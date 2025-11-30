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Новини Розмова Зеленського та фон дер Ляєн
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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн "ситуацію в дипломатії": Маємо спільний погляд на ключові питання

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн "ситуацію в дипломатії"

У неділю, 30 листопада, президент Володимир Зеленський провів розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Президент зазначив, що діалог із Єврокомісією залишається скоординованим.

"Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання", - сказав Зеленський.

  • Крім цього, під час розмови йшлося про енергетичну стійкість України в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі.

"Важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці. Ціную готовність допомагати Україні!", - наголосив президент.

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Автор: 

Єврокомісія (2453) Зеленський Володимир (28015) фон дер Ляєн Урсула (1000)
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Топ коментарі
+3
"Галантерейник та кардинал" у чистому вигляді.

Фон дер Ляєн - біла кістка політики та дипломатії з родословною мабуть до королівських родин.

Зеленський - недонавчений совковий бидлан з зажоп'я.

Спільний погляд у них. 😁
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30.11.2025 18:52 Відповісти
+2
у Оманської ZеГниди є погляд ? )

Оманська Гнида це ******* яку Український народ має виригати з себе поки ще живий.
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30.11.2025 18:56 Відповісти
+1
Европі треба одуматись. В тому числі виключити Угорщину і Словаччину, збільшити виробництво зброї кратно і тд

Інакше що ми уже бачимо - США РФ і КИтай вирішують долю світу, а ЕС нема хоч ВВП більше за РФ і Китай
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30.11.2025 18:51 Відповісти
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Европі треба одуматись. В тому числі виключити Угорщину і Словаччину, збільшити виробництво зброї кратно і тд

Інакше що ми уже бачимо - США РФ і КИтай вирішують долю світу, а ЕС нема хоч ВВП більше за РФ і Китай
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30.11.2025 18:51 Відповісти
"Галантерейник та кардинал" у чистому вигляді.

Фон дер Ляєн - біла кістка політики та дипломатії з родословною мабуть до королівських родин.

Зеленський - недонавчений совковий бидлан з зажоп'я.

Спільний погляд у них. 😁
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30.11.2025 18:52 Відповісти
Гарно підмічено
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30.11.2025 19:02 Відповісти
Понапризначав з подачі покидька єрмака повійок та інших нікчем на дипломатичні посади і тепер патякає про дипломатію!
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30.11.2025 18:52 Відповісти
у Оманської ZеГниди є погляд ? )

Оманська Гнида це ******* яку Український народ має виригати з себе поки ще живий.
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30.11.2025 18:56 Відповісти
Давай Володя! Держись за Европу и всё будет Украина!!!
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30.11.2025 19:01 Відповісти
Зе знає що таке дипломатія?Та ну..
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30.11.2025 19:01 Відповісти
Погляд Зеленського ніхто не знає.
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30.11.2025 19:01 Відповісти
От яким чином гнида з нульовими познаннями про діпломатію може щось обговорювать, га, 73% таких же дебілів.
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30.11.2025 19:03 Відповісти
 
 