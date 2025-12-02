Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

Президент Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати намагаються завершити "українську кризу".

Про це він заявив під час засідання в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадав очільник США і свої попередні досягнення у якості миротворця.

"Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом".

Президент США додав, що за його попередника Україна отримувала значну частину допомоги готівкою:

"Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей, і більша її частина — готівкою, багато — у вигляді обладнання.

Читайте: Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Зустріч американської делегації з Путіним

Тим часом у Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Також читайте: Україна наближається до миру, - Зеленський