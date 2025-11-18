Цахкна: Захід має силою відповісти на зухвалі гібридні атаки РФ, бо вони стануть лише частішими
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що РФ посилює гібридну війну проти Заходу, а тому демократичні держави мають відповідати силою та єдністю.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника МЗС, Естонія, як і інші союзники НАТО, упродовж останніх років стикається з дедалі агресивнішими діями Москви. Він згадав про три російські винищувачі, які 19 вересня порушили естонський повітряний простір, а також активність російських кораблів і літаків у Балтійському морі та систематичне глушіння GPS.
"Ці інциденти є частиною більш широкої схеми, в рамках якої Росія порушувала повітряний простір союзників НАТО, здійснювала акти саботажу та вандалізму, підпалювала, втручалася у вибори, організовувала кібератаки та дезінформаційні кампанії, а також використовувала міграційний тиск", - сказав він.
Цахкна наголосив, що дії Кремля стають дедалі зухвалішими, а "гібридні атаки Росії стануть лише частішими". Він підкреслив, що Захід не дозволить Росії диктувати умови миру та безпеки.
"Ми не дозволимо Україні піддатися російській агресії, як і не дозволимо Росії диктувати умови миру та безпеки в Європі. На кожну російську провокацію Захід повинен продовжувати реагувати ще більш рішуче та згуртовано", - підсумував глава МЗС Естонії.
Дрони РФ над Європою
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.
У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.
Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.
10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.
Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.
Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.
Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.
Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.
Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.
Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.
У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.
Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.
Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.
Тільки що дивився виступ тимошенко і Порошенка в ВР. Підтримую Пороха, треба відставка всього уряду ЗЕленої блювотини. Тому що до них нема ніякої довіри. Я бачу 2 варіанти. Створити уряд народної довіри або нехай наші військові зроблять переворот і створять жорстку воєнну хунту з зелізною дисципліною в Україні, коли всі сили держави будуть направлені на війну з дикою кацапською ордою.