тісно координуємося, спільні позиції, активність парнтерів - тобто чергова розмова ні про що.
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30.11.2025 19:09 Відповісти
НІФІГА НЕ ЗМІНИТЬСЯ. 140 млн які хочуть нас знищити і русифікувати, аморфна Европа і США на стороні РФ
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30.11.2025 19:09 Відповісти
Якщо дійсно "Европа і США на стороні РФ" - тоді багато що зміниться ! Тільки зміни ці вам не сподобаються
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30.11.2025 19:14 Відповісти
Невже, єрмак повернеться?
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30.11.2025 19:13 Відповісти
Так він у суботу до нього заходив в гості!
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30.11.2025 19:15 Відповісти
Горстка людей от которых ничего не зависит.
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30.11.2025 19:14 Відповісти
Невже, нарешті, піде нах*р (у відставку)?
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30.11.2025 19:16 Відповісти
Прямо заінтригував.....Невже вирішив теж піти на "фронт"?)
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30.11.2025 19:38 Відповісти
Накраща зміна - позбутися мерзенного зЕленого мародера
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30.11.2025 20:07 Відповісти
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30.11.2025 20:24 Відповісти
 
 