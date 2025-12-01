Нидерланды выделят дополнительные 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, - Брекельманс

Нидерланды выделят дополнительные 250 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая обеспечивает закупку государствами НАТО оружия в США для дальнейшей передачи Украине.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По словам министра, это второй транш поддержки Украины для закупки американского оружия и боеприпасов. "Я только что объявил, что мы выделим еще 250 миллионов на поддержку Украины через инициативу PURL", - заявил Брекельманс.

Он напомнил, что Европа ежедневно наблюдает интенсивные воздушные атаки России на Украину и их влияние на энергетическую инфраструктуру и жизнь украинцев. "Мы видим разрушительное влияние на энергетику, а также на повседневную жизнь украинцев. И единственный способ помочь им быстро - это доставить большое количество помощи в Украину", - сказал он.

Министр уточнил, что за эти средства в США будут закуплены, в частности, зенитные ракеты для F-16 и другие боеприпасы, в которых Украина больше всего нуждается.

Что такое программа PURL

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

