Трамп підтвердив майбутню зустріч Віткоффа з Путіним

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що спеціальний представник Сполучених Штатів Стів Віткофф проведе переговори з Володимиром Путіним цього тижня. Про це інформує Цензор.НЕТ.

На запитання журналістки про дату зустрічі Трамп відповів, що вона має відбутися "приблизно наступного тижня", однак конкретний день він називати не став.

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"Є гарний шанс для мирної угоди"

Також Трамп заявив, що є "гарний шанс" на укладення угоди про припинення війни Росії проти України. Однак додав, що "корупційна ситуація в Україні не є корисною".

Глава Білого дому сказав, що розмовляв з державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з українськими чиновниками у Флориді.

"Я розмовляв з ними, і в них все добре. В України є деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це (війна, - ред.) закінчилося", - сказав Трамп.

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Віткофф підтвердив зустріч з Путіним 2 грудня

Тим часом спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що вже сьогодні, 1 грудня, він вирушає до Москви, а днем пізніше планує провести перемовини з Путіним.

"Переговори з українською делегацією пройшли конструктивно, оцінюю їх позитивно. Завтра я вирушаю до Москви для обговорення ключових питань з Путіним", — заявив Віткофф.

Газета The Wall Street Journal з посиланням на американського високопосадовця раніше писала, що у Флориді делегації США та України, серед іншого, обговорювали терміни проведення виборів в Україні та можливості обміну територіями з РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив результати діалогу української делегації в США і назвав їх конструктивними.

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