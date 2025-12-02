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Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо

Рубіо про війну в Україні та роль Трампа у переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп – єдиний у світі, який може допомогти покласти край війні Росії проти України.

Про це він сказав після засідання кабінету міністрів у Білому домі, його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це не наша війна"

Коротко обговорюючи війну в Україні, Рубіо заявив: "Це не наша війна, це не війна президента. Це ніколи б не сталося, якби ви [Дональд Трамп] були президентом. Він єдиний лідер у світі, який може допомогти покласти їй край".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо у розмові з Вадефулем: США хочуть якомога швидше завершити війну в Україні

Інші заяви Трампа

Ці коментарі повторюють низку заяв, які неодноразово робили Трамп і його адміністрація.

  • Під час президентської кампанії Трамп заявляв, що може покласти край війні в Україні за 24 години.
  • Раніше Трамп заявив, що війна в Україні є "хаосом" і що "цю ситуацію" нелегко врегулювати.

Читайте також: Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

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Трамп Дональд (8938) Рубіо Марко (447) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
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02.12.2025 21:47 Відповісти
+14
Не жбрехав - діфсно не конфлікт США, дійсно Трамп єдиний, хто може цю війну закінчити. Може - але не хоче, бо заграючи з пуциним, він лише докидує дров у пожежу війни.
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02.12.2025 21:48 Відповісти
+13
Ця війна не конфлікт США, вона ганьба США, як результат недоброчесності політиків США.
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02.12.2025 21:50 Відповісти
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Меморандут Будапешт- фікція то Трамп підписав?
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02.12.2025 21:46 Відповісти
А Європу під опіку своїм НАТО то Трамп підгріб після перемогу над Гітлером?
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02.12.2025 21:47 Відповісти
А ************ совок й стіну між двома Німеччинами й Варшавський договір прикокнув давши Європі вільно розвиватися не під совком , то Трамп зробив?
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02.12.2025 21:49 Відповісти
АААх вони вирішили Трампом й Весом з його бандою нацистів стати смастаятєльнимі ультра ізоліціоністамі ?
ось тільки Китай у своїй лінивій вже у новітній історії тупості зробили монстром УСІ ПРЕЗИДЕНТИ США разом!
Та вони навіть Бен Ладена (будь він неладен) зробили усі ОБИДВІ партії разом)
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02.12.2025 21:53 Відповісти
В 1979-1989 рр Афган спільна операція Афгані https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%C2%BB «Циклон», осуществлявшейся ЦРУ, США та Саудівська Аравія . Правли й демократ й республіканець президенти , й активним учасником був самеБен Ладен...
Совок , доречі, викурювали з Афгану
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02.12.2025 22:06 Відповісти
то висери були від МОГУТНЬОЇ ДЕМОКРАТІЧНОЇ КРАЇНИ - не плутай
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02.12.2025 21:54 Відповісти
За фактом так. Та й сама назва - меморандум, про це говорить. Це вже питання до наших властей того часу, віддавати ядерну зброю, пиляти стратегічні бомбардувальники під обіцянку, що все буде ок. Ну і зрозуміло, що ті, хто приймали рішення, отримали по 10 000 баксів і пару красивих намист з дзеркальцем.
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02.12.2025 22:18 Відповісти
я не про той клятий будапештський - я взагалі про США - колону- опору розвалу комунізму й противника різних авткратій ... Й перемагають зарах хто - ІЗОЛІЯЦІОНІСТИ?

Імперія Маска та уся Сіліконова долина наповнена мізками світових вундеркіндів ,заїхавших й студентськими й просто робочими візами навіть з бідних сімей. А що зараз пропонують ізоліцоністи - 10000 дол за таку візу?
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02.12.2025 22:35 Відповісти
Отбросы
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02.12.2025 21:47 Відповісти
" Війна в Україні - це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити," Логіка, мля, залізна....
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02.12.2025 21:47 Відповісти
Угу - ми тут взагалі ні до чого, але якщо війна якось завершиться, то Трампа потрібно канонізувати

