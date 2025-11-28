Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов
Министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Поставки продлятся до 2026 года
Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения, изготовленных нидерландской компанией Robin Radar. Системы способны различать дроны, птиц и другие движущиеся объекты, что позволяет более эффективно реагировать на угрозы с воздуха.
В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что поставки будут осуществляться поэтапно:
"100 радаров не будут доставлены одновременно. Первые будут переданы завтра, а все радары, как ожидается, будут доставлены до 2026 года. Сопровождающие транспортные средства прибудут в начале следующего года", — заявили в ведомстве.
Инвестиции в противодействие беспилотникам
Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в системы борьбы с беспилотниками в ответ на рост количества инцидентов в Европе. Новые радарные комплексы являются частью этой масштабной программы усиления безопасности в Европе.
- Ранее мы сообщали, что Германия готовится к перехвату российского "Орешника" новой системой ПРО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уряд Нідерландів планує з 2027 року запровадити для українських біженців спеціальний тимчасовий статус, основна мета якого - стимулювати повернення українців додому, коли в Україні буде встановлено мир. Про це https://nos.nl/artikel/2592269-kabinetsplan-tijdelijke-status-voor-oekrainers-moeten-zorgpremie-en-huur-gaan-betalen повідомляє NOS.
По-друге, а що дивного в "навчанні"? Змінилася сама концепція ведення війни. І українці мають бойовий досвід, якого немає у західни х союзників...