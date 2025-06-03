Rheinmetall замінить власника бренду Gucci в головному фондовому індексі Європи

Німецький збройовий концерн Rheinmetall AG замінить французьку люксову компанію Kering SA (власника бренду Gucci) в індексі Euro Stoxx 50, що складається з найбільших підприємств країн єврозони.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані JPMorgan Chase & Co.

Як зазначається, це буде єдина компанія в індексі, що спеціалізується виключно на обороні.

Rheinmetall швидко входить до індексу після того, як її акції зросли приблизно втричі з початку року на тлі буму європейських військових витрат.

Зростання на 26% у травні збільшило ринкову вартість компанії майже до 87 млрд євро, що зробило Rheinmetall більшою, ніж понад половина існуючих членів індексу Euro Stoxx 50 за цим показником в останній торговий день місяця.

Акції Rheinmetall зросли приблизно на 1800% з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Водночас, на тлі підвищення позицій Rheinmetall компанія Kering рухалася в протилежному напрямку. Акції компанії, що виробляє предмети розкоші, досягли найнижчого рівня з 2016 року в квітні та впали на 28% з початку року, при цьому компанія та її конкуренти обтяжені падінням витрат заможних китайських покупців.

Окрім того, перспективи галузі стали похмурішими через мита президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, акції оборонних компаній Європи зросли 2 червня до нового рекорду після того, як Велика Британія оприлюднила плани розбудови підводного флоту та зміцнення ядерних сил стримування.

У лютому цього року повідомлялоя, що акції німецького збройового концерну Rheinmetall від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни подорожчали в 10 разів.

У березні Rheinmetall – найбільший у Європі виробник боєприпасів – обігнав за ринковою вартістю виробника автомобілів Volkswagen, провідного на континенті, що свідчить про стрімке зростання попиту інвесторів на акції оборонної промисловості.