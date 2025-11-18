Цахкна: Запад должен силой ответить на дерзкие гибридные атаки РФ, потому что они только станут чаще

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ усиливает гибридную войну против Запада, а потому демократические государства должны отвечать силой и единством.

По словам главы МИД, Эстония, как и другие союзники НАТО, в последние годы сталкивается со все более агрессивными действиями Москвы. Он упомянул о трех российских истребителях, которые 19 сентября нарушили эстонское воздушное пространство, а также об активности российских кораблей и самолетов в Балтийском море и систематическом глушении GPS.

"Эти инциденты являются частью более широкой схемы, в рамках которой Россия нарушала воздушное пространство союзников НАТО, совершала акты саботажа и вандализма, поджигала, вмешивалась в выборы, организовывала кибератаки и дезинформационные кампании, а также использовала миграционное давление", - сказал он.

Цахкна подчеркнул, что действия Кремля становятся все более дерзкими, а "гибридные атаки России станут только чаще". Он подчеркнул, что Запад не позволит России диктовать условия мира и безопасности.

"Мы не позволим Украине поддаться российской агрессии, как и не позволим России диктовать условия мира и безопасности в Европе. На каждую российскую провокацию Запад должен продолжать реагировать еще более решительно и сплоченно", - подытожил глава МИД Эстонии.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.

Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.

