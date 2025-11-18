РУС
Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters

После серии инцидентов с появлением неизвестных беспилотников Бельгия подписала соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о закупке дронов-камикадзе Blaze.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Новые антидронные средства уже через несколько недель

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что в Риге подписал контракт на приобретение автономных БПЛА, которые способны обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. По его словам, первые системы усилят оборону уже в ближайшие недели.

Часть 50-миллионного пакета

Закупка осуществляется в рамках пакета противодействия дронам стоимостью 50 млн евро. Сколько из этой суммы получит Origin Robotics, в Минобороны Бельгии не уточнили. Франкен также заявил о намерении в будущем инвестировать 500 млн евро в расширенный пакет, который будет включать современные радары и мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Бельгия под "вниманием" из-за российских активов

Министр связал инциденты с неизвестными БПЛА с тем, что Бельгия оказалась в фокусе из-за замораживания российских активов в брюссельском депозитарии Euroclear.

Дроны над Бельгией

А шо такое? Все ще боїться гроші взяти РФ?

Це просто смішно - їх бомбити будуть, а вони будуть казати - головне гроші РФ на місці
18.11.2025 12:58 Ответить
За задумом розробників, БПЛА BLAZE має зайняти тактичну нішу між зенітною артилерією та повноцінними ракетними комплексами. Так, безпілотний перехоплювач вигідно відрізняється від будь-яких гармат більшою дальністю стрільби та збільшеною потужністю бойової частини.
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-blaze-interceptor-drone-origin-robotics/
Тобто це аналог наших інтерцепторів.
З бойовою частиною, що вибухає.
Уявляю собі стан нижньої білизни населення, що мешкає в радіусі декілька кілометрів від аеропорту, при першому спрацюванні BLAZE.
І уявляю кількість судових позовів за моральну шкоду.
