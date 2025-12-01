Трамп подтвердил предстоящую встречу Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что специальный представитель Соединенных Штатов Стив Уиткофф проведет переговоры с Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистки о дате встречи Трамп ответил, что она должна состояться "примерно на следующей неделе", однако конкретный день он называть не стал.

"Есть хороший шанс для мирного соглашения"

Также Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".

Глава Белого дома сказал, что разговаривал с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками во Флориде.

"Я разговаривал с ними, и у них все хорошо. У Украины есть некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это (война, - ред.) закончилось", - сказал Трамп.

Виткофф подтвердил встречу с Путиным 2 декабря

Между тем спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что уже сегодня, 1 декабря, он отправляется в Москву, а днем позже планирует провести переговоры с Путиным.

"Переговоры с украинской делегацией прошли конструктивно, оцениваю их положительно. Завтра я отправляюсь в Москву для обсуждения ключевых вопросов с Путиным", — заявил Уиткофф.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее писала, что во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждали сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США и назвал их конструктивными.

