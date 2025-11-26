Нидерланды выделят до €3 млрд на борьбу с дронами после инцидентов над авиабазами
Нидерланды планируют вложить до 3 миллиардов евро в развитие систем противодействия беспилотникам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, решение приняли на фоне резкого роста инцидентов с неизвестными дронами над военными базами страны, пишет NL Times.
Усиление защиты и масштабные инвестиции
В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что новые вложения охватят расширение зенитных систем, закупку дронов-перехватчиков, радаров, средств противодействия малым БПЛА и установку антидроновой защиты на кораблях флота.
Также в этом году объявили о приобретении 22 мобильных систем Skyranger 30, первые из которых ожидаются в 2028 году.
Инциденты над авиабазами и реакция правительства
Недавно в Нидерландах зафиксировали подозрительные дроны над авиабазами Эйндховен и Волкел. Для их нейтрализации военные впервые открыли огонь и применили средства РЭБ. Ранее неизвестный дрон заметили возле командного пункта на базе Гилзе-эн-Риен.
Правительство назвало эти случаи "очень тревожным развитием событий" и подчеркнуло, что ситуация требует быстрых технологических решений и развертывания систем защиты.
Также в Минобороны предполагают, что беспилотники могли использоваться для выявления местоположения истребителей F-16 и другой секретной информации.
Ранее мы писали, как усиливают оборону страны ЕС:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Керівники ФІНМОНІТОРИНГУ і Нацбанку, ті взагалі нічого «не знають» теж, ще з 2019 року, про рух грошових мас з України!! Сліпі і дурні, як Милованов з шмигалем!!
на збивання, крім грошей, щє і не сцяти кацапню потрібно...