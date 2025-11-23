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Новини Дрони РФ над Європою
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У Нідерландах військові відкривали вогонь по невідомих дронах над авіабазою

Військові застосували зброю, щоб збити дрони над авіабазою

У Нідерландах військові застосували зброю, щоб збити безпілотні літальні апарати, помічені над авіабазою Волкел. Інцидент стався ввечері 21 листопада.

Про це в суботу, 22 листопада, повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони не вдалося збити 

Дрони помітили співробітники служби безпеки.

Військовослужбовці застосували зброю з землі, щоб збити безпілотники. Проте дрони відлетіли, їхнє подальше переміщення не вдалося зафіксувати.

Причини появи безпілотників на околицях авіабази наразі невідомі. Правоохоронні органи країни повідомлені про інцидент і розпочали розслідування.

З міркувань безпеки Міністерство оборони країни не надає додаткової інформації.

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Дрони РФ над Європою

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Автор: 

Нідерланди (1701) дрони (8348)
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Топ коментарі
+8
А мали б вже давно відкривати вогонь по операторах тих дронів.
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23.11.2025 04:06 Відповісти
+6
И не побоялись чужую собственность ломать! Ти диви
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23.11.2025 02:39 Відповісти
+5
Ескалірувати надумали нєбось ! Слава тобі хосподі шо не зачепили,а то потім іди оправдуйся перед путіним.
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23.11.2025 01:31 Відповісти
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Навіть уявляю як в них ноги трусилися від страху. Думали що це можливо дрони від красівого парня та друга Трампа Бальйоді. І що він з ними зробить якщо завалять тих пташок.
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23.11.2025 01:26 Відповісти
Ескалірувати надумали нєбось ! Слава тобі хосподі шо не зачепили,а то потім іди оправдуйся перед путіним.
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23.11.2025 01:31 Відповісти
Пори ризик отримати ноту протесту з «невідомого посольства» за русофобію.
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23.11.2025 01:32 Відповісти
Эти пещерные европейцы знают что существуют РЭБ?
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23.11.2025 01:36 Відповісти
Ну хоча б M134 Minigun.
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23.11.2025 06:35 Відповісти
Та ні, щоб було політкоректно, стріляли з пневматичних пістолетів.
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23.11.2025 08:35 Відповісти
Обісрані європейці насміли збити дрони
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23.11.2025 02:02 Відповісти
И не побоялись чужую собственность ломать! Ти диви
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23.11.2025 02:39 Відповісти
А мали б вже давно відкривати вогонь по операторах тих дронів.
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23.11.2025 04:06 Відповісти
Як ****ь мільйон дронів літаючих над Європою можуть бути невідомими. У них ****ь мозок покалічений?
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23.11.2025 04:20 Відповісти
Слава Богу! А то голубі війська тільки дивляться.
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23.11.2025 05:51 Відповісти
Дрони не вдалося збити.

 Використовували стрелецьку зброю? А шо, наприклад M134 "Minigun", вони не мають?
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23.11.2025 06:34 Відповісти
Ну нарешті боязливі еворпейці подали признаки життя. Правда, не попали. Нехай їдуть в Україну, тут їн навчать як прицільно стриляти по ворогу. І вони зможуть вивчити світовий хіт, який співають не тільки фудбольні фани, який називається : путін *****.
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23.11.2025 08:09 Відповісти
ЯК ЖЕ ВИ ЗАХИЩАТИМЕТЕ ЄВРОПУ???!!! Ось чому ВБИВЦЯ пуйло тішить себе "пабєдаю" В ЄВРОПІ!!! І воно таки прийде, адже НЕДОУМОК трампон вже здав Україну вкупі з Європою...
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23.11.2025 08:09 Відповісти
Уявляю скільки памперсів прийшлось поміняти службі безпеки аеропорта .
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23.11.2025 09:03 Відповісти
шо открыли огонь.шо не открыли..результат нулевой..вопрос-На хрена открывали?
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23.11.2025 09:12 Відповісти
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23.11.2025 10:10 Відповісти
Капець скількі дебілів набігло в каменти .
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23.11.2025 10:25 Відповісти
 
 