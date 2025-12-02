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Новини Мирний план США Допомога Україні від НАТО
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НАТО готує "план Б" на випадок провалу нинішніх мирних зусиль США щодо України, - ЗМІ

У НАТО готують альтернативний варіант для України

Європейські союзники по НАТО підтримують ініціативи США щодо припинення російсько-української війни. Водночас вони сумніваються, що дипломатичний трек принесе позитивний результат через непохитну позицію Москви, тому підготували "план Б".

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це виданню "Радіо Свобода" повідомили вісім дипломатів країн-членів Альянсу на умовах анонімності.

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За словами дипломатів НАТО, станом на зараз немає ознак готовності Путіна вести конструктивні переговори про мир. Навпаки — Росія посилила удари по українських містах, зокрема по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

"У нас немає враження, що російський президент готовий до конструктиву. Бомбардування стають безпрецедентними", - зазначив один із посадовців НАТО.

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Однак, на думку посадовців, чи відповідатиме інтенсивність процесу очікуванням від нього — стане зрозуміліше, коли спецпосланець США Стів Віткофф повернеться з Москви, де 2 грудня зустрічається з Путіним.

Він, ймовірно, представить оновлену версію мирного плану, яка, за словами дипломатів, "до невпізнання" відрізняється від початкового плану з 28 пунктів.

Попри те, що європейці не беруть участі у переговорах напряму, їхня позиція, за словами співрозмовників, "присутня за столом".

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Території та безпека — найскладніші пункти консенсусу

У НАТО визнають: найскладнішими залишаються питання майбутніх кордонів та довгострокових гарантій безпеки України.

"Мир може бути справедливим і сталим лише тоді, коли його умови погоджені передусім із самою Україною", - наголосив представник Альянсу.

Водночас інший дипломат припускає, що саме Росія може стати головною перешкодою для домовленостей:

"Путін може не зрушити ні на крок. Це не буде провиною України — вона готова до компромісів. Це не буде провиною США — вони докладають значних зусиль. Єдина причина провалу — непохитність Росії. Росія, схоже, готова прийняти лише повну капітуляцію України".

Також читайте: Немає жодних ознак, що Путін готовий йти на поступки для миру з Україною, - посадовець НАТО

Що передбачає "план Б" НАТО щодо України

Якщо дипломатичний трек зайде в глухий кут, союзники по Альянсу вже мають альтернативну стратегію.

"План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії", - заявив один із дипломатів.

У НАТО переконані, що незалежно від результатів війни, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для Європи.

Також читайте: США "дуже оптимістично" оцінюють шанси на угоду щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

Автор: 

