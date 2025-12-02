НАТО готує "план Б" на випадок провалу нинішніх мирних зусиль США щодо України, - ЗМІ

Європейські союзники по НАТО підтримують ініціативи США щодо припинення російсько-української війни. Водночас вони сумніваються, що дипломатичний трек принесе позитивний результат через непохитну позицію Москви, тому підготували "план Б".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "Радіо Свобода" повідомили вісім дипломатів країн-членів Альянсу на умовах анонімності.

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За словами дипломатів НАТО, станом на зараз немає ознак готовності Путіна вести конструктивні переговори про мир. Навпаки — Росія посилила удари по українських містах, зокрема по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі.

"У нас немає враження, що російський президент готовий до конструктиву. Бомбардування стають безпрецедентними", - зазначив один із посадовців НАТО.

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Однак, на думку посадовців, чи відповідатиме інтенсивність процесу очікуванням від нього — стане зрозуміліше, коли спецпосланець США Стів Віткофф повернеться з Москви, де 2 грудня зустрічається з Путіним.

Він, ймовірно, представить оновлену версію мирного плану, яка, за словами дипломатів, "до невпізнання" відрізняється від початкового плану з 28 пунктів.

Попри те, що європейці не беруть участі у переговорах напряму, їхня позиція, за словами співрозмовників, "присутня за столом".

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Території та безпека — найскладніші пункти консенсусу

У НАТО визнають: найскладнішими залишаються питання майбутніх кордонів та довгострокових гарантій безпеки України.

"Мир може бути справедливим і сталим лише тоді, коли його умови погоджені передусім із самою Україною", - наголосив представник Альянсу.

Водночас інший дипломат припускає, що саме Росія може стати головною перешкодою для домовленостей:

"Путін може не зрушити ні на крок. Це не буде провиною України — вона готова до компромісів. Це не буде провиною США — вони докладають значних зусиль. Єдина причина провалу — непохитність Росії. Росія, схоже, готова прийняти лише повну капітуляцію України".

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Що передбачає "план Б" НАТО щодо України

Якщо дипломатичний трек зайде в глухий кут, союзники по Альянсу вже мають альтернативну стратегію.

"План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії", - заявив один із дипломатів.

У НАТО переконані, що незалежно від результатів війни, Росія залишатиметься довгостроковою загрозою для Європи.

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