Європейське космічне агентство просить 22 мільярди євро на зміцнення космічної незалежності Європи

Європейське космічне агентство (ESA) звернулося до країн-учасниць з проханням виділити 22 млрд євро на наступні три роки ‒ це на 36% більше, ніж попередній бюджет. Збільшення запиту пов’язане з розширенням військової присутності європейських держав у космосі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час триденної конференції, що стартує 27 листопада в німецькому Бремені, ESA представить програму вартістю 1,35 млрд євро для посилення оборонних можливостей Європи у космосі. Агентство, створене у 1975 році як цивільна структура, уперше планує реалізовувати оборонні проєкти.

На тлі зобов’язань європейських держав збільшувати оборонні витрати у відповідь на війну Росії проти України та під тиском Президента США Дональда Трампа, генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер запропонував програму "Європейська стійкість з космосу". Вона має дати змогу державам-членам спільно використовувати національні космічні ресурси.

Система ERS передбачає залучення таких проєктів, як Iris2 — ініційована ЄС альтернатива Starlink, мережі супутникового зв’язку на низькій навколоземній орбіті, що належить SpaceX Ілона Маска, — а також Galileo, європейської навігаційної супутникової системи, подібної до американської GPS. Основними користувачами платформи мають стати оборонні структури, поліція та служби цивільного захисту.

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Водночас переконати великі держави поділитися своїми суверенними космічними активами буде непросто. Ашбахер повідомив, що вже проводив консультації, пояснюючи, яку вигоду можуть отримати учасники програми і які діятимуть "правила взаємодії".

Пропозицію мають винести на голосування керівники космічних програм Великої Британії, Франції, Італії та інших країн на міністерській раді ESA.

Як повідомлялося, Німеччина анонсувала оголошення про початкову оперативну готовність своєї системи протиракетної оборони Arrow-3. Цей комплекс призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, зокрема таких, як російський "Орешник".

Аналітики підкреслюють, що Arrow-3 здатна знищувати цілі за рахунок кінетичного перехоплення поза атмосферою, забезпечуючи захист від ракет середньої дальності. У складі системи використовується радар EL/M-2080 Green Pine, який може виявляти цілі на відстані до 900 кілометрів. Оголошення про готовність комплексу заплановане на 3 грудня і має відбутися на авіабазі Feuerwehr Holzdorf.