Зеленский обсудил с фон дер Ляйен "ситуацию в дипломатии": У нас есть общее видение ключевых вопросов
В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел беседу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
Президент отметил, что диалог с Еврокомиссией остается скоординированным.
"Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и у нас есть общее видение ключевых вопросов", - сказал Зеленский.
- Кроме этого, во время разговора речь шла об энергетической устойчивости Украины в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре.
"Важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценим готовность помогать Украине!", - подчеркнул президент.
Інакше що ми уже бачимо - США РФ і КИтай вирішують долю світу, а ЕС нема хоч ВВП більше за РФ і Китай
Фон дер Ляєн - біла кістка політики та дипломатії з родословною мабуть до королівських родин.
Зеленський - недонавчений совковий бидлан з зажоп'я.
Спільний погляд у них. 😁
Оманська Гнида це ******* яку Український народ має виригати з себе поки ще живий.