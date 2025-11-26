Нідерланди виділять до €3 млрд на боротьбу з дронами після інцидентів над авіабазами
Нідерланди планують вкласти до 3 мільярдів євро у розвиток систем протидії безпілотникам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рішення ухвалили на тлі різкого зростання інцидентів із невідомими дронами над військовими базами країни, пише NL Times.
Посилення захисту та масштабні інвестиції
У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що нові вкладення охоплять розширення зенітних систем, закупівлю дронів-перехоплювачів, радарів, засобів протидії малим БпЛА та встановлення антидронового захисту на кораблях флоту.
Також цьогоріч оголосили про придбання 22 мобільних систем Skyranger 30, перші з яких очікуються у 2028 році.
Інциденти над авіабазами та реакція уряду
Нещодавно у Нідерландах зафіксували підозрілі дрони над авіабазами Ейндховен і Волкел. Для їх нейтралізації військові вперше відкрили вогонь та застосували засоби РЕБ. Раніше невідомий дрон помітили біля командного пункту на базі Гілзе-ен-Рієн.
Уряд назвав ці випадки "дуже тривожним розвитком подій" та наголосив, що ситуація потребує швидких технологічних рішень і розгортання систем захисту.
Також у Міноборони припускають, що безпілотники могли використовуватися для виявлення розташування винищувачів F-16 та іншої секретної інформації.
Раніше ми писали, як посилюють оборону країни ЄС:
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Керівники ФІНМОНІТОРИНГУ і Нацбанку, ті взагалі нічого «не знають» теж, ще з 2019 року, про рух грошових мас з України!! Сліпі і дурні, як Милованов з шмигалем!!
на збивання, крім грошей, щє і не сцяти кацапню потрібно...