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Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
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Путін готовий зустрітися із Трампом в Будапешті

Путін заявив про готовність зустрітися із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін "був би радий" провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Будапешті.

Про це він заявив під час переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я також буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність посприяти.", - сказав він.

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Візит Орбана до Москви

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Автор: 

Угорщина (3019) путін володимир (25478) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+6
"Білий шум". І побільше. Кацапська багатолітня стратегія.
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28.11.2025 14:14 Відповісти
+5
путена як военного злочинця треба негайно заарештуаати ,тим паче на територii Europ
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28.11.2025 14:08 Відповісти
+3
****** прибуде до орбана інкогніто, в трубі!! Його тягне уже в трубу, крематорію!! Час завершився…, його діло ТРУБА!!
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28.11.2025 14:28 Відповісти
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путена як военного злочинця треба негайно заарештуаати ,тим паче на територii Europ
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28.11.2025 14:08 Відповісти
****** прибуде до орбана інкогніто, в трубі!! Його тягне уже в трубу, крематорію!! Час завершився…, його діло ТРУБА!!
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28.11.2025 14:28 Відповісти
"Білий шум". І побільше. Кацапська багатолітня стратегія.
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28.11.2025 14:14 Відповісти
Не стратегія а план
Якнайдовше обговорювати план під кодом "резинка" чи "водевіль"
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28.11.2025 14:26 Відповісти
І кудою ж він до Будапешту полетить?
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28.11.2025 14:19 Відповісти
Там є труба, дружба називається
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28.11.2025 14:27 Відповісти
Нахіба?
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28.11.2025 14:21 Відповісти
Мадяру, котрий Броуді теж треба готуватись. Погодьтеся - це шанс. 😊 Так близько у зоні дії української зброї пуцин ще не був. Тим паче, що зброя може бути і невідомої терористичної організації. 😉
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28.11.2025 14:23 Відповісти
Ти думаєш що ху...ло пошле якогось важливого двійника, або сам поїде
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28.11.2025 14:27 Відповісти
Якщо чесно, думаю, що і сам не поїде, і двійника не пошле. 😊 Бо треба буде брати не чемодан, а цистерну.
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28.11.2025 14:34 Відповісти
Та не поїде він туди! Чемоданів не вистачить. Хіба що в Монголію чи на Аляску.
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28.11.2025 17:03 Відповісти
Це ху...ло так вирішило що кожного агента не викликати
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28.11.2025 14:25 Відповісти
Пора рудому про плівки нагадать, чи відосик. Вони обоє дітей *******
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28.11.2025 14:29 Відповісти
Так, Будапешт - це символично. Але краще Тегеран - це було б круто. А ще краще - додати Сі - і до Ялти. У той же самий палац. Але тут Муді може образитися...
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28.11.2025 14:30 Відповісти
Підгорає у ху...ла,санкції, а тут ще НПЗ з терміналами палають.Мабуть,робітники курять цигарки не там де треба.Трампа розкручувати збирається на послабуху.
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28.11.2025 14:40 Відповісти
Краще вам обом зустрітися з "кабзоном"
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28.11.2025 14:42 Відповісти
Ти мала паскуда рашиська здохнути вже давно,а ти погань нациська існуєш будь виробку проклята твоя росія і ти здохни .
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28.11.2025 14:44 Відповісти
Готовий за умови не значить готовий.
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28.11.2025 14:47 Відповісти
тягне час такими заявами. типу моркви на паличці.
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28.11.2025 15:02 Відповісти
Трумп в поРаше встреться!банька тёлочьки!
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28.11.2025 15:19 Відповісти
Який сенс цих переговорів, коли це чмо не хоче іти на поступки.
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28.11.2025 15:27 Відповісти
!Ну просто любовь и голубцы....пожените их уже кто нибудь!
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28.11.2025 16:45 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-chetverg-27-noyabrya-2025---igor-aizenberg/181246#gsc.tab=0 Igor Aizenberg:
На уровне своего подсознания Трамп был, есть и останется идеологическим союзником путина, в котором он видит для себя самого образец авторитарного правителя. Совершенно невозможно ожидать, что это восприятие путина Трампом изменится. Он видит мир, управляемый «сильными мужчинами», к которым он относит себя, путина и Си. Все остальные должны не «крутиться под ногами», а слушаться «своих сильных мужчин». И этот его взгляд на мир не изменится.
Ему бы хотелось, чтобы война закончилась любым исходом, чтобы он мог наслаждаться встречами с путиным и развивать с ним «бизнес-проекты», на которых, как он надеется, его семейный бизнес, его друзья и их бизнесы, смогут обогатиться.
Его не интересуют ни международное право, ни ценности свободы, демократии и прав человека. Его раздражает Европа, которая в современном своем виде построена на этих ценностях. Ему не нужно единство с европейскими странами, и он не случайно все время говорит о НАТО в третьем лице, словно, США не являются членом НАТО и его основателем. «Мы продаем оружие НАТО» - фраза, повторяемая им из раза в раз, иллюстрирующая его отношение к НАТО как к должнику, который одолжил у него очень много денег и отдает по капле.
Его бывший посол в ЕС Гордон Сондланд свидетельствовал в Палате Представителей во время его первого импичмента, а его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон писал в своей книге, что тогда еще 45-й президент говорил им, что ему «на(рать на Украину». Украина самим своим существованием и желанием быть независимым, демократическим государством «мешала» ему развивать его отношения с путиным во время его первого срока, «мешает» и сейчас. И это его отношение не изменится.
Взрослые люди вообще очень редко вдруг меняют свои взгляды на противоположные. Для этого должно произойти какое-то «озарение», должна быть какая-то напряженная, глубокая работа ума, прийти какие-то новые, глубокие знания. Это случается крайне редко. И в данной ситуации у нас совершенно не тот случай.
Все это означает, что то, что он делает, он будет продолжать делать. Предлагать вброшенные путиным очередные «мирные планы», сердиться на путина, когда тот никак не хочет согласиться с ним хоть в чем-то, опять предлагать «мирные планы», снова сердиться на путина (в такие моменты министр финансов Бессент имеет шанс склонить его одобрить новые санкции, а европейские лидеры, может быть, имеют шанс уговорить его продать дальнобойные ракеты для Украины).
Что-то может измениться, если демократы выиграют выборы по крайней мере в Палату Представителей. В этом случае 47-му президенту будет не до «мирных планов», сочиненных Ушаковым, поскольку ему придется защищаться от непрерывных расследований и скорее всего его будет ждать третий импичмент (например, за одно только использование своей должности для личного обогащения и получение фактических взяток от иностранных лидеров - один катарский самолет стоит $400 миллионов).
Его вес и влияние будут значительно уменьшаться по мере приближения к следующим президентским выборам, и это уменьшение существенно ускