Кислица: переговоры в Майами содержательные и конструктивные

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица сообщил о ходе переговоров украинской делегации в Майами. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кислицы, участники встречи работают в "теплой атмосфере", которая способствует возможному прогрессу в переговорах. Он также отметил роль американских участников процесса.

"Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату. Отличное руководство Марко Рубио. Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение", — отметил дипломат.

Кислица подчеркнул, что дискуссия является содержательной, и в настоящее время процесс развивается конструктивно.

Путь к миру

Перед встречей с украинской делегацией государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между американскими и украинскими представителями должны стать путем к тому, чтобы в будущем Украина оставалась "суверенной, независимой и процветающей".

"Речь идет не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, который создаст механизм и путь вперед, что позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не иметь войны и обеспечить огромное процветание для своего народа", - сказал госсекретарь США.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

