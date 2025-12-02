Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп – єдиний у світі, який може допомогти покласти край війні Росії проти України.

Про це він сказав після засідання кабінету міністрів у Білому домі, його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це не наша війна"

Коротко обговорюючи війну в Україні, Рубіо заявив: "Це не наша війна, це не війна президента. Це ніколи б не сталося, якби ви [Дональд Трамп] були президентом. Він єдиний лідер у світі, який може допомогти покласти їй край".

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Інші заяви Трампа

Ці коментарі повторюють низку заяв, які неодноразово робили Трамп і його адміністрація.

Під час президентської кампанії Трамп заявляв, що може покласти край війні в Україні за 24 години.

Раніше Трамп заявив, що війна в Україні є "хаосом" і що "цю ситуацію" нелегко врегулювати.

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