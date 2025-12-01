США "дуже оптимістично" оцінюють шанси на угоду щодо завершення війни в Україні, - Білий дім
Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" щодо переговорного процесу для завершення війни РФ проти України.
Про це заявила під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Оцінка переговорів у Маямі
Вона відповіла на запитання, наскільки наблизилися учасники переговорів до мирної угоди щодо України: "Я думаю, адміністрація налаштована дуже оптимістично".
Левітт зазначила, що американська команда, включно з президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпосланником Стівом Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо й міністром оборони Пітом Гегсетом "дійсно хочуть, щоби війна закінчилася".
У цьому контексті Білий дім згадав про "гарні переговори" з українською делегацією напередодні у Флориді.
Візит Віткоффа до Москви
"Тепер, звісно, спецпосланник Віткофф прямує до Росії. Це свого роду човникова дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми розмовляємо нарівні з обома сторонами", - зазначила Левітт.
За її словами, пункти "мирного плану" викладені на папері й ретельно узгоджені.
"Що ж стосується деталей, я дозволю переговорникам вести перемовини, але ми почуваємося досить добре, і ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться", - резюмувала речниця Білого дому.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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Свежо питание но сериться с трудомсвежо предание но верится с трудом 🤔
Якщо зараз нато не здатне обуздати агрессора, то що буде с тим нато, коли пу приросте укр ресурсом - промисловим і людським?
Вірити в гарантії безпеки від тр... це як в життя на Марсі...
Щось не дуже виходить!