Новости Дроны РФ над Европой
1 885 14

В Нидерландах военные открывали огонь по неизвестным дронам над авиабазой

Военные применили оружие, чтобы сбить дроны над авиабазой

В Нидерландах военные применили оружие, чтобы сбить беспилотные летательные аппараты, замеченные над авиабазой Волкел. Инцидент произошел вечером 21 ноября.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщило Министерство обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Дроны не удалось сбить

Дроны заметили сотрудники службы безопасности.

Военнослужащие применили оружие с земли, чтобы сбить беспилотники. Однако дроны улетели, их дальнейшее перемещение не удалось зафиксировать.

Причины появления беспилотников в окрестностях авиабазы пока неизвестны. Правоохранительные органы страны проинформированы об инциденте и начали расследование.

Из соображений безопасности Министерство обороны страны не предоставляет дополнительной информации.

Читайте также: Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters

Дроны РФ над Европой

Читайте также: Европа находится в серой зоне между войной и миром из-за вторжения дронов РФ, - WSJ

Автор: 

+3
Пори ризик отримати ноту протесту з «невідомого посольства» за русофобію.
показать весь комментарий
23.11.2025 01:32 Ответить
+3
А мали б вже давно відкривати вогонь по операторах тих дронів.
показать весь комментарий
23.11.2025 04:06 Ответить
+2
Ескалірувати надумали нєбось ! Слава тобі хосподі шо не зачепили,а то потім іди оправдуйся перед путіним.
показать весь комментарий
23.11.2025 01:31 Ответить
Навіть уявляю як в них ноги трусилися від страху. Думали що це можливо дрони від красівого парня та друга Трампа Бальйоді. І що він з ними зробить якщо завалять тих пташок.
показать весь комментарий
23.11.2025 01:26 Ответить
Ескалірувати надумали нєбось ! Слава тобі хосподі шо не зачепили,а то потім іди оправдуйся перед путіним.
показать весь комментарий
23.11.2025 01:31 Ответить
Пори ризик отримати ноту протесту з «невідомого посольства» за русофобію.
показать весь комментарий
23.11.2025 01:32 Ответить
Эти пещерные европейцы знают что существуют РЭБ?
показать весь комментарий
23.11.2025 01:36 Ответить
Ну хоча б M134 Minigun.
показать весь комментарий
23.11.2025 06:35 Ответить
Та ні, щоб було політкоректно, стріляли з пневматичних пістолетів.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:35 Ответить
Обісрані європейці насміли збити дрони
показать весь комментарий
23.11.2025 02:02 Ответить
И не побоялись чужую собственность ломать! Ти диви
показать весь комментарий
23.11.2025 02:39 Ответить
А мали б вже давно відкривати вогонь по операторах тих дронів.
показать весь комментарий
23.11.2025 04:06 Ответить
Як ****ь мільйон дронів літаючих над Європою можуть бути невідомими. У них ****ь мозок покалічений?
показать весь комментарий
23.11.2025 04:20 Ответить
Слава Богу! А то голубі війська тільки дивляться.
показать весь комментарий
23.11.2025 05:51 Ответить
Дрони не вдалося збити.

 Використовували стрелецьку зброю? А шо, наприклад M134 "Minigun", вони не мають?
показать весь комментарий
23.11.2025 06:34 Ответить
Ну нарешті боязливі еворпейці подали признаки життя. Правда, не попали. Нехай їдуть в Україну, тут їн навчать як прицільно стриляти по ворогу. І вони зможуть вивчити світовий хіт, який співають не тільки фудбольні фани, який називається : путін *****.
показать весь комментарий
23.11.2025 08:09 Ответить
ЯК ЖЕ ВИ ЗАХИЩАТИМЕТЕ ЄВРОПУ???!!! Ось чому ВБИВЦЯ пуйло тішить себе "пабєдаю" В ЄВРОПІ!!! І воно таки прийде, адже НЕДОУМОК трампон вже здав Україну вкупі з Європою...
показать весь комментарий
23.11.2025 08:09 Ответить
 
 