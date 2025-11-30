РУС
Зеленский обсудил с фон дер Ляйен "ситуацию в дипломатии": У нас есть общее видение ключевых вопросов

Зеленский обсудил с фон дер Ляйен "ситуацию в дипломатии"

В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел беседу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора

Президент отметил, что диалог с Еврокомиссией остается скоординированным.

"Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и у нас есть общее видение ключевых вопросов", - сказал Зеленский.

  • Кроме этого, во время разговора речь шла об энергетической устойчивости Украины в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре.

"Важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценим готовность помогать Украине!", - подчеркнул президент.

Топ комментарии
+2
"Галантерейник та кардинал" у чистому вигляді.

Фон дер Ляєн - біла кістка політики та дипломатії з родословною мабуть до королівських родин.

Зеленський - недонавчений совковий бидлан з зажоп'я.

Спільний погляд у них. 😁
30.11.2025 18:52 Ответить
+1
Европі треба одуматись. В тому числі виключити Угорщину і Словаччину, збільшити виробництво зброї кратно і тд

Інакше що ми уже бачимо - США РФ і КИтай вирішують долю світу, а ЕС нема хоч ВВП більше за РФ і Китай
30.11.2025 18:51 Ответить
+1
Понапризначав з подачі покидька єрмака повійок та інших нікчем на дипломатичні посади і тепер патякає про дипломатію!
30.11.2025 18:52 Ответить