Це зі старого анекдоту, коли мужик крокодилів відганяв під Полтавою
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02.12.2025 22:19 Відповісти
Не жбрехав - діфсно не конфлікт США, дійсно Трамп єдиний, хто може цю війну закінчити. Може - але не хоче, бо заграючи з пуциним, він лише докидує дров у пожежу війни.
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02.12.2025 21:48 Відповісти
Есть еще один чувак, который может реально войну закончить одним телефонным звонком. Но ему выгодно чтобы рашка себя ослабляла максимально.
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02.12.2025 22:06 Відповісти
ВініПух_ляк ?
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02.12.2025 22:09 Відповісти
То є так...
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02.12.2025 22:14 Відповісти
китайському юдейчику вигідно все) він може потім і рашку прибрати до рук разом з награбованими землями ,або якщо путіну віддадіть Україну то китайчик без жодного пострілу розраховує на тайвань.
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02.12.2025 22:22 Відповісти
США граються з путіним з 2013 року, переконуючи що це США спонсорують Майдан, потім переконуючи що путін легко може захопити Україну в 2014, потім переконуючи путіна що в 2022 уж точняк за три дні все буде вирішене, і досі США не перестають путіну сцяти у вуха про те який путін величний, яка сильна його армія, як його всі бояться, тільки би путін не виводив війська і не припиняв війну в Україні. Політика США досить логічна - хай краще ідіот путін воює в Україні, де немає інтересів США, ніж путін полізе воювати в балтійські країни і тим спричинить реальну війну з НАТО. Нам в цій ситуації краще публічно посваритись з США і не мати з ними жодних теплих стосунків, а зброю вони і так будуть продавати за європейські гроші.
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02.12.2025 22:09 Відповісти
Щось у тому є, але я б не був таким радикальним. Хз, що непередбаченому нарцису може в голову стрілити.
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02.12.2025 22:25 Відповісти
Єдиний, хто реально то може зробити - товариш сі... Але навіщо йому це нині...
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02.12.2025 21:50 Відповісти
Ця війна не конфлікт США, вона ганьба США, як результат недоброчесності політиків США.
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02.12.2025 21:50 Відповісти
панеееслась трампогандонія ой! Трампа пропагандонія
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02.12.2025 21:56 Відповісти
аргумент - ну є в кого вчитись
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02.12.2025 22:07 Відповісти
ой! це ж не усі ще ригоботи розігнані - а ПРитулок для РИГОУмєрівщини саме Трамп може дати парвда Serg?
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02.12.2025 22:10 Відповісти
Так, Умєров з Ахмєтовим та ригами платили за політтехнолога Трампа Манафорта для натаскання двічінесудимого шапкокрада агента Мацкви. А цей бот тільки но зайшов сюди... Татаров, а це не ти сюди забрів? Тема ПЄЧЄНОк від Нуланд якось та к повіяла славним РИГО рулєвим.
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02.12.2025 22:14 Відповісти
Рубіо здавалося самий розумний.....
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02.12.2025 21:52 Відповісти
Ага, розумний холуй Трумпа.
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02.12.2025 23:05 Відповісти
В історії президентства США тільки один раз перемагав на виборах дипломат ,бувший держсекретар... Тобто Рубіо треба ще пахати й пахати, гнутися й підгинатися - чи щось вийде -???
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02.12.2025 23:14 Відповісти
нууу.....
вітькоф же розкрив тайну рудого педофіла.
що б, трампу подобатись треба глибше вилизувати сраку!
рубіо, як бачимо гарний учень!
далеко піде.
начебто виношує плани на президенство?
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02.12.2025 21:53 Відповісти
рубіо неперевершений асслікер)просто НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ))
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02.12.2025 22:24 Відповісти
трап може лише зробити ще один міньєт путлеру, як і кожен америкос.
Америкоси то просто сміття, якщо брати до уваги що москалі ********.
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02.12.2025 21:53 Відповісти
Це *******.
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02.12.2025 21:56 Відповісти
Добре! - то Трамп закінчить війну - чи разом з кацапами буде душити Україну?
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02.12.2025 21:57 Відповісти
Швець розповів , чому саме так- - що це справжня "сдєлка" у стилі 90-х двох монстрів ціною життя України. Навіть назвав її типу часів середньовічного "канібалізму країн" ...
Але він же ,Швець, сказав, що може стати осиновим кілком для цього договорняку - пункт в договорі ( яким би він не стався, розуміючи під яким компроматом його підписати може укролідОр)... Вимога-пункт записана в договір - про обов"язкову ратифікацію в СЕНАТІ "А там це вже сьогодні не пройде, а про завтра й говорити нічого ...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
Яке марення !
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02.12.2025 21:58 Відповісти
Хай вже перейменовують Міністерство Війни на Міністерство Конфлікту.
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02.12.2025 21:59 Відповісти
Ну - да... Просто гарант ядерного роззброєння України. І що здохли гарантіі?
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02.12.2025 21:59 Відповісти
Цікаво як це - бути розумним кардиналом при царі-ідіоті? Мусить відповідати
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02.12.2025 22:01 Відповісти
За рік від "Будемо з Вами скільки потрібно" до "Це не наше, наше смоктати путіну". Добре, ми це запамятаємо як нація.
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02.12.2025 22:04 Відповісти
Ні, ця нація не здатна на пам'ять. Принаймні велика їх частина. Граблі замість тризуба на гербі - ось що є символом тії нації уставших АТ вайни хотівших просто поржать...
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02.12.2025 22:11 Відповісти
Ну раз це не його війна,то як він може її завершити?))сам собі заперечив)Якби була його війна,то він або здався б,або виграв)))Рубіо,аміго,ки паса?))
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02.12.2025 22:07 Відповісти
Мабуть авіаносцем з Венесуели кокс переправляють в овальний кабінет.Що вони там смалять щоб так дефірамби Трампу співати.Ще може зупинити війну пуйло але він цього не зробить.Китаєць Сі теж міг би,нагнувши бункерного,зупинити але теж не зацікавлений.Краще за всіх це вийшло б в ЗСУ якби америкоси надали те що треба для переговорів.
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02.12.2025 22:11 Відповісти
https://www.president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501

