Кислица: переговоры в Майами содержательные и конструктивные
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица сообщил о ходе переговоров украинской делегации в Майами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кислицы, участники встречи работают в "теплой атмосфере", которая способствует возможному прогрессу в переговорах. Он также отметил роль американских участников процесса.
"Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", — отметил дипломат.
Кислица подчеркнул, что дискуссия является содержательной, и в настоящее время процесс развивается конструктивно.
Путь к миру
Перед встречей с украинской делегацией государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".
"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Пилять, це якийсь сюрреалізм. вітькофф сидить з ****лом, наче нічого й не було.
*****cи, ***ть. Перепрошую, більше слів не знаходиться.
США НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИКОнуЮТЬ. Це професійні шулери і кидали
Спасибі зеленському, який разом з міндічами-галущенками розікрав кошти, виділені на захист енергетичних обʼєктів, і не тільки ці!
Їх можна взагалі не вписувати - це НІ ПРО ЩО. Слово цієї країни варте менше паперу А4.
А решта - розвод для лохів
🤔
Отож не тіште себе ілюзіями - нічого доброго для України не світить...
Тим більше - на черзі у Трампона ще війна з Мадуро (не виключаю, що він і там обісреться, ну так за звичкою)... а далі Китай споглядає та мружиться...