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Новини Дрони РФ над Європою
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Нідерланди закуплять 100 радарів для виявлення дронів

радар для виявлення безпілотників

Міністерство оборони Нідерландів оголосило про придбання нових систем раннього попередження для виявлення наближення безпілотників. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Постачання триватиме до 2026 року

Йдеться про 100 радарів раннього попередження, виготовлених нідерландською компанією Robin Radar. Системи здатні розрізняти дрони, птахів та інші рухомі об’єкти, що дозволяє більш ефективно реагувати на загрози з повітря.

У Міноборони Нідерландів підкреслили, що постачання відбуватиметься поетапно:

"100 радарів не будуть доставлені одночасно. Перші будуть передані завтра, а всі радари, як очікується, будуть доставлені до 2026 року. Супровідні транспортні засоби прибудуть на початку наступного року", — заявили у відомстві.

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Інвестиції в протидію безпілотникам

Раніше повідомлялося, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у системи боротьби з безпілотниками у відповідь на зростання кількості інцидентів у Європі. Нові радарні комплекси є частиною цієї масштабної програми посилення безпеки в Європі.

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Автор: 

безпека (1045) безпілотник БпЛА (5950) Європа (2503) Нідерланди (1702)
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Новий статус орієнтований на повернення.

Уряд Нідерландів планує з 2027 року запровадити для українських біженців спеціальний тимчасовий статус, основна мета якого - стимулювати повернення українців додому, коли в Україні буде встановлено мир. Про це https://nos.nl/artikel/2592269-kabinetsplan-tijdelijke-status-voor-oekrainers-moeten-zorgpremie-en-huur-gaan-betalen повідомляє NOS.
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28.11.2025 01:58 Відповісти
Хай, паралельно, розвертають розробку і виробництво "протидронів". Бо "побачить" атакуючі дрони , нічого не варте, якщо не буде відповідних засобів їх знищення...
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28.11.2025 03:20 Відповісти
Раніше ви поклонялися їм, а тепер навчаєте.
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28.11.2025 06:45 Відповісти
По-перше, я роками тут повчав усіх біблійному правилу: "Не сотвори собі кумира..." (Якщо у тебе є докази мого поклоніння їм - приведи їх). Чи це ти, за мій рахунок, хочеш собі "авторитет отримать?
По-друге, а що дивного в "навчанні"? Змінилася сама концепція ведення війни. І українці мають бойовий досвід, якого немає у західни х союзників...
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28.11.2025 08:31 Відповісти
Асфальт потрібен!!!Шашлики!!
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28.11.2025 06:42 Відповісти
 
 