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Трамп підтвердив майбутню зустріч Віткоффа з Путіним

Президент США Дональд Трамп: про переговори у Маямі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що спеціальний представник Сполучених Штатів Стів Віткофф проведе переговори з Володимиром Путіним цього тижня. Про це інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістки про дату зустрічі Трамп відповів, що вона має відбутися "приблизно наступного тижня", однак конкретний день він називати не став.

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"Є гарний шанс для мирної угоди"

Також Трамп заявив, що є "гарний шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".

Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.

"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.

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Віткофф підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

Тим часом спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що вже сьогодні, 1 грудня, він вирушає до Москви, а днем пізніше планує провести перемовини з Путіним.

"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця раніше писала, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорювали терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

Також читайте: Кислиця: переговори у Маямі змістовні та конструктивні

Автор: 

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Топ коментарі
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пісдільники.
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01.12.2025 01:13 Відповісти
+3
Знаєте як буде? Віткоф в любому випадку скаже що )(уйло на все погоджується. Тільки в процесі скаже що тут і тут потрібно трішки ще пару пунктів додавити Україну. Тампон з радістю ще раз нагне Зеленського і скаже, давай Володька раз вже став раком то вже не видєлуйся і терпи все
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01.12.2025 01:25 Відповісти
+3
Думаю тоды вихід один- український народ повинен сказати що не знає і знати не хоче тих хто там щось підписував і про щось домовлявся з американськими шулерами і мафіозним гольф-клубом.
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01.12.2025 01:38 Відповісти
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01.12.2025 01:13 Відповісти
Якщо ***** вчергове продинамить Тромба , ну гаразд ... а що буде , коли він на цей "мирний план" раптом погодиться ?
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01.12.2025 01:15 Відповісти
Війна закінчиться?
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01.12.2025 01:23 Відповісти
Знаєте як буде? Віткоф в любому випадку скаже що )(уйло на все погоджується. Тільки в процесі скаже що тут і тут потрібно трішки ще пару пунктів додавити Україну. Тампон з радістю ще раз нагне Зеленського і скаже, давай Володька раз вже став раком то вже не видєлуйся і терпи все
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01.12.2025 01:25 Відповісти
Так отож ! Ніхто не знає про що розмовляли , сьогодні , в Америці і до чого добалакались ...
Тобто - якщо влада піде на умови неприйнятні суспільству - що робити будем ?
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01.12.2025 01:32 Відповісти
Думаю тоды вихід один- український народ повинен сказати що не знає і знати не хоче тих хто там щось підписував і про щось домовлявся з американськими шулерами і мафіозним гольф-клубом.
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01.12.2025 01:38 Відповісти
Зеля - це яник тільки сцикливий і підлий. І зколупнути його буде важче
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01.12.2025 01:48 Відповісти
А те що терорист Віткоф радісно завтра летить до свого )(уйла, вже говорить про щось неприємне про що домовились що даже на пресу побоялись сказати. В любому випадку )(уйло буде вимагати більшого і незалежно про що домовлялись раніше, Зеленського заставлять підписати іменно те що )(уйло вимагав з самого початку. Для )(уйла даже зараз вигідно щоб Тампон ввів заборону для України на удари по рашистській енергетиці і інфраструктурі а також повне ембарго на поставки зброї. Даже якщо щось не буде враховано, хто сказав що )(уйло буде щось виконувати? Це не угода про мир а угода про капітуляцію України. А капітулянту завжди будуть висувати нові і нові вимоги вже в самому процесі. Бо шулери і гопніки якими являється Тромб і )(уйло, таких хто вже сумнівається, називають ''сладкими'' а значить готовими для повної обробки
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01.12.2025 01:50 Відповісти
Гарантії безпеки для України так і не були узгоджені на переговорах у Маямі - The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
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01.12.2025 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LD0GmzxSayw

Як Рубіо, "великий ненависник " гєбьонної рашки став відмиваючим ланцюгом банди зразку ОПГ рашки 90-х на ПЛЯЖНОМУ СХІДНЯКУ УМЄРОВА З БАНДОЮ ВЕНСА ( ТРМАП ЗА СПИНОЮ)

причесаний план-28 до плану-19 це за 300 останніх років небачена махінація "країїного канібалізму" між рівня середвіччя банди упирів . Навіть старий дипломат КІНЬ не пішов на це й відсторонився...
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01.12.2025 04:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xA2QEGWUvDI

друга частина - Осиновий клин в договрняк Путіна з Білим Домом ( продовження про недільні домовленості на пляжі в Маямі)
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01.12.2025 05:10 Відповісти
ПРО ТЕ, ЯК ВБИТИ ОСИНОВІ КЛИНИ - поки що вони не вбиті
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01.12.2025 05:11 Відповісти
Суть пляжної змови з Умєровим - -заставити Україну підписати такий договорняк, котрий не потребуватиме голосувань з узаконенням у Сентаі з потребою кількістю голосів (котрих точно у банди Венса-Трампа не буде)
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01.12.2025 05:18 Відповісти
У трампа, під старість, "нюх пропав"... Тому він, на відміну від оточуючих, не відчуває смороду кремлівського лайна, який іде від Віткоффа... І тепер цей сморід в"ївся і прилип, до самого Трампа...
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01.12.2025 01:46 Відповісти
Гроші сморід перебивають, хоча і кажуть що вони не пахнуть
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01.12.2025 06:50 Відповісти
Та ні... Люди, просто, "терплять"... От моя дружина все життя терпіть не може запаху кип"яченого молока... Але мусила дітям (і трохи внукам), кашу на молоці варить... Терпіла і варила... Так само й Трамп - хоч і смердять кацапські гроші - але терпить ...
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01.12.2025 07:03 Відповісти
Циклічність, з якою Трампон обсирається, вже стала закономірністю. Мабуть тому ЄС не сильно переймається черговою метушнею зятів та покоївок рудого клептомана під диригуванням ×уйла.
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01.12.2025 03:02 Відповісти
Як там трамп говорив, якщо росія не погодиться на мир, то він завалить Україну зброєю, для боротьби з росією. Не видно, що завалює, корупція напевно заважає.
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01.12.2025 06:10 Відповісти
Старався відслідкувати промови ***** 3 дні назад, про яку сповіщали головні ЗМІ України якимись уривками.

А він там наговорив ТАКОГО ...

Такого, що від плану Трумпа-Вітькова (насправді провокації *****) і всіх інших телепнів, які стали його обговорювати намагатись якось зробити з нього щось пристойне, залишились хіба що сферичні гази з дупи самого Трумпа та інших політичних недоумків. Європоцівських в тому числі.

Навіть такому далекому від будь-якої влади старому пенсу, як я, було ясно від самого початку обговорення цього "плану", що ні до чого хорошого для України вони не домовляться. Сьогодні стало зрозумілим, що це вже факт, який стався.

<******* не піде ні на які поступки ні Трумпу, ні європейцям. Останніх він взагалі вважає за ні на що нездатних фраєрів.

Надіюсь, що хоч мої друзі розуміють, що <*******м оголошена війна з Україною "до побєдного конца", про що він вже прямо заявив перед телекамерами.

Який може бути"конєц" по-хуйлівськи українці знають.
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01.12.2025 08:50 Відповісти
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.

Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.
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01.12.2025 08:55 Відповісти
 
 