Кислиця: переговори у Маямі змістовні та конструктивні

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Кислиця повідомив про перебіг переговорів української делегації в Маямі. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кислиці, учасники зустрічі працюють у "теплій атмосфері", яка сприяє можливому прогресу в перемовинах. Він також відзначив роль американських учасників процесу.

"Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Відмінне керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", — зазначив дипломат.

Кислиця підкреслив, що дискусія є змістовною, і наразі процес розвивається конструктивно.

Шлях до миру

Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios