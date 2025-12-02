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Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що американський лідер Дональд Трамп – єдиний у світі, який може допомогти покласти край війні Росії проти України.
Про це він сказав після засідання кабінету міністрів у Білому домі, його цитує Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не наша війна"
Коротко обговорюючи війну в Україні, Рубіо заявив: "Це не наша війна, це не війна президента. Це ніколи б не сталося, якби ви [Дональд Трамп] були президентом. Він єдиний лідер у світі, який може допомогти покласти їй край".
Інші заяви Трампа
Ці коментарі повторюють низку заяв, які неодноразово робили Трамп і його адміністрація.
- Під час президентської кампанії Трамп заявляв, що може покласти край війні в Україні за 24 години.
- Раніше Трамп заявив, що війна в Україні є "хаосом" і що "цю ситуацію" нелегко врегулювати.
Топ коментарі
+14 Олександр Савін #563476
показати весь коментар02.12.2025 21:47 Відповісти Посилання
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар02.12.2025 21:48 Відповісти Посилання
+13 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар02.12.2025 21:50 Відповісти Посилання
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ось тільки Китай у своїй лінивій вже у новітній історії тупості зробили монстром УСІ ПРЕЗИДЕНТИ США разом!
Та вони навіть Бен Ладена (будь він неладен) зробили усі ОБИДВІ партії разом)
Совок , доречі, викурювали з Афгану
Імперія Маска та уся Сіліконова долина наповнена мізками світових вундеркіндів ,заїхавших й студентськими й просто робочими візами навіть з бідних сімей. А що зараз пропонують ізоліцоністи - 10000 дол за таку візу?
Це зі старого анекдоту, коли мужик крокодилів відганяв під Полтавою
вітькоф же розкрив тайну рудого педофіла.
що б, трампу подобатись треба глибше вилизувати сраку!
рубіо, як бачимо гарний учень!
далеко піде.
начебто виношує плани на президенство?
Америкоси то просто сміття, якщо брати до уваги що москалі ********.
Але він же ,Швець, сказав, що може стати осиновим кілком для цього договорняку - пункт в договорі ( яким би він не стався, розуміючи під яким компроматом його підписати може укролідОр)... Вимога-пункт записана в договір - про обов"язкову ратифікацію в СЕНАТІ "А там це вже сьогодні не пройде, а про завтра й говорити нічого ...
От дайте Рубіо хай почитає.
Якщо Скаже що підпис Байдена то мотолох то запитайте чому підпис Трампа то не мотлох якщо його як і Байдена наділили повноваженнями більшість громадян США на виборах.