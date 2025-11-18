Бельгія після інцидентів із невідомими БпЛА купує дрони-камікадзе в Латвії, - Reuters

Після серії інцидентів із появою невідомих безпілотників Бельгія підписала угоду з латвійською компанією Origin Robotics про закупівлю дронів-камікадзе Blaze.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Нові антидронові засоби вже за кілька тижнів

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що у Ризі підписав контракт на придбання автономних БпЛА, які здатні виявляти та знищувати ворожі дрони. За його словами, перші системи посилять оборону вже найближчими тижнями.

Частина 50-мільйонного пакета

Закупівля здійснюється в межах пакета протидії дронам вартістю 50 млн євро. Скільки з цієї суми отримає Origin Robotics, у міноборони Бельгії не уточнили. Франкен також заявив про намір у майбутньому інвестувати 500 млн євро в розширений пакет, який включатиме сучасні радари та потужні системи радіоелектронної боротьби.

Бельгія під "увагою" через російські активи

Міністр пов’язав інциденти з невідомими БпЛА з тим, що Бельгія опинилася у фокусі через замороження російських активів у брюссельському депозитарії Euroclear.

Дрони над Бельгією

