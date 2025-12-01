РУС
Нидерланды выделят дополнительные 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, - Брекельманс

нідерланди

Нидерланды выделят дополнительные 250 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая обеспечивает закупку государствами НАТО оружия в США для дальнейшей передачи Украине.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам министра, это второй транш поддержки Украины для закупки американского оружия и боеприпасов. "Я только что объявил, что мы выделим еще 250 миллионов на поддержку Украины через инициативу PURL", - заявил Брекельманс.

Он напомнил, что Европа ежедневно наблюдает интенсивные воздушные атаки России на Украину и их влияние на энергетическую инфраструктуру и жизнь украинцев. "Мы видим разрушительное влияние на энергетику, а также на повседневную жизнь украинцев. И единственный способ помочь им быстро - это доставить большое количество помощи в Украину", - сказал он.

Министр уточнил, что за эти средства в США будут закуплены, в частности, зенитные ракеты для F-16 и другие боеприпасы, в которых Украина больше всего нуждается.

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Нидерланды (1675) оружие (10540) США (28464)
Подяка і респект голандським друзям.
01.12.2025 11:37 Ответить
Только оружием, никаких денег.
01.12.2025 11:46 Ответить
Це теж не правильно - Україна виробляє свою зброю набагато дешевшу за американців чи європейців і для цього потрібні гроші.
Український 155мм снаряд коштує в 2-3 рази дешевше американського. А українські дрони у 10 раз дешевші за американські аналоги.
01.12.2025 11:57 Ответить
Європі потрібно розробляти і виробляти свою зброю. Америкоси хай сосуть раз вони такі прошені і з прибабахом. Америкоси показали себе як ненадійними партнерами і даже ворогами.
01.12.2025 11:50 Ответить
 
 