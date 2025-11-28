РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10702 посетителя онлайн
Новости Дроны РФ над Европой
471 5

Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов

радар для обнаружения беспилотников

Министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поставки продлятся до 2026 года

Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения, изготовленных нидерландской компанией Robin Radar. Системы способны различать дроны, птиц и другие движущиеся объекты, что позволяет более эффективно реагировать на угрозы с воздуха.

В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что поставки будут осуществляться поэтапно:

"100 радаров не будут доставлены одновременно. Первые будут переданы завтра, а все радары, как ожидается, будут доставлены до 2026 года. Сопровождающие транспортные средства прибудут в начале следующего года", — заявили в ведомстве.

Читайте также: Европейское космическое агентство просит 22 миллиарда евро на укрепление космической независимости Европы

Инвестиции в противодействие беспилотникам

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в системы борьбы с беспилотниками в ответ на рост количества инцидентов в Европе. Новые радарные комплексы являются частью этой масштабной программы усиления безопасности в Европе.

Читайте также: Швеция усиливает ПВО: инвестирует более $360 млн

Автор: 

безопасность (1145) беспилотник (4575) Европа (2162) Нидерланды (1673)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новий статус орієнтований на повернення.

Уряд Нідерландів планує з 2027 року запровадити для українських біженців спеціальний тимчасовий статус, основна мета якого - стимулювати повернення українців додому, коли в Україні буде встановлено мир. Про це https://nos.nl/artikel/2592269-kabinetsplan-tijdelijke-status-voor-oekrainers-moeten-zorgpremie-en-huur-gaan-betalen повідомляє NOS.
показать весь комментарий
28.11.2025 01:58 Ответить
Хай, паралельно, розвертають розробку і виробництво "протидронів". Бо "побачить" атакуючі дрони , нічого не варте, якщо не буде відповідних засобів їх знищення...
показать весь комментарий
28.11.2025 03:20 Ответить
Раніше ви поклонялися їм, а тепер навчаєте.
показать весь комментарий
28.11.2025 06:45 Ответить
По-перше, я роками тут повчав усіх біблійному правилу: "Не сотвори собі кумира..." (Якщо у тебе є докази мого поклоніння їм - приведи їх). Чи це ти, за мій рахунок, хочеш собі "авторитет отримать?
По-друге, а що дивного в "навчанні"? Змінилася сама концепція ведення війни. І українці мають бойовий досвід, якого немає у західни х союзників...
показать весь комментарий
28.11.2025 08:31 Ответить
Асфальт потрібен!!!Шашлики!!
показать весь комментарий
28.11.2025 06:42 Ответить
 
 