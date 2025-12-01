Позиция Белого дома по Украине должна быть более понятной, - конгрессмен-республиканец Бейкон
Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) считает, что Белому дому не хватает "моральной ясности" в отношении Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
Он призвал администрацию Трампа быть более решительным защитником демократической страны на фоне мирных переговоров.
"Я хотел бы, чтобы президент был более решительным защитником свободной страны, суверенной страны Украины, которая стремится к демократии, хочет быть нашим союзником, и имел немного более четкое представление о том, кто такой Путин, что Путин является захватчиком. Он диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Но я просто не вижу такой моральной ясности со стороны Белого дома", - сказал он.
Мирный план
Бейкон отметил, что Белый дом подает "противоречивые сигналы" с момента обнародования в начале этого месяца первоначального 28-пунктного мирного плана.
Чиновники перерабатывают предложение, и президент Трамп четко дал понять, что оно не является окончательным.
"Это действительно был документ о капитуляции, который оставил бы Украину слабой и уязвимой перед Россией на десятилетия вперед. Я действительно считаю, что соглашение немного сместилось в сторону компромисса", - отметил конгрессмен.
Отношения с Путиным
По его словам, нужна моральная ясность в отношениях с Путиным.
"Он не хочет мирного соглашения с Украиной, которое оставит Украину суверенной страной, которую можно объединить с Западом, которая может быть частью ЕС и свободных рынков. Он хочет контролировать еще треть Украины. Он хотел бы сделать Украину вассальным государством. Поэтому я не понимаю, почему администрация продолжает заниматься здесь бессмысленными делами", - подытожил он.
