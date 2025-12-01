Шмыгаль в Брюсселе обсудил с Рютте усиление ПВО и потребности фронта

Министр обороны Денис Шмыгаль провел в Брюсселе важную встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой обсудили ситуацию на фронте и приоритетные потребности Украины, в частности усиление ПВО.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Важная встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе", - написал он.

Как отметил глава Минобороны, он поблагодарил за лидерство и поддержку. Обсудили ситуацию на фронте и приоритетные потребности.

Усиление ПВО

Ключевой вопрос – усиление ПВО. Для сдерживания российского ракетного и дронового террора нужны дополнительные системы, а также ракеты к ним. Отдельно сосредоточились на роли инициативы PURL, критически важной для стабильных поставок.

Украина продолжает адаптацию оборонного сектора к стандартам НАТО

Подчеркнул, что Украина продолжает адаптировать сектор обороны к стандартам и принципам НАТО и реализовывать совместные проекты с партнерами.