НАТО (7239) перемовини (3824) перемир’я (1068) війна в Україні (8521)
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Топ коментарі
+10
Каспаров тут недавно все пояснив. Пропоную відразу переходити до плану "ъ".
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02.12.2025 22:18 Відповісти
+10
Знаємо ми цих дипломатів. Більше зброї Україні, але таурусів нема, снарядів нема, санкції проти росії такі щоб не заважали жити на широку ногу, війська відправимо тільки після миру в кількості 200 чоловік, в Балтійському морі не стріляйте бо буде ескалація, але "давайте просто воювати", "для Європи буде безпечніше якщо війна триватиме до 2030-го" і "швидкий мир не на користь України".
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02.12.2025 22:25 Відповісти
+7
То вже можете викочувати план Б і так далі по алфавіту - чи гарно допогти Україні зброєю
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02.12.2025 22:25 Відповісти
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План Б це продовження війни, мобілізація молоді та жінок, посилення протистояння, посилення обстрілів, посилення еміграційної хвилі українських біженців, які будуть їхати з темних та холодних українських міст шукати як перезимувати в ЄС і знайти собі варіант постійного проживання.
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02.12.2025 22:16 Відповісти
Ваше бачення плану "бе" занадто апокаліптичне.
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02.12.2025 22:19 Відповісти
Це ще самий оптимістичний варіант, без застосування ядерної зброї.
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02.12.2025 22:21 Відповісти
Про плани НАТО щодо протидії кацапії бе, ве, ге, де і далі за алфавітом треба кричати з кожної праски, щоб кацапи не плекали ілюзій про взяття Брюсселю за три дні.
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02.12.2025 22:32 Відповісти
Тіпун тобі на язик!
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02.12.2025 22:21 Відповісти
мобілізовуйся в ЗСУ, тут завжди тепло і годують гарячою їжею.
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02.12.2025 22:23 Відповісти
Досить типова відповідь для дебіла. Трохи раніше дебіли запитували «а ти в окопі?» Не вистачало ще, щоб така фігня, як ти, розганяла панічні настрої! Можеш гавкнуть щось у відповідь, я не реагуватиму.
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02.12.2025 22:43 Відповісти
Панічни настрої - це про капітуляцію.
А те про що ви довбойоби мрієте - це чергові криваві шашлички, якими все накриється якщо не зрозумієте що воюють не армію - воюють нації і держави.
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02.12.2025 23:19 Відповісти
Тобто ти кончена тварина вважає дебілами всіх хто мобілізувався? Закінчиться війна всіх хто не був на фронті будуть бити, больно, до усрачки.
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03.12.2025 14:28 Відповісти
Де ти, інтелектуальне чудо, умудрилося знайти те, що я називав дебілами тих, хто воює? І що будуть бити тих, хто в тилу підтримував фронт? Будуть бити дітей, жінок, людей похилого віку? Якщо ти воював, то тобі респект, але тобі явно потрібна допомого психіатра чи, як мінімум, психолога!
PS Зазвичай "а ти в окопі" писали подоляківські боти, які і близько там не були.
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03.12.2025 15:01 Відповісти
Досить вже підтримувати фронт з тилу, прийшов час самому мобілізуватись.
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03.12.2025 15:30 Відповісти
що робити? Який план?
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03.12.2025 01:02 Відповісти
мобілізація молоді та жінок, реформи в армії та міноборони, впровадження громадського контролю за армією задля приведення її до людського вигляду.
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03.12.2025 14:30 Відповісти
Каспаров тут недавно все пояснив. Пропоную відразу переходити до плану "ъ".
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02.12.2025 22:18 Відповісти
Таваріщ не знає плану , як зберегти Українців від геноциду без збройної боротьби ??? Чи тупо по методичці. ?
Чого ж ваш зєля не випускає мирняк за кордон? Чого не зглянеться
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02.12.2025 22:21 Відповісти
Зупинка бойових дій, вихід України з 4-областей і визнання їх частиною параші, обмеження на військо, не вступ у союзи, обмеження військової допомоги, уззкій єзиґ - перший державний, московські попи правлять службу в українських храмах, дєнацифікация мудрого наріду... Гарний план.
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02.12.2025 22:26 Відповісти
А на які поступки в цьому плані згідно слів дипломатів країн-членів Альянсу вже згодна підти Україна?
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02.12.2025 22:30 Відповісти
НЕ на випадок провалу а як тільки це трапиться. Трамп вже провалив - всі переговори йдуть по московським бумажкам
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02.12.2025 22:19 Відповісти
Тобто, виходить, що 2 тиждні тому у НАТО не було взагалі ніякого плану.
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02.12.2025 22:21 Відповісти
Знаємо ми цих дипломатів. Більше зброї Україні, але таурусів нема, снарядів нема, санкції проти росії такі щоб не заважали жити на широку ногу, війська відправимо тільки після миру в кількості 200 чоловік, в Балтійському морі не стріляйте бо буде ескалація, але "давайте просто воювати", "для Європи буде безпечніше якщо війна триватиме до 2030-го" і "швидкий мир не на користь України".
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02.12.2025 22:25 Відповісти
То вже можете викочувати план Б і так далі по алфавіту - чи гарно допогти Україні зброєю
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02.12.2025 22:25 Відповісти
Якби так і було як планують:більше зброї і санкції.Бункерний фюрер повинен повторити долю свого попередника і, очевидно,наставника Гітлера.Хай здохне ця гидота!
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02.12.2025 22:26 Відповісти
не потрібно тягнути з таким чудовим планом - впроваджуйте негайно
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02.12.2025 22:26 Відповісти
От не треба так поспішати! План "Ж" - саме то!
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02.12.2025 22:30 Відповісти
Покищо наша влада запроваджує план "Ж-2". Обмежились тільки звільненням Єрмака. Про "уряд національної згоди технократів" у зєлі навіть мови нема
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03.12.2025 06:52 Відповісти
Росія б не бикувала якби сідзянпінь не вимагав в пуйла воювати і далі. І срав він на трампа, бо бачить наскільки той алчний і асоціальний.
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02.12.2025 22:28 Відповісти
План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії

Якої саме зброї? Яку США будуть готові продають вам чи є якась інша? Нещодавно була новина, про то що ЄС так і не зміг знайти 2млн снарядів на наступний рік... Тобто, власне виробництво в належних об'ємах, так і не налагодили. Та і на рахунок "фінансування", є багато питань...

P.s. Скільки ще десятків "пакетів санкцій" введуть?
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02.12.2025 22:37 Відповісти
Що то може означати та літера плану "Б"?))Боягузство,Бл;дство,Блюзнірство,Бикування,Блювання,Біполярність,Безпорадність,Безвихідь...((((
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02.12.2025 22:45 Відповісти
План Б это воевать дальше. Долго разрабатывали наверное. Всей коалицией. Тут главное не перестараться с этим планом и не обрубить импорт ресурсов и нефтепровод дружба. Аккуратно надо, без резких движений. А то при малейшей качке Европу начинает подташнивать
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02.12.2025 22:59 Відповісти
Майже 4 роки ЕС обіцяє-більше зброї.підтримка "скільки треба"....Поки вони готують плани"В" .С","Д",""Е""Ж"...українці гинуть,гинуть.Вже немає добровольців на фронті,мотивованих,вони закінчуються Нові не йдуть,дивлячись на зраду уряду та союзників.Зброї давали стільки,щоб Україна не пала ,а не стільки,щоб повернула свої терріторії.Був час,у 22му коли було кому воювати-но не допомогли,як треба було.Зараз до союзничків дойшло що їм не вигідна поразка України..що це їх теж торкається .Але не поспішають.. Поки українці гинуть,поки тримають фронт вони в безпеці...Я мовчу вже про цинізм...хоч би думали про свою майбутню безпеку...Не завжди можна буде ховатись за українцями..
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02.12.2025 23:41 Відповісти
План дуже потужний! Воюємо далі чужими руками, поки жінки і діти піднімають нам демографію. Після обвалу фронту і підписання капітульнячка, скажемо робили все за для перемоги і виключно в інтересах України.
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03.12.2025 01:43 Відповісти
Але США не дозволитт, Німеччина не дасть, Франція скаже так, а потім ні. І все
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03.12.2025 09:56 Відповісти
 
 