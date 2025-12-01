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США "дуже оптимістично" оцінюють шанси на угоду щодо завершення війни в Україні, - Білий дім

Переговори у Маямі 30.11
Фото: Суспільне

Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо переговорного процесу для завершення війни РФ проти України.

Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

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Оцінка переговорів у Маямі

Вона відповіла на запитання, наскільки наблизилися учасники переговорів до мирної угоди щодо України: "Я думаю, адміністрація налаштована дуже оптимістично".

Левітт зазначила, що американська команда, включно з президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпосланником Стівом Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо й міністром оборони Пітом Гегсетом "дійсно хочуть, щоби війна закінчилася".

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У цьому контексті Білий дім згадав про "гарні переговори" з українською делегацією напередодні у Флориді.

Візит Віткоффа до Москви

"Тепер, звісно, спецпосланник Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми розмовляємо нарівні з обома сторонами", - зазначила Левітт.

За її словами, пункти "мирного плану" викладені на папері й ретельно узгоджені.

"Що ж стосується деталей, я дозволю переговорникам вести перемовини, але ми почуваємося досить добре, і ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - резюмувала речниця Білого дому.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Автор: 

США (26742) війна в Україні (8520) Левітт Керолайн (71)
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Топ коментарі
+11
та вони як дурники. щось перднуть і самі в цей пук вірять
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01.12.2025 21:54 Відповісти
+9
Мы тоже все хотим, чтобы война скорее закончилась. Причём вот так.
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01.12.2025 22:04 Відповісти
+8
2 тижні, нобєлєвка в кішені, всі цілують у дупу рудого пєдофіла
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01.12.2025 21:55 Відповісти
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та вони як дурники. щось перднуть і самі в цей пук вірять
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01.12.2025 21:54 Відповісти
ну да присадили Банкову на компромат міндічгейту , й тепер рулять - ОПУ та НАБУ агооов, коли про Умєрова замолвітє славєчка.
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01.12.2025 22:57 Відповісти
2 тижні, нобєлєвка в кішені, всі цілують у дупу рудого пєдофіла
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01.12.2025 21:55 Відповісти
Свежо питание но сериться с трудом свежо предание но верится с трудом 🤔
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01.12.2025 21:56 Відповісти
Герасімов доповів Путіну, що війська заняли повністю Покровськ і Вовчанск, а також ведуть бої у Гуляйполі.
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01.12.2025 21:57 Відповісти
Це вже який раз?
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01.12.2025 21:59 Відповісти
Другий.
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01.12.2025 22:06 Відповісти
У мене зараз сподівання тільки на Путіна, він нас ніколи не підводив. Сподіваюсь, він відкине мирні пропозиції, які сам надсилав США, добре подумає і вирішить, що треба продовжувати воювати, - Корчинський
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01.12.2025 21:58 Відповісти
Це той Корчинський, що на фото з молодими дугіним та обрістовичем на якійсь пресухі у мацкві?
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01.12.2025 22:00 Відповісти
Той самий. Він ще і в Придністров'ї разом з рф воював...
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01.12.2025 22:04 Відповісти
Як це? А проти кого?
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01.12.2025 22:05 Відповісти
Воювали на боці сепаратистів, яких підтримувала рф. Як вони тоді розповідали для "захисту слов'ян від румунської агрессії".
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01.12.2025 22:24 Відповісти
Так. Це той що постійно про ти нато, проти "соромят" та проти здорового глузду
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01.12.2025 22:05 Відповісти
Надіються шо дожмуть Україну? - завтра їх оптимізм кацапи обломають
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01.12.2025 21:59 Відповісти
Ну теоретично кацапів може влаштувати: зараз забирають Домбасс, + міжнародне визнання за ними Криму та решти "завоєваній", а через кілька років знов попруть, що Україна їх чимось образила. Умєрів наче підписав вже, а Дермака усунули. Всьо у них хорошо.
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01.12.2025 22:03 Відповісти
не міжнародне а тільки трампонуте визнанння.
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01.12.2025 22:07 Відповісти
Та куди вони дінуться: або визнання, або таріфи 666%. Що вони оберуть, не знаєте?
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01.12.2025 22:09 Відповісти
за США, піде ряд країн навіть глобального заходу, не кажучи про південь і Схід.
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02.12.2025 05:56 Відповісти
Мы тоже все хотим, чтобы война скорее закончилась. Причём вот так.
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01.12.2025 22:04 Відповісти
Так а репарації хто платитиме?
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01.12.2025 22:06 Відповісти
Фарш свинособачий глубокой прожарки будем поставлять за деньги...
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01.12.2025 22:15 Відповісти
...пабедители репарацій не платять, а сами отримують данину... от 50% е/е ЗАС, яку всі ці роки Україна живить е/е + заводи, пароходи... на окупованій території, яку тр визнає расєйською + зняття санкцій і +++++ за рахунок України
Якщо зараз нато не здатне обуздати агрессора, то що буде с тим нато, коли пу приросте укр ресурсом - промисловим і людським?
Вірити в гарантії безпеки від тр... це як в життя на Марсі...
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02.12.2025 10:34 Відповісти
Це всього лише підрив Кремля, а не підрив всієї їхньої промисловості, землі та надр разом із платниками податків.
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02.12.2025 11:56 Відповісти
Ну так, оптимізм - це зручно, коли за столом переговорів сидиш не ти, а воює хтось інший.
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01.12.2025 22:06 Відповісти
Дегенерати.
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01.12.2025 22:11 Відповісти
Білий дім, білий дім, "я прошу, ти сойді, помогі мнє вєрнуть мойо счастьє"
Щось не дуже виходить!
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01.12.2025 22:14 Відповісти
Дарма вони так. Поки Зелі не пообіцяють закрити очі на фальсифікацію свого другого терміну, він нічого не підпише.
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01.12.2025 22:57 Відповісти
Америкоси потомственні мігранти, кочівники і работорговці. Вони зовсім не розуміють що таке Україна і український менталітет і що таке земля і дім і Батьківщина для українця. Для америкосів все це товар як і самі люди який можна продавати і переділювати. Якщо Україна хоч трохи дасть слабину і поступиться хоча б одним сантиметром своєї землі то це стане прецедентом. І далі Тромб уже буде без України ділити Україну великими кусками роздаючи направо і наліво своїм ''гарним хлопцям''. Згадайте хоча б що ніс Орбан коли повернувся від Тромба і хвалився що світ не буде вже як раніше, а Україна буде розділена.
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02.12.2025 00:06 Відповісти
Трамп хвилюється, що кацапів багато гине, то тепер може заспокоїтись. У кацапів відновлять дискотеки у школах, от і народжуваність збільшиться. Тож дідусь Трамп все буде ок. І багато стане не тільки китайців в і кацапів.
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02.12.2025 09:42 Відповісти
Це ж було вже. Весною 2025 керолайн левіт ляпнула "можливо наступного тижня буде зупинка вогню". Так досі той тиждень не настав. Невиправний оптимізм - лишився (вірніше довпойобство)
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02.12.2025 09:55 Відповісти
Трампу залишилось дуже недовго. Його скоро попруть. Верховний суд США визнав його укази неконституційними і такими які підривають засади демократії. Зараз в Білому Домі хаос і паніка. То ж відлік почався. Мова йде про тижні. Перевага в Конгесі була в три голоси. Уже в два і ще четверо готуються до подачі в відставку. І на цьому правління Деменція може закінчитися.
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02.12.2025 10:34 Відповісти
Після цього з США ніхто ніякі договори підписувати не буде, просто самі потихенько будуть робити ядерну зброю.
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02.12.2025 12:37 Відповісти
 
 