Нідерланди закуплять 100 радарів для виявлення дронів
Міністерство оборони Нідерландів оголосило про придбання нових систем раннього попередження для виявлення наближення безпілотників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Постачання триватиме до 2026 року
Йдеться про 100 радарів раннього попередження, виготовлених нідерландською компанією Robin Radar. Системи здатні розрізняти дрони, птахів та інші рухомі об’єкти, що дозволяє більш ефективно реагувати на загрози з повітря.
У Міноборони Нідерландів підкреслили, що постачання відбуватиметься поетапно:
"100 радарів не будуть доставлені одночасно. Перші будуть передані завтра, а всі радари, як очікується, будуть доставлені до 2026 року. Супровідні транспортні засоби прибудуть на початку наступного року", — заявили у відомстві.
Інвестиції в протидію безпілотникам
Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у системи боротьби з безпілотниками у відповідь на зростання кількості інцидентів у Європі. Нові радарні комплекси є частиною цієї масштабної програми посилення безпеки в Європі.
- Раніше ми повідомляли, що Німеччина готується до перехоплення російського "Орешника" новою системою ПРО.
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