Новости
2 154 19

Кислица: переговоры в Майами содержательные и конструктивные

Переговоры во Флориде: Кислица - о ходе переговоров

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица сообщил о ходе переговоров украинской делегации в Майами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кислицы, участники встречи работают в "теплой атмосфере", которая способствует возможному прогрессу в переговорах. Он также отметил роль американских участников процесса.

"Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", — отметил дипломат.

Кислица подчеркнул, что дискуссия является содержательной, и в настоящее время процесс развивается конструктивно.

Путь к миру

Перед встречей с украинской делегацией государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".

"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.

Читайте также: Орбан оправдал нападение РФ и заявил, что Украина должна стать "буферной зоной": Европейцы хотят войны ради денег

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте: США на встрече с украинской делегацией в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности, - Axios

Автор: 

переговоры (5264) США (28451)
Топ комментарии
+10
А чому ж українці купилися на трєлі 95-го кварталу та звуки визвані стуканням пісюна хрипатого наркомана по клавішах піаніно ?
показать весь комментарий
30.11.2025 19:27 Ответить
+7
перекладаю з дипломатичної: "ці пдрси все ще намагаються продати Україну кцпам"
показать весь комментарий
30.11.2025 19:23 Ответить
+4
Нащо нам два рази читати цитату Рубіо про «процвітаючу Україну, яка підпише капітуляцію»! Українці - не американці, їх не купиш салавʼїнай трєлью!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:21 Ответить
зато тепер 16 млн біженців і 500 000 в могилах. ще 1 млн інвалідів.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:30 Ответить
и экономики нет
показать весь комментарий
30.11.2025 19:53 Ответить
так це агресія путіна наробила
показать весь комментарий
30.11.2025 20:06 Ответить
Брехня, і навіть не солодка.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:23 Ответить
ню ню-ти текст покажи-а ми вже рішим що там і як--і на якій сосні ви будете висіти якщо шось там не так
показать весь комментарий
30.11.2025 19:24 Ответить
Знову хочуть дати пуйлу відновити рфію і напасти вже більш підготовленими на Україну!Не вірю ...
показать весь комментарий
30.11.2025 19:25 Ответить
Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США. Що Україну беруть в НАТО..або надають Україні статус основного союзника США поза НАТО І ОЗБРОЮЮТЬ МІЛЬЙОННУ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ ДО "ЗУБІВ2А також списують з Українивсі її зовнішні борги і рашисти виплачують репарації за нанесену щкоду...???? іншому випадку.лицемірна брехня .якої в США до куя....
показать весь комментарий
30.11.2025 19:26 Ответить
Хоч одна вража душа збирається сказати світові, що США робитимуть з так званою "канстітуЦИєй" параші, де прямим текстом написано, що, наприклад, місто Запоріжжя анексоване і включене до складу цієї самої параші?

Пилять, це якийсь сюрреалізм. вітькофф сидить з ****лом, наче нічого й не було.

*****cи, ***ть. Перепрошую, більше слів не знаходиться.
показать весь комментарий
30.11.2025 19:26 Ответить
прийде інший президент в США і так само скаже про Рубіо і Трампа як Трамп і рубіо про Байдена - ОТ І ВСЕ.

США НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИКОнуЮТЬ. Це професійні шулери і кидали
показать весь комментарий
30.11.2025 19:28 Ответить
Вони працюють у «теплій атмосфері», а ми тут працюємо у холодній!
Спасибі зеленському, який разом з міндічами-галущенками розікрав кошти, виділені на захист енергетичних обʼєктів, і не тільки ці!
показать весь комментарий
30.11.2025 19:26 Ответить
ГАРАНТІЇ США - продають на блошиному ринку по 1 копійку за 100 штук - і то щось дорого почекаю поки подешевшають то куплю 1000

Їх можна взагалі не вписувати - це НІ ПРО ЩО. Слово цієї країни варте менше паперу А4.

А решта - розвод для лохів
показать весь комментарий
30.11.2025 19:27 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво!!!
🤔
показать весь комментарий
30.11.2025 19:31 Ответить
Интересно что же они там порешают??
показать весь комментарий
30.11.2025 19:31 Ответить
Нiчого, то все пусте, пуйло хоче лише повноi капiтуляцiї України, Україна на це нiколи не пiйде, а ота мишина вiзня уся то нi про що
показать весь комментарий
30.11.2025 20:10 Ответить
а щоб не порішали- ПУТІН НЕ ПРИЙМЕ НІЧОГО, а якщо й прийме Умєров у халяві котру повезе Віткофф , то йому та й сидіти у кодлі своєї сім"ї а вовці .... вовці апрєдєляцца в Києві... й Читати статтю Залужного, можна цй так - слухати як в бункері йому читє це Єрмак , до бункеру ж йому пропуск не забрали ?
показать весь комментарий
30.11.2025 20:12 Ответить
Хто-небудь може назвати країну, яку США за керування Трампона ще не обманули, ще не кинули або не загрожували б їй (кацапомордер не рахується). Може Афганістан (рішення про вивід ще за першої каденції рудого дегенерата), може Ізраїль? Чи може блок НАТО? Кому і що може гарантувати ця кучка бариг-ріелторів? Може вони щось дали нам (крім того, що дав Байден)? Ага - фіг-вам (національна індіанська хижа).
Отож не тіште себе ілюзіями - нічого доброго для України не світить...
Тим більше - на черзі у Трампона ще війна з Мадуро (не виключаю, що він і там обісреться, ну так за звичкою)... а далі Китай споглядає та мружиться...
показать весь комментарий
30.11.2025 20:27 Ответить
 
 