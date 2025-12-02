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Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

трамп

Президент Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати намагаються завершити "українську кризу".

Про це він заявив під час засідання в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадав очільник США і свої попередні досягнення у якості миротворця. 

"Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом".

Президент США додав, що за його попередника Україна отримувала значну частину допомоги готівкою:

"Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей, і більша її частина — готівкою, багато — у вигляді обладнання.

Читайте: Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Зустріч американської делегації з Путіним

Тим часом у Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Також читайте: Україна наближається до миру, - Зеленський

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перемовини (3824) Трамп Дональд (8938) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+80
Цей кончений мерзотник має маніакальну потребу постійно нагадувати світовому співтовариству що він власне кончений мерзотник.Це патологія.
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02.12.2025 19:47 Відповісти
+36
Він не пам'ятає про цю угоду. Як і про все інше. Просто проклятий старий пердун. Тут стратегія лише чекати наступних виборів в США. А там все денонсувати нах. Причина? Під примусом.
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02.12.2025 19:50 Відповісти
+35
мощний лідор у америки...

В файлах Эпштейна есть эпизод, где Трамп сосал у Клинтона. цікаво то він і ум ***** відсосав?
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02.12.2025 19:44 Відповісти
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Не розумію - чого ми підигруємо цьому покидьку.Не бажаєш допомагати- не качай права.Тай все.
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03.12.2025 09:02 Відповісти
Можеш не фінансувати. Виконай обов'язки згідно Будапештського меморандуму і гуляй вальсом.
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03.12.2025 09:06 Відповісти
Ну було б такого позору на весь світ, якби ти не став президентом
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03.12.2025 09:46 Відповісти
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03.12.2025 10:27 Відповісти
Як же усе запущено!..
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03.12.2025 10:47 Відповісти
и где там про "небудетфинансировать"????
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03.12.2025 14:59 Відповісти
а тем временем в кремле агенту "краснову" заочно вручили еще один орден "за службу атечиству"
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03.12.2025 15:58 Відповісти
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