В Нидерландах военные открывали огонь по неизвестным дронам над авиабазой

В Нидерландах военные применили оружие, чтобы сбить беспилотные летательные аппараты, замеченные над авиабазой Волкел. Инцидент произошел вечером 21 ноября.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщило Министерство обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны не удалось сбить

Дроны заметили сотрудники службы безопасности.

Военнослужащие применили оружие с земли, чтобы сбить беспилотники. Однако дроны улетели, их дальнейшее перемещение не удалось зафиксировать.

Причины появления беспилотников в окрестностях авиабазы пока неизвестны. Правоохранительные органы страны проинформированы об инциденте и начали расследование.

Из соображений безопасности Министерство обороны страны не предоставляет дополнительной информации.

Дроны РФ над Европой

