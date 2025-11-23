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У Нідерландах військові відкривали вогонь по невідомих дронах над авіабазою
У Нідерландах військові застосували зброю, щоб збити безпілотні літальні апарати, помічені над авіабазою Волкел. Інцидент стався ввечері 21 листопада.
Про це в суботу, 22 листопада, повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.
Дрони не вдалося збити
Дрони помітили співробітники служби безпеки.
Військовослужбовці застосували зброю з землі, щоб збити безпілотники. Проте дрони відлетіли, їхнє подальше переміщення не вдалося зафіксувати.
Причини появи безпілотників на околицях авіабази наразі невідомі. Правоохоронні органи країни повідомлені про інцидент і розпочали розслідування.
З міркувань безпеки Міністерство оборони країни не надає додаткової інформації.
Дрони РФ над Європою
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
- У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
- Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
- 10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
- Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
- Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
- Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
- Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
- Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
- Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
- У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
- Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
- Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Топ коментарі
+8 Luka Lukich #363772
показати весь коментар23.11.2025 04:06 Відповісти Посилання
+6 Desar
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+5 Petro #592321
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Використовували стрелецьку зброю? А шо, наприклад M134 "Minigun", вони не мають?