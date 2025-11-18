Бельгія після інцидентів із невідомими БпЛА купує дрони-камікадзе в Латвії, - Reuters
Після серії інцидентів із появою невідомих безпілотників Бельгія підписала угоду з латвійською компанією Origin Robotics про закупівлю дронів-камікадзе Blaze.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Нові антидронові засоби вже за кілька тижнів
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що у Ризі підписав контракт на придбання автономних БпЛА, які здатні виявляти та знищувати ворожі дрони. За його словами, перші системи посилять оборону вже найближчими тижнями.
Частина 50-мільйонного пакета
Закупівля здійснюється в межах пакета протидії дронам вартістю 50 млн євро. Скільки з цієї суми отримає Origin Robotics, у міноборони Бельгії не уточнили. Франкен також заявив про намір у майбутньому інвестувати 500 млн євро в розширений пакет, який включатиме сучасні радари та потужні системи радіоелектронної боротьби.
Бельгія під "увагою" через російські активи
Міністр пов’язав інциденти з невідомими БпЛА з тим, що Бельгія опинилася у фокусі через замороження російських активів у брюссельському депозитарії Euroclear.
Дрони над Бельгією
- Наприкінці жовтня повідомлялось, що над однією з військових баз Бельгії двічі зафіксували появу невідомих безпілотників.
- У ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург зафіксували декілька невідомих дронів.
- Міністр оборони Бельгії Теон Франкен заявив, що безпілотники, помічені над військовими базами у вихідні, використовувалися для шпигунства за бойовими літаками F-16 та боєприпасами.
- Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати будь-які невідомі безпілотники, які будуть помічені над військовими авіабазами.
- У ніч на 5 листопада брюссельському аеропорту тимчасово зупинили всі польоти через виявлення безпілотника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це просто смішно - їх бомбити будуть, а вони будуть казати - головне гроші РФ на місці
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-blaze-interceptor-drone-origin-robotics/
Тобто це аналог наших інтерцепторів.
З бойовою частиною, що вибухає.
Уявляю собі стан нижньої білизни населення, що мешкає в радіусі декілька кілометрів від аеропорту, при першому спрацюванні BLAZE.
І уявляю кількість судових позовів за моральну шкоду.