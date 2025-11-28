Нидерланды закупят 100 радаров для обнаружения дронов

Министерство обороны Нидерландов объявило о приобретении новых систем раннего предупреждения для обнаружения приближения беспилотников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Поставки продлятся до 2026 года

Речь идет о 100 радарах раннего предупреждения, изготовленных нидерландской компанией Robin Radar. Системы способны различать дроны, птиц и другие движущиеся объекты, что позволяет более эффективно реагировать на угрозы с воздуха.

В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что поставки будут осуществляться поэтапно:

"100 радаров не будут доставлены одновременно. Первые будут переданы завтра, а все радары, как ожидается, будут доставлены до 2026 года. Сопровождающие транспортные средства прибудут в начале следующего года", — заявили в ведомстве.

Инвестиции в противодействие беспилотникам

Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в системы борьбы с беспилотниками в ответ на рост количества инцидентов в Европе. Новые радарные комплексы являются частью этой масштабной программы усиления безопасности в Европе.

