Зеленский обсудил с фон дер Ляйен "ситуацию в дипломатии": У нас есть общее видение ключевых вопросов

В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел беседу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

Президент отметил, что диалог с Еврокомиссией остается скоординированным.

"Мы и в дальнейшем в полной координации с Еврокомиссией, я благодарен за поддержку. Обсудили ситуацию в дипломатии, и у нас есть общее видение ключевых вопросов", - сказал Зеленский.

Кроме этого, во время разговора речь шла об энергетической устойчивости Украины в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре.

"Важно, что Урсула очень внимательно воспринимает необходимость усиления нашей устойчивости в условиях постоянных российских ударов по инфраструктуре, по энергетике. Ценим готовность помогать Украине!", - подчеркнул президент.

Читайте также: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили использование замороженных активов РФ для защиты Украины