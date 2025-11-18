Бельгія після інцидентів із невідомими БпЛА купує дрони-камікадзе в Латвії, - Reuters

Після серії інцидентів із появою невідомих безпілотників Бельгія підписала угоду з латвійською компанією Origin Robotics про закупівлю дронів-камікадзе Blaze.

Нові антидронові засоби вже за кілька тижнів

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що у Ризі підписав контракт на придбання автономних БпЛА, які здатні виявляти та знищувати ворожі дрони. За його словами, перші системи посилять оборону вже найближчими тижнями.

Частина 50-мільйонного пакета

Закупівля здійснюється в межах пакета протидії дронам вартістю 50 млн євро. Скільки з цієї суми отримає Origin Robotics, у міноборони Бельгії не уточнили. Франкен також заявив про намір у майбутньому інвестувати 500 млн євро в розширений пакет, який включатиме сучасні радари та потужні системи радіоелектронної боротьби.

Бельгія під "увагою" через російські активи

Міністр пов’язав інциденти з невідомими БпЛА з тим, що Бельгія опинилася у фокусі через замороження російських активів у брюссельському депозитарії Euroclear.

А шо такое? Все ще боїться гроші взяти РФ?

Це просто смішно - їх бомбити будуть, а вони будуть казати - головне гроші РФ на місці
18.11.2025 12:58 Відповісти
За задумом розробників, БПЛА BLAZE має зайняти тактичну нішу між зенітною артилерією та повноцінними ракетними комплексами. Так, безпілотний перехоплювач вигідно відрізняється від будь-яких гармат більшою дальністю стрільби та збільшеною потужністю бойової частини.
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-blaze-interceptor-drone-origin-robotics/
Тобто це аналог наших інтерцепторів.
З бойовою частиною, що вибухає.
Уявляю собі стан нижньої білизни населення, що мешкає в радіусі декілька кілометрів від аеропорту, при першому спрацюванні BLAZE.
І уявляю кількість судових позовів за моральну шкоду.
18.11.2025 13:09 Відповісти
 
 