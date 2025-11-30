Кислиця: переговори у Маямі змістовні та конструктивні
Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Кислиця повідомив про перебіг переговорів української делегації в Маямі. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кислиці, учасники зустрічі працюють у "теплій атмосфері", яка сприяє можливому прогресу в перемовинах. Він також відзначив роль американських учасників процесу.
"Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Відмінне керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", — зазначив дипломат.
Кислиця підкреслив, що дискусія є змістовною, і наразі процес розвивається конструктивно.
Шлях до миру
Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".
"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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Пилять, це якийсь сюрреалізм. вітькофф сидить з ****лом, наче нічого й не було.
*****cи, ***ть. Перепрошую, більше слів не знаходиться.
США НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИКОнуЮТЬ. Це професійні шулери і кидали
Спасибі зеленському, який разом з міндічами-галущенками розікрав кошти, виділені на захист енергетичних обʼєктів, і не тільки ці!
Їх можна взагалі не вписувати - це НІ ПРО ЩО. Слово цієї країни варте менше паперу А4.
А решта - розвод для лохів
🤔
Отож не тіште себе ілюзіями - нічого доброго для України не світить...
Тим більше - на черзі у Трампона ще війна з Мадуро (не виключаю, що він і там обісреться, ну так за звичкою)... а далі Китай споглядає та мружиться...