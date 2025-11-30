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Новини Переговори із США
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Кислиця: переговори у Маямі змістовні та конструктивні

Переговори у Флориді: Кислия- про перебіг перемовин

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Кислиця повідомив про перебіг переговорів української делегації в Маямі. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кислиці, учасники зустрічі працюють у "теплій атмосфері", яка сприяє можливому прогресу в перемовинах. Він також відзначив роль американських учасників процесу.

"Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату. Відмінне керівництво Марко Рубіо. Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення", — зазначив дипломат.

Кислиця підкреслив, що дискусія є змістовною, і наразі процес розвивається конструктивно.

Шлях до миру

Перед зустріччю з українською делегацією державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини між американськими та українськими представниками мають стати шляхом до того, щоб у майбутньому Україна залишалася "суверенною, незалежною й процвітаючою".

"Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США.

Також читайте: Орбан виправдав напад РФ та заявив, що Україна має стати "буферною зоною": Європейці хочуть війни заради грошей

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: США на зустрічі з українською делегацією у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки, - Axios

Автор: 

перемовини (3820) США (26735)
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Топ коментарі
+12
А чому ж українці купилися на трєлі 95-го кварталу та звуки визвані стуканням пісюна хрипатого наркомана по клавішах піаніно ?
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30.11.2025 19:27 Відповісти
+9
перекладаю з дипломатичної: "ці пдрси все ще намагаються продати Україну кцпам"
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30.11.2025 19:23 Відповісти
+6
Нащо нам два рази читати цитату Рубіо про «процвітаючу Україну, яка підпише капітуляцію»! Українці - не американці, їх не купиш салавʼїнай трєлью!
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30.11.2025 19:21 Відповісти
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Нащо нам два рази читати цитату Рубіо про «процвітаючу Україну, яка підпише капітуляцію»! Українці - не американці, їх не купиш салавʼїнай трєлью!
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30.11.2025 19:21 Відповісти
А чому ж українці купилися на трєлі 95-го кварталу та звуки визвані стуканням пісюна хрипатого наркомана по клавішах піаніно ?
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30.11.2025 19:27 Відповісти
зато тепер 16 млн біженців і 500 000 в могилах. ще 1 млн інвалідів.
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30.11.2025 19:30 Відповісти
и экономики нет
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30.11.2025 19:53 Відповісти
так це агресія путіна наробила
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30.11.2025 20:06 Відповісти
перекладаю з дипломатичної: "ці пдрси все ще намагаються продати Україну кцпам"
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30.11.2025 19:23 Відповісти
Брехня, і навіть не солодка.
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30.11.2025 19:23 Відповісти
ню ню-ти текст покажи-а ми вже рішим що там і як--і на якій сосні ви будете висіти якщо шось там не так
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30.11.2025 19:24 Відповісти
Знову хочуть дати пуйлу відновити рфію і напасти вже більш підготовленими на Україну!Не вірю ...
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30.11.2025 19:25 Відповісти
Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, який створить механізм і шлях уперед, що дозволить їм бути незалежними й суверенними, ніколи більше не мати війни й забезпечити величезне процвітання для свого народу", - сказав держсекретар США. Що Україну беруть в НАТО..або надають Україні статус основного союзника США поза НАТО І ОЗБРОЮЮТЬ МІЛЬЙОННУ УКРАЇНСЬКУ АРМІЮ ДО "ЗУБІВ2А також списують з Українивсі її зовнішні борги і рашисти виплачують репарації за нанесену щкоду...???? іншому випадку.лицемірна брехня .якої в США до куя....
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30.11.2025 19:26 Відповісти
Хоч одна вража душа збирається сказати світові, що США робитимуть з так званою "канстітуЦИєй" параші, де прямим текстом написано, що, наприклад, місто Запоріжжя анексоване і включене до складу цієї самої параші?

Пилять, це якийсь сюрреалізм. вітькофф сидить з ****лом, наче нічого й не було.

*****cи, ***ть. Перепрошую, більше слів не знаходиться.
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30.11.2025 19:26 Відповісти
прийде інший президент в США і так само скаже про Рубіо і Трампа як Трамп і рубіо про Байдена - ОТ І ВСЕ.

США НІКОЛИ НІЧОГО НЕ ВИКОнуЮТЬ. Це професійні шулери і кидали
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30.11.2025 19:28 Відповісти
Вони працюють у «теплій атмосфері», а ми тут працюємо у холодній!
Спасибі зеленському, який разом з міндічами-галущенками розікрав кошти, виділені на захист енергетичних обʼєктів, і не тільки ці!
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30.11.2025 19:26 Відповісти
ГАРАНТІЇ США - продають на блошиному ринку по 1 копійку за 100 штук - і то щось дорого почекаю поки подешевшають то куплю 1000

Їх можна взагалі не вписувати - це НІ ПРО ЩО. Слово цієї країни варте менше паперу А4.

А решта - розвод для лохів
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30.11.2025 19:27 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво!!!
🤔
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30.11.2025 19:31 Відповісти
Интересно что же они там порешают??
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30.11.2025 19:31 Відповісти
Нiчого, то все пусте, пуйло хоче лише повноi капiтуляцiї України, Україна на це нiколи не пiйде, а ота мишина вiзня уся то нi про що
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30.11.2025 20:10 Відповісти
а щоб не порішали- ПУТІН НЕ ПРИЙМЕ НІЧОГО, а якщо й прийме Умєров у халяві котру повезе Віткофф , то йому та й сидіти у кодлі своєї сім"ї а вовці .... вовці апрєдєляцца в Києві... й Читати статтю Залужного, можна цй так - слухати як в бункері йому читє це Єрмак , до бункеру ж йому пропуск не забрали ?
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30.11.2025 20:12 Відповісти
Хто-небудь може назвати країну, яку США за керування Трампона ще не обманули, ще не кинули або не загрожували б їй (кацапомордер не рахується). Може Афганістан (рішення про вивід ще за першої каденції рудого дегенерата), може Ізраїль? Чи може блок НАТО? Кому і що може гарантувати ця кучка бариг-ріелторів? Може вони щось дали нам (крім того, що дав Байден)? Ага - фіг-вам (національна індіанська хижа).
Отож не тіште себе ілюзіями - нічого доброго для України не світить...
Тим більше - на черзі у Трампона ще війна з Мадуро (не виключаю, що він і там обісреться, ну так за звичкою)... а далі Китай споглядає та мружиться...
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30.11.2025 20:27 Відповісти
"Все прекрасно ,прекрасная маркіза" Сволочі продають Україну кацапам і брешуть,брешуть Хто відповість за смерть наших воїнів--батьки без дітей,жінки без чоловіків,діти без батьків Чому ми ходимо на кладовище і плачемо,а мерзота " в " теплій обстановці" жирує В в 1996р я вііпери в США один проти 14 ч. Ми три дні не обідали,вечором майже не розмовляли АЛЕ я ДОБИВСЯ корисних результатів Переробив вже підписані договора на КОРИСТЬ УКРАЇНИ Спорили до хрипоти А зараз сцикуни і неучі на переговорах спокійно все продають а нам вішають локшину на вуха.
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30.11.2025 21:34 Відповісти
 
 