Зеленский после разговора с Рютте: Важные дни, многое может измениться
В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, по итогам которого анонсировал предстоящие переговоры с ним в ближайшие дни.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
Детали разговора
"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции. Спасибо за поддержку", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 30 ноября президент Владимир Зеленский также провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
