Нидерланды выделят дополнительные 250 млн евро на закупку американского оружия для Украины, - Брекельманс
Нидерланды выделят дополнительные 250 миллионов евро в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая обеспечивает закупку государствами НАТО оружия в США для дальнейшей передачи Украине.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам министра, это второй транш поддержки Украины для закупки американского оружия и боеприпасов. "Я только что объявил, что мы выделим еще 250 миллионов на поддержку Украины через инициативу PURL", - заявил Брекельманс.
Он напомнил, что Европа ежедневно наблюдает интенсивные воздушные атаки России на Украину и их влияние на энергетическую инфраструктуру и жизнь украинцев. "Мы видим разрушительное влияние на энергетику, а также на повседневную жизнь украинцев. И единственный способ помочь им быстро - это доставить большое количество помощи в Украину", - сказал он.
Министр уточнил, что за эти средства в США будут закуплены, в частности, зенитные ракеты для F-16 и другие боеприпасы, в которых Украина больше всего нуждается.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
Український 155мм снаряд коштує в 2-3 рази дешевше американського. А українські дрони у 10 раз дешевші за американські аналоги.