Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters
После серии инцидентов с появлением неизвестных беспилотников Бельгия подписала соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о закупке дронов-камикадзе Blaze.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Новые антидронные средства уже через несколько недель
Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что в Риге подписал контракт на приобретение автономных БПЛА, которые способны обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. По его словам, первые системы усилят оборону уже в ближайшие недели.
Часть 50-миллионного пакета
Закупка осуществляется в рамках пакета противодействия дронам стоимостью 50 млн евро. Сколько из этой суммы получит Origin Robotics, в Минобороны Бельгии не уточнили. Франкен также заявил о намерении в будущем инвестировать 500 млн евро в расширенный пакет, который будет включать современные радары и мощные системы радиоэлектронной борьбы.
Бельгия под "вниманием" из-за российских активов
Министр связал инциденты с неизвестными БПЛА с тем, что Бельгия оказалась в фокусе из-за замораживания российских активов в брюссельском депозитарии Euroclear.
Дроны над Бельгией
- В конце октября сообщалось, что над одной из военных баз Бельгии дважды зафиксировали появление неизвестных беспилотников.
- В ночь на 1 ноября над военной авиабазой Кляйн-Брогель в бельгийской провинции Лимбург зафиксировали несколько неизвестных дронов.
- Министр обороны Бельгии Теон Франкен заявил, что беспилотники, замеченные над военными базами в выходные, использовались для шпионажа за боевыми самолетами F-16 и боеприпасами.
- Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные беспилотники, которые будут замечены над военными авиабазами.
- В ночь на 5 ноября брюссельский аэропорт временно остановил все полеты из-за обнаружения беспилотника.
Це просто смішно - їх бомбити будуть, а вони будуть казати - головне гроші РФ на місці
https://aeronaut.media/uk/articles-ua/ua-blaze-interceptor-drone-origin-robotics/
Тобто це аналог наших інтерцепторів.
З бойовою частиною, що вибухає.
Уявляю собі стан нижньої білизни населення, що мешкає в радіусі декілька кілометрів від аеропорту, при першому спрацюванні BLAZE.
І уявляю кількість судових позовів за моральну шкоду.