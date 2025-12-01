Нідерланди виділять додаткові 250 млн євро на закупівлю американської зброї для України, - Брекельманс

Нідерланди виділять додаткові 250 мільйонів євро у рамках ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка забезпечує закупівлю державами НАТО зброї у США для подальшої передачі Україні.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами міністра, це другий транш підтримки України для закупівлі американської зброї та боєприпасів. "Я щойно оголосив, що ми виділимо ще 250 мільйонів на підтримку України через ініціативу PURL", - заявив Брекельманс.

Він нагадав, що Європа щодня спостерігає інтенсивні повітряні атаки Росії на Україну та їхній вплив на енергетичну інфраструктуру й життя українців. "Ми бачимо руйнівний вплив на енергетику, а також на повсякденне життя українців. І єдиний спосіб допомогти їм швидко - це доставити велику кількість допомоги в Україну", - сказав він.

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Міністр уточнив, що за цими коштами у США будуть закуплені зокрема зенітні ракети для F-16 та інші боєприпаси, яких Україна найбільше потребує.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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