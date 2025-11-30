Зеленский после разговора с Рютте: Важные дни, многое может измениться

В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, по итогам которого анонсировал предстоящие переговоры с ним в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в телеграм.

Детали разговора

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции. Спасибо за поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, что 30 ноября президент Владимир Зеленский также провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

