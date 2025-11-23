У Нідерландах військові відкривали вогонь по невідомих дронах над авіабазою

У Нідерландах військові застосували зброю, щоб збити безпілотні літальні апарати, помічені над авіабазою Волкел. Інцидент стався ввечері 21 листопада.

Про це в суботу, 22 листопада, повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Дрони не вдалося збити

Дрони помітили співробітники служби безпеки.

Військовослужбовці застосували зброю з землі, щоб збити безпілотники. Проте дрони відлетіли, їхнє подальше переміщення не вдалося зафіксувати.

Причини появи безпілотників на околицях авіабази наразі невідомі. Правоохоронні органи країни повідомлені про інцидент і розпочали розслідування.

З міркувань безпеки Міністерство оборони країни не надає додаткової інформації.

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