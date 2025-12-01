Позиція Білого дому щодо України має бути зрозумілішою, - конгресмен-республіканець Бейкон

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) вважає, що Білому дому бракує "моральної ясності" щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Він закликав адміністрацію Трампа бути більш рішучим захисником демократичної країни на тлі мирних переговорів.

"Я хотів би, щоб президент був більш рішучим захисником вільної країни, суверенної країни України, яка прагне демократії, хоче бути нашим союзником, і мав трохи чіткіше уявлення про те, хто такий Путін, що Путін є загарбником. Він диктатор. Він вбив усіх своїх опонентів. Але я просто не бачу такої моральної ясності з боку Білого дому", - сказав він.

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Мирний план

Бейкон зазначив, що Білий дім подає "суперечливі сигнали" з моменту оприлюднення на початку цього місяця початкового 28-пунктного мирного плану.

Чиновники переробляють пропозицію, і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що вона не є остаточною.

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"Це справді був документ про капітуляцію, який залишив би Україну слабкою і вразливою перед Росією на десятиліття вперед. Я дійсно вважаю, що угода трохи змістилася в бік компромісу", - зазначив конгресмен.

Відносини з Путіним

За його словами, потрібна моральна ясність у відносинах з Путіним.

"Він не хоче мирної угоди з Україною, яка залишить Україну суверенною країною, яку можна об’єднати із Заходом, яка може бути частиною ЄС та вільних ринків. Він хоче контролювати ще третину України. Він хотів би зробити Україну васальною державою. Тому я не розумію, чому адміністрація продовжує займатися тут безглуздими справами", - підсумував він.

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