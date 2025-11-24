Rheinmetall збирається за два роки збільшити штат на 30%. Це найбільше розширення за 10 років

Німецький оборонний концерн Rheinmetall до 2027 року планує збільшити чисельність штату на 30% – до 40 тис. співробітників.

Як пише The Wall Street Journal, якщо мети буде досягнуто, Rheinmetall найме більше співробітників за наступні два з половиною роки, ніж зробив це за останні 10 років, передає LIGA.net.

Як повідомляється, компанія планує набирати працівників, звільнених із автомобільної промисловості й інших великих компаній, для заповнення вакансій у межах розширення потужностей.

Цього року Rheinmetall збирається розмістити близько 8 тис. вакансій у всьому світі, що на 8% більше, ніж торік. Причому приблизно половина з них – нові.

Зокрема, Rheinmetall шукає інженерів-електриків і механіків, розробників програмного забезпечення і керівників проєктів, а також кваліфікованих робітників, таких як оператори верстатів і установок, зварювальники та авіамеханіки.

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У червні повідомлялося, що німецький збройовий концерн Rheinmetall AG замінить французьку люксову компанію Kering SA (власника бренду Gucci) в індексі Euro Stoxx 50, що складається з найбільших підприємств країн єврозони.

До того стало відомо, що Rheinmetall – найбільший у Європі виробник боєприпасів – обігнав за ринковою вартістю виробника автомобілів Volkswagen, провідного на континенті, що свідчить про стрімке зростання попиту інвесторів на акції оборонної промисловості.

Також повідомлялося, що акції оборонних компаній Європи зросли 2 червня до нового рекорду після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

На початку листопада стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall офіційно розпочинає будівництво нового заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

Що відомо про будівництво заводу з виробництва снарядів в Україні

Як повідомлялося, на початку 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Влітку того ж року концерн отримав від українського уряду замовлення на будівництво заводу.

Планувалося, що завод почне працювати у 2026 році. Втім, від початку 2025 року гендиректор Rheinmetall Армін Папперґер почав скаржитися на затримки з реалізацією проєкту через бюрократію в Україні. Він зауважував, що заводи компанії у Німеччині будуються швидше, ніж в Україні.

А в серпні цього року Папперґер заявив, що невдоволений темпами реалізації проєкту в Україні через дуже високий рівень бюрократії. Тоді він зазначав, що проєкти у Німеччині та Україні почали реалізовуватися приблизно в один час, але німецький завод вже готовий.

Після цього уряд України виділив земельну ділянку для будівництва нового заводу Rheinmetall, заявив міністр оборони Деніс Шмигаль у вересні, через півтора роки після публічного оголошення про плани будівництва.