РУС
Новости Разговор Зеленского с Рютте
Зеленский после разговора с Рютте: Важные дни, многое может измениться

В воскресенье, 30 ноября, президент Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте, по итогам которого анонсировал предстоящие переговоры с ним в ближайшие дни.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, совместные позиции. Спасибо за поддержку", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+5
Коли в тебе немає плану перемоги, тобі його напишуть Кушнер з Вітькоффим.
30.11.2025 19:02 Ответить
+5
просто словесний понос... по суті нічого не сказано

Оманська Гнида - це ідеальний словесний понос
30.11.2025 19:09 Ответить
+3
+ невістка ще може пару пунктів підкинути!
30.11.2025 19:06 Ответить
За принципом
- Хто всравсь?
- Невістка!
30.11.2025 19:13 Ответить
Які можуть бути плани у людини, яка ******* та ******* сьогодні, як в останнє, бо уяви зеленої не має, що буде завтра?
30.11.2025 19:13 Ответить
Все змішалось - війна перемовини корупція - Зеля коні не кине?
30.11.2025 19:08 Ответить
Тісно координуємося, спільні позиції, активність парнтерів - тобто чергова розмова ні про що.
30.11.2025 19:09 Ответить
НІФІГА НЕ ЗМІНИТЬСЯ. 140 млн які хочуть нас знищити і русифікувати, аморфна Европа і США на стороні РФ
30.11.2025 19:09 Ответить
Якщо дійсно "Европа і США на стороні РФ" - тоді багато що зміниться ! Тільки зміни ці вам не сподобаються
30.11.2025 19:14 Ответить
Невже, єрмак повернеться?
30.11.2025 19:13 Ответить
Так він у суботу до нього заходив в гості!
30.11.2025 19:15 Ответить
Горстка людей от которых ничего не зависит.
30.11.2025 19:14 Ответить
Невже, нарешті, піде нах*р (у відставку)?
30.11.2025 19:16 Ответить
Прямо заінтригував.....Невже вирішив теж піти на "фронт"?)
30.11.2025 19:38 Ответить
 
 