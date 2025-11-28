РУС
1 574 20

Путин готов встретиться с Трампом в Будапеште

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин "был бы рад" провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом он заявил во время переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я также буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность посодействовать", - сказал он.

Визит Орбана в Москву

путена як военного злочинця треба негайно заарештуаати ,тим паче на територii Europ
показать весь комментарий
28.11.2025 14:08 Ответить
****** прибуде до орбана інкогніто, в трубі!! Його тягне уже в трубу, крематорію!! Час завершився…, його діло ТРУБА!!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:28 Ответить
"Білий шум". І побільше. Кацапська багатолітня стратегія.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:14 Ответить
Не стратегія а план
Якнайдовше обговорювати план під кодом "резинка" чи "водевіль"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:26 Ответить
І кудою ж він до Будапешту полетить?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:19 Ответить
воно будапешт перенесе у ********* ))))
показать весь комментарий
28.11.2025 14:24 Ответить
Там є труба, дружба називається
показать весь комментарий
28.11.2025 14:27 Ответить
Нахіба?
показать весь комментарий
28.11.2025 14:21 Ответить
нехай спробує звідти повернутись потім у *********... сподіваюсь що його по дорозі підшкарять
показать весь комментарий
28.11.2025 14:23 Ответить
Мадяру, котрий Броуді теж треба готуватись. Погодьтеся - це шанс. 😊 Так близько у зоні дії української зброї пуцин ще не був. Тим паче, що зброя може бути і невідомої терористичної організації. 😉
показать весь комментарий
28.11.2025 14:23 Ответить
Ти думаєш що ху...ло пошле якогось важливого двійника, або сам поїде
показать весь комментарий
28.11.2025 14:27 Ответить
Якщо чесно, думаю, що і сам не поїде, і двійника не пошле. 😊 Бо треба буде брати не чемодан, а цистерну.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:34 Ответить
Це ху...ло так вирішило що кожного агента не викликати
показать весь комментарий
28.11.2025 14:25 Ответить
Пора рудому про плівки нагадать, чи відосик. Вони обоє дітей *******
показать весь комментарий
28.11.2025 14:29 Ответить
Так, Будапешт - це символично. Але краще Тегеран - це було б круто. А ще краще - додати Сі - і до Ялти. У той же самий палац. Але тут Муді може образитися...
показать весь комментарий
28.11.2025 14:30 Ответить
Підгорає у ху...ла,санкції, а тут ще НПЗ з терміналами палають.Мабуть,робітники курять цигарки не там де треба.Трампа розкручувати збирається на послабуху.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:40 Ответить
Краще вам обом зустрітися з "кабзоном"
показать весь комментарий
28.11.2025 14:42 Ответить
Ти мала паскуда рашиська здохнути вже давно,а ти погань нациська існуєш будь виробку проклята твоя росія і ти здохни .
показать весь комментарий
28.11.2025 14:44 Ответить
Готовий за умови не значить готовий.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:47 Ответить
тягне час такими заявами. типу моркви на паличці.
показать весь комментарий
28.11.2025 15:02 Ответить
 
 