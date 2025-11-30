Зеленський обговорив із фон дер Ляєн "ситуацію в дипломатії": Маємо спільний погляд на ключові питання
У неділю, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
Президент зазначив, що діалог із Єврокомісією залишається скоординованим.
"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання", - сказав Зеленський.
- Крім цього, під час розмови йшлося про енергетичну стійкість України в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі.
"Важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!", - наголосив президент.
Топ коментарі
+3 Герхард
показати весь коментар30.11.2025 18:52 Відповісти Посилання
+2 Ostap Hor
показати весь коментар30.11.2025 18:56 Відповісти Посилання
+1 Михайло Иляш
показати весь коментар30.11.2025 18:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Інакше що ми уже бачимо - США РФ і КИтай вирішують долю світу, а ЕС нема хоч ВВП більше за РФ і Китай
Фон дер Ляєн - біла кістка політики та дипломатії з родословною мабуть до королівських родин.
Зеленський - недонавчений совковий бидлан з зажоп'я.
Спільний погляд у них. 😁
Оманська Гнида це ******* яку Український народ має виригати з себе поки ще живий.