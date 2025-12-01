Трамп подтвердил предстоящую встречу Уиткоффа с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что специальный представитель Соединенных Штатов Стив Уиткофф проведет переговоры с Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналистки о дате встречи Трамп ответил, что она должна состояться "примерно на следующей неделе", однако конкретный день он называть не стал.
"Есть хороший шанс для мирного соглашения"
Также Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на заключение соглашения о прекращении войны России против Украины. Однако добавил, что "коррупционная ситуация в Украине не является полезной".
Глава Белого дома сказал, что разговаривал с государственным секретарем Марко Рубио и специальным посланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с украинскими чиновниками во Флориде.
"Я разговаривал с ними, и у них все хорошо. У Украины есть некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это (война, - ред.) закончилось", - сказал Трамп.
Виткофф подтвердил встречу с Путиным 2 декабря
Между тем спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что уже сегодня, 1 декабря, он отправляется в Москву, а днем позже планирует провести переговоры с Путиным.
"Переговоры с украинской делегацией прошли конструктивно, оцениваю их положительно. Завтра я отправляюсь в Москву для обсуждения ключевых вопросов с Путиным", — заявил Уиткофф.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее писала, что во Флориде делегации США и Украины, среди прочего, обсуждали сроки проведения выборов в Украине и возможности обмена территориями с РФ.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты диалога украинской делегации в США и назвал их конструктивными.
Тобто - якщо влада піде на умови неприйнятні суспільству - що робити будем ?
Як Рубіо, "великий ненависник " гєбьонної рашки став відмиваючим ланцюгом банди зразку ОПГ рашки 90-х на ПЛЯЖНОМУ СХІДНЯКУ УМЄРОВА З БАНДОЮ ВЕНСА ( ТРМАП ЗА СПИНОЮ)
причесаний план-28 до плану-19 це за 300 останніх років небачена махінація "країїного канібалізму" між рівня середвіччя банди упирів . Навіть старий дипломат КІНЬ не пішов на це й відсторонився...
друга частина - Осиновий клин в договрняк Путіна з Білим Домом ( продовження про недільні домовленості на пляжі в Маямі)
А він там наговорив ТАКОГО ...
Такого, що від плану Трумпа-Вітькова (насправді провокації *****) і всіх інших телепнів, які стали його обговорювати намагатись якось зробити з нього щось пристойне, залишились хіба що сферичні гази з дупи самого Трумпа та інших політичних недоумків. Європоцівських в тому числі.
Навіть такому далекому від будь-якої влади старому пенсу, як я, було ясно від самого початку обговорення цього "плану", що ні до чого хорошого для України вони не домовляться. Сьогодні стало зрозумілим, що це вже факт, який стався.
<******* не піде ні на які поступки ні Трумпу, ні європейцям. Останніх він взагалі вважає за ні на що нездатних фраєрів.
Надіюсь, що хоч мої друзі розуміють, що <*******м оголошена війна з Україною "до побєдного конца", про що він вже прямо заявив перед телекамерами.
Який може бути"конєц" по-хуйлівськи українці знають.
Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Ситуація.
Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.
В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.
Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»
Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.
А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.