Цахкна: Захід має силою відповісти на зухвалі гібридні атаки РФ, бо вони стануть лише частішими

Маргус Цахкна розповів як можна використати заморожені активів РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що РФ посилює гібридну війну проти Заходу, а тому демократичні держави мають відповідати силою та єдністю.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника МЗС, Естонія, як і інші союзники НАТО, упродовж останніх років стикається з дедалі агресивнішими діями Москви. Він згадав про три російські винищувачі, які 19 вересня порушили естонський повітряний простір, а також активність російських кораблів і літаків у Балтійському морі та систематичне глушіння GPS.

"Ці інциденти є частиною більш широкої схеми, в рамках якої Росія порушувала повітряний простір союзників НАТО, здійснювала акти саботажу та вандалізму, підпалювала, втручалася у вибори, організовувала кібератаки та дезінформаційні кампанії, а також використовувала міграційний тиск", - сказав він.

Цахкна наголосив, що дії Кремля стають дедалі зухвалішими, а "гібридні атаки Росії стануть лише частішими". Він підкреслив, що Захід не дозволить Росії диктувати умови миру та безпеки.

"Ми не дозволимо Україні піддатися російській агресії, як і не дозволимо Росії диктувати умови миру та безпеки в Європі. На кожну російську провокацію Захід повинен продовжувати реагувати ще більш рішуче та згуртовано", - підсумував глава МЗС Естонії.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

"захід" КУКОЛДИ яких ще в історії не було. Це мабуть найбільш нічтожне покоління в Европі коли не будь. НЕ БУДЕ НІЧОГО. Вони навіть з арабоафриканами не можуть розібратись
18.11.2025 12:32 Відповісти
Тільки що дивився виступ тимошенко і Порошенка в ВР. Підтримую Пороха, треба відставка всього уряду ЗЕленої блювотини. Тому що до них нема ніякої довіри. Я бачу 2 варіанти. Створити уряд народної довіри або нехай наші військові зроблять переворот і створять жорстку воєнну хунту з зелізною дисципліною в Україні, коли всі сили держави будуть направлені на війну з дикою кацапською ордою.
18.11.2025 12:50 Відповісти
Обережніше. Я про хунту тут роки три назад запостила - той акк тепер у перманенті)))) та й ногами мене тут побуцкали за той пост))
18.11.2025 12:52 Відповісти
Давно могли б - або самі розфігачити аеродроми з літаками, та виробництва зброї. Або нам надати зброю й дозвіл на використання. Бо прокинуться, коли до штабквартири НАТО залетить.
18.11.2025 12:51 Відповісти
 
 