Путин готов встретиться с Трампом в Будапеште
Российский диктатор Владимир Путин "был бы рад" провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Об этом он заявил во время переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.
"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я также буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность посодействовать", - сказал он.
Визит Орбана в Москву
- 28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву.
- На встрече с Путиным Орбан предложил ему Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров.
