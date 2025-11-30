Зеленський після розмови з Рютте: Важливі дні, багато може змінитися
У неділю, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, за підсумками якої анонсував майбутні переговори з ним найближчими днями.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку",- йдеться у дописі.
- Нагадаємо, що 30 листопада президент Володимир Зеленський також провів розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Топ коментарі
+12 Ostap Hor
показати весь коментар30.11.2025 19:09 Відповісти Посилання
+11 Андрій Лавриненко
показати весь коментар30.11.2025 19:02 Відповісти Посилання
+8 Герхард
показати весь коментар30.11.2025 19:13 Відповісти Посилання
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