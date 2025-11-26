РУС
Нидерланды выделят до €3 млрд на борьбу с дронами после инцидентов над авиабазами

Нидерланды выделяют дополнительные средства на борьбу с дронами

Нидерланды планируют вложить до 3 миллиардов евро в развитие систем противодействия беспилотникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение приняли на фоне резкого роста инцидентов с неизвестными дронами над военными базами страны, пишет NL Times.

Усиление защиты и масштабные инвестиции

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что новые вложения охватят расширение зенитных систем, закупку дронов-перехватчиков, радаров, средств противодействия малым БПЛА и установку антидроновой защиты на кораблях флота.

Также в этом году объявили о приобретении 22 мобильных систем Skyranger 30, первые из которых ожидаются в 2028 году.

Инциденты над авиабазами и реакция правительства

Недавно в Нидерландах зафиксировали подозрительные дроны над авиабазами Эйндховен и Волкел. Для их нейтрализации военные впервые открыли огонь и применили средства РЭБ. Ранее неизвестный дрон заметили возле командного пункта на базе Гилзе-эн-Риен.

Правительство назвало эти случаи "очень тревожным развитием событий" и подчеркнуло, что ситуация требует быстрых технологических решений и развертывания систем защиты.

Также в Минобороны предполагают, что беспилотники могли использоваться для выявления местоположения истребителей F-16 и другой секретной информации.

