Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters

После серии инцидентов с появлением неизвестных беспилотников Бельгия подписала соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о закупке дронов-камикадзе Blaze.

Новые антидронные средства уже через несколько недель

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что в Риге подписал контракт на приобретение автономных БПЛА, которые способны обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. По его словам, первые системы усилят оборону уже в ближайшие недели.

Часть 50-миллионного пакета

Закупка осуществляется в рамках пакета противодействия дронам стоимостью 50 млн евро. Сколько из этой суммы получит Origin Robotics, в Минобороны Бельгии не уточнили. Франкен также заявил о намерении в будущем инвестировать 500 млн евро в расширенный пакет, который будет включать современные радары и мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Бельгия под "вниманием" из-за российских активов

Министр связал инциденты с неизвестными БПЛА с тем, что Бельгия оказалась в фокусе из-за замораживания российских активов в брюссельском депозитарии Euroclear.

Дроны над Бельгией

