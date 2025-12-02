Трамп: США більше не фінансують війну в Україні
Президент Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати намагаються завершити "українську кризу".
Про це він заявив під час засідання в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадав очільник США і свої попередні досягнення у якості миротворця.
"Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад. Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом".
Президент США додав, що за його попередника Україна отримувала значну частину допомоги готівкою:
"Байден роздав $350 млрд, наче цукерки. Це колосальна сума грошей, і більша її частина — готівкою, багато — у вигляді обладнання.
Зустріч американської делегації з Путіним
Тим часом у Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Відомо, що з російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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В файлах Эпштейна есть эпизод, где Трамп сосал у Клинтона. цікаво то він і ум ***** відсосав?