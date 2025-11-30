Зеленський обговорив із фон дер Ляєн "ситуацію в дипломатії": Маємо спільний погляд на ключові питання

У неділю, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Президент зазначив, що діалог із Єврокомісією залишається скоординованим.

"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання", - сказав Зеленський.

Крім цього, під час розмови йшлося про енергетичну стійкість України в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі.

"Важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!", - наголосив президент.

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