От дайте Рубіо хай почитає.
Якщо Скаже що підпис Байдена то мотолох то запитайте чому підпис Трампа то не мотлох якщо його як і Байдена наділили повноваженнями більшість громадян США на виборах.
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02.12.2025 22:11 Відповісти
Хоча про шо це я. Там в кінці документу написано шо він є мотлохом.
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02.12.2025 22:29 Відповісти
Заїпали ви всі, Трамп нах...Рубіо...нах..Америка всралася...Суки продажні... Ненавиджу...
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02.12.2025 22:15 Відповісти
алес ис орднунг) іншопленетяне все контролюють)..просто граються -як кішка з мишкою) бо Україна в них-понад усе).
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02.12.2025 22:27 Відповісти
А ми що не суки? Проголосували ж за жидобільшовиків і тепер вигрібаємо вже шостий рів. Скажеш "ми кращі за американців"? Вони вже повстають. Ми ні. Терпимо...
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02.12.2025 22:29 Відповісти
Хто , Ми? Я за це зеленське чмо не голосувала...І багатьох просила цього не робити....але
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02.12.2025 22:49 Відповісти
Перший раз в житті хочу якомусь америкосу голову проломити особливо ось цих гадів слизняків які повилазили в тих штатах в цій Америці разом з цим нарцисом з білими волосами таке враження що майже в кожній країні повилізали якісь фріки та невігласи наша країна не виключення
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02.12.2025 22:19 Відповісти
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02.12.2025 22:22 Відповісти
Рубіо виглядає розумним на фоні Трампа і Венса. як там у Губєрмана "Нє самі по сєбє ми хороші, а фону із говна благодаря"... Але насправді Рубіо такий же самий аморальний чорт як і Трамп з Венсом...
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02.12.2025 22:49 Відповісти
але він мріє перегарати Венса ... Й це краще ніж навпаки ...АГуберман - то справді супер вічні фрази післясовковщини та й взагалі ...
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02.12.2025 22:56 Відповісти
Вже переграв. Зараз "торгується" тишком-нишком за "індульгенцію" і майбутню посаду... Але то таке - у виборців його ім'я назавжди буде пов'язане з ідіотизмом Трампа.
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02.12.2025 23:51 Відповісти
те без нас ВВ2 выиграли, эти без нас эту "закончат"....
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02.12.2025 22:51 Відповісти
Ядерку порверніть і ідіть до біса
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02.12.2025 23:28 Відповісти
Тромб єдиний хто підтримує не мир а війну. Тому що )(уйло і воює заради Тромба який підтримав )(уйла і пообіцяв віддати йому все захоплене да ще й узаконити його і зняти всі звинувачення в МКС. Тромб не тільки не миротворець, а навпаки союзник розпалювач війни
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02.12.2025 23:28 Відповісти
як раз це 100% війна США , Будапешській меморандум не дасть зпи* діти ...вся ця муйня була давнім рішенням , і почали її реалізовувати з Балканськіх конфліктів...але в Україні її могло би не бути ,як би 73% зробили вибір Армія Мова Віра та Миру ,замість московії ...ну кожному своє ...
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02.12.2025 23:32 Відповісти
Making an idol for yourself is wrong not so much because it offends God, but because you are sure to be disappointed.
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02.12.2025 23:35 Відповісти
Як дістало вже це змагання, хто глибше занурює язика в дупу найвеличнішому....
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03.12.2025 06:27 Відповісти
Але є один ньюанс, ска
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03.12.2025 09:54 Відповісти
 
 