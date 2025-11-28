Путин готов встретиться с Трампом в Будапеште

Российский диктатор Владимир Путин "был бы рад" провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом он заявил во время переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном, передает Цензор.НЕТ.

"Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я также буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность посодействовать", - сказал он.

Визит Орбана в Москву

28 ноября венгерский премьер Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву.

На встрече с Путиным Орбан предложил ему Будапешт в качестве площадки для мирных переговоров.

