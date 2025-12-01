РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
834 11

Позиция Белого дома по Украине должна быть более понятной, - конгрессмен-республиканец Бейкон

Конгрессмен-республиканец критикует Белый дом

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) считает, что Белому дому не хватает "моральной ясности" в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он призвал администрацию Трампа быть более решительным защитником демократической страны на фоне мирных переговоров.

"Я хотел бы, чтобы президент был более решительным защитником свободной страны, суверенной страны Украины, которая стремится к демократии, хочет быть нашим союзником, и имел немного более четкое представление о том, кто такой Путин, что Путин является захватчиком. Он диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Но я просто не вижу такой моральной ясности со стороны Белого дома", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов встретиться с Трампом в Будапеште

Мирный план

Бейкон отметил, что Белый дом подает "противоречивые сигналы" с момента обнародования в начале этого месяца первоначального 28-пунктного мирного плана.

Чиновники перерабатывают предложение, и президент Трамп четко дал понять, что оно не является окончательным.

Читайте также: Трамп подтвердил предстоящую встречу Уиткоффа с Путиным

"Это действительно был документ о капитуляции, который оставил бы Украину слабой и уязвимой перед Россией на десятилетия вперед. Я действительно считаю, что соглашение немного сместилось в сторону компромисса", - отметил конгрессмен.

Отношения с Путиным

По его словам, нужна моральная ясность в отношениях с Путиным.

"Он не хочет мирного соглашения с Украиной, которое оставит Украину суверенной страной, которую можно объединить с Западом, которая может быть частью ЕС и свободных рынков. Он хочет контролировать еще треть Украины. Он хотел бы сделать Украину вассальным государством. Поэтому я не понимаю, почему администрация продолжает заниматься здесь бессмысленными делами", - подытожил он.

Читайте: На переговорах во Флориде преимущественно обсуждали послевоенные границы, - Axios

Автор: 

россия (98205) США (28464) Трамп Дональд (7169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ну що тут скажеш...потужно, блд
показать весь комментарий
01.12.2025 13:24 Ответить
+1
Зрозуміліше не буває позиції Тромба і його гольфклубу щодо України. Не розумію про що ще з ними можна базарити
показать весь комментарий
01.12.2025 13:25 Ответить
+1
Сказано правильні слова, але чи почує їх адресат? Дуже великі сумніви щодо цього.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що тут скажеш...потужно, блд
показать весь комментарий
01.12.2025 13:24 Ответить
Зрозуміліше не буває позиції Тромба і його гольфклубу щодо України. Не розумію про що ще з ними можна базарити
показать весь комментарий
01.12.2025 13:25 Ответить
Вот прийде трампонутий до тями, або ху...ло перестане його шантажувати і знову Америка стане великою
показать весь комментарий
01.12.2025 13:26 Ответить
Яка ще велич Америки потрібна Трампу, куди далі. Весь світ говорить англійською, дивляться тільки американське кіно, слухають тільки американську музику, американський спорт кращий світі, американська література як Харлей-Девідсон на складі старих іржавих велосипедів. 90% світової науки, високих технологій, IT в США.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:50 Ответить
Коли ж вони нарешті почнуть говорити, як Каспаров, а не дрібоніти ніжками?!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 13:31 Ответить
Сказано правильні слова, але чи почує їх адресат? Дуже великі сумніви щодо цього.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:33 Ответить
Хочуть Трампа зрозуміти? не вийде. Як і поведінку Зелі. В голові хаос, ніяких стратегій, тільки пошук виходу коли проблема вже вибухнула.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:36 Ответить
яка там позиція? використали і виплюнули. Сподівалися США на революцію в росії, носилися з російським народом, що це не його війна, а лише путіна, носилися з російською опозицією, яка практично уся втекла з росії з переляку, бо підтримки населення росії не мала. А тепер прийшов час якось по іншому відривати росію від Китаю, бо доступ Заходу до рідкоземів і енергоресурсів визначатиме майбутні прибутки і розвиток їх економіки. Це поразка Заходу і, звичайно, це поразка українців.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:39 Ответить
поразку треба визнавати, а не заговорювати
показать весь комментарий
01.12.2025 13:41 Ответить
ще на початку 2000- их Захід добре знав, хто і що прийшло до влади в росії, але капіталісти НАТО не придумали нічого кращого як продовжувати накачувати кгб і всю росію баблом. Чому так? бо економіка і прибутки є визначальними, все інше - то порожні слова.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:50 Ответить
Там взагалі моралі ніякої немає.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:48 Ответить
 
 