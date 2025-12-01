Трамп підтвердив майбутню зустріч Віткоффа з Путіним
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що спеціальний представник Сполучених Штатів Стів Віткофф проведе переговори з Володимиром Путіним цього тижня. Про це інформує Цензор.НЕТ.
На запитання журналістки про дату зустрічі Трамп відповів, що вона має відбутися "приблизно наступного тижня", однак конкретний день він називати не став.
"Є гарний шанс для мирної угоди"
Також Трамп заявив, що є "гарний шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".
Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.
"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.
Віткофф підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня
Тим часом спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що вже сьогодні, 1 грудня, він вирушає до Москви, а днем пізніше планує провести перемовини з Путіним.
"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.
Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця раніше писала, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорювали терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив результати діалогу української делегації в США і назвав їх конструктивними.
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Тобто - якщо влада піде на умови неприйнятні суспільству - що робити будем ?
Як Рубіо, "великий ненависник " гєбьонної рашки став відмиваючим ланцюгом банди зразку ОПГ рашки 90-х на ПЛЯЖНОМУ СХІДНЯКУ УМЄРОВА З БАНДОЮ ВЕНСА ( ТРМАП ЗА СПИНОЮ)
причесаний план-28 до плану-19 це за 300 останніх років небачена махінація "країїного канібалізму" між рівня середвіччя банди упирів . Навіть старий дипломат КІНЬ не пішов на це й відсторонився...
друга частина - Осиновий клин в договрняк Путіна з Білим Домом ( продовження про недільні домовленості на пляжі в Маямі)
А він там наговорив ТАКОГО ...
Такого, що від плану Трумпа-Вітькова (насправді провокації *****) і всіх інших телепнів, які стали його обговорювати намагатись якось зробити з нього щось пристойне, залишились хіба що сферичні гази з дупи самого Трумпа та інших політичних недоумків. Європоцівських в тому числі.
Навіть такому далекому від будь-якої влади старому пенсу, як я, було ясно від самого початку обговорення цього "плану", що ні до чого хорошого для України вони не домовляться. Сьогодні стало зрозумілим, що це вже факт, який стався.
<******* не піде ні на які поступки ні Трумпу, ні європейцям. Останніх він взагалі вважає за ні на що нездатних фраєрів.
Надіюсь, що хоч мої друзі розуміють, що <*******м оголошена війна з Україною "до побєдного конца", про що він вже прямо заявив перед телекамерами.
Який може бути"конєц" по-хуйлівськи українці знають.
Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Ситуація.
Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.
В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.
Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»
Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.
А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.