В Нидерландах военные открывали огонь по неизвестным дронам над авиабазой
В Нидерландах военные применили оружие, чтобы сбить беспилотные летательные аппараты, замеченные над авиабазой Волкел. Инцидент произошел вечером 21 ноября.
Об этом в субботу, 22 ноября, сообщило Министерство обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.
Дроны не удалось сбить
Дроны заметили сотрудники службы безопасности.
Военнослужащие применили оружие с земли, чтобы сбить беспилотники. Однако дроны улетели, их дальнейшее перемещение не удалось зафиксировать.
Причины появления беспилотников в окрестностях авиабазы пока неизвестны. Правоохранительные органы страны проинформированы об инциденте и начали расследование.
Из соображений безопасности Министерство обороны страны не предоставляет дополнительной информации.
Дроны РФ над Европой
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
- В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
- Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
- 10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
- Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
- Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
- Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
- Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
- Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
- Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
- В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
- Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.
- Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
