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Новини Мирний план США
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Позиція Білого дому щодо України має бути зрозумілішою, - конгресмен-республіканець Бейкон

Конгресмен-республіканець критикує Білий дім

Конгресмен Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) вважає, що Білому дому бракує "моральної ясності" щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Він закликав адміністрацію Трампа бути більш рішучим захисником демократичної країни на тлі мирних переговорів.

"Я хотів би, щоб президент був більш рішучим захисником вільної країни, суверенної країни України, яка прагне демократії, хоче бути нашим союзником, і мав трохи чіткіше уявлення про те, хто такий Путін, що Путін є загарбником. Він диктатор. Він вбив усіх своїх опонентів. Але я просто не бачу такої моральної ясності з боку Білого дому", - сказав він.

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Мирний план

Бейкон зазначив, що Білий дім подає "суперечливі сигнали" з моменту оприлюднення на початку цього місяця початкового 28-пунктного мирного плану.

Чиновники переробляють пропозицію, і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що вона не є остаточною.

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"Це справді був документ про капітуляцію, який залишив би Україну слабкою і вразливою перед Росією на десятиліття вперед. Я дійсно вважаю, що угода трохи змістилася в бік компромісу", - зазначив конгресмен.

Відносини з Путіним

За його словами, потрібна моральна ясність у відносинах з Путіним.

"Він не хоче мирної угоди з Україною, яка залишить Україну суверенною країною, яку можна об’єднати із Заходом, яка може бути частиною ЄС та вільних ринків. Він хоче контролювати ще третину України. Він хотів би зробити Україну васальною державою. Тому я не розумію, чому адміністрація продовжує займатися тут безглуздими справами", - підсумував він.

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Автор: 

росія (70423) США (26742) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+4
Сказано правильні слова, але чи почує їх адресат? Дуже великі сумніви щодо цього.
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01.12.2025 13:33 Відповісти
+2
Ну що тут скажеш...потужно, блд
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01.12.2025 13:24 Відповісти
+1
Зрозуміліше не буває позиції Тромба і його гольфклубу щодо України. Не розумію про що ще з ними можна базарити
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01.12.2025 13:25 Відповісти
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Ну що тут скажеш...потужно, блд
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01.12.2025 13:24 Відповісти
Зрозуміліше не буває позиції Тромба і його гольфклубу щодо України. Не розумію про що ще з ними можна базарити
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01.12.2025 13:25 Відповісти
Вот прийде трампонутий до тями, або ху...ло перестане його шантажувати і знову Америка стане великою
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01.12.2025 13:26 Відповісти
Яка ще велич Америки потрібна Трампу, куди далі. Весь світ говорить англійською, дивляться тільки американське кіно, слухають тільки американську музику, американський спорт кращий світі, американська література як Харлей-Девідсон на складі старих іржавих велосипедів. 90% світової науки, високих технологій, IT в США.
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01.12.2025 13:50 Відповісти
А Маріо в який весь світ грає як вписується в вашу концепцію ( Маріо як шо шо то японець )?
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01.12.2025 15:01 Відповісти
Коли ж вони нарешті почнуть говорити, як Каспаров, а не дрібоніти ніжками?!!!
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01.12.2025 13:31 Відповісти
Сказано правильні слова, але чи почує їх адресат? Дуже великі сумніви щодо цього.
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01.12.2025 13:33 Відповісти
Хочуть Трампа зрозуміти? не вийде. Як і поведінку Зелі. В голові хаос, ніяких стратегій, тільки пошук виходу коли проблема вже вибухнула.
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01.12.2025 13:36 Відповісти
яка там позиція? використали і виплюнули. Сподівалися США на революцію в росії, носилися з російським народом, що це не його війна, а лише путіна, носилися з російською опозицією, яка практично уся втекла з росії з переляку, бо підтримки населення росії не мала. А тепер прийшов час якось по іншому відривати росію від Китаю, бо доступ Заходу до рідкоземів і енергоресурсів визначатиме майбутні прибутки і розвиток їх економіки. Це поразка Заходу і, звичайно, це поразка українців.
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01.12.2025 13:39 Відповісти
поразку треба визнавати, а не заговорювати
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01.12.2025 13:41 Відповісти
ще на початку 2000- их Захід добре знав, хто і що прийшло до влади в росії, але капіталісти НАТО не придумали нічого кращого як продовжувати накачувати кгб і всю росію баблом. Чому так? бо економіка і прибутки є визначальними, все інше - то порожні слова.
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01.12.2025 13:50 Відповісти
Там взагалі моралі ніякої немає.
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01.12.2025 13:48 Відповісти
Вони вже там не 'in God we trust', а в чорта. Яка мораль у віткоффів і подібним їм?
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01.12.2025 14:41 Відповісти
а **** вам не зрозуміло, трамп с його родичами та ************* продали Україну путіну, шо ще пояснювати. грощі взяли, квитки на відпочинок купили, тепер будуть чекати поки пуцин їм дасть дозвіл їхати
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01.12.2025 15:18 Відповісти
 
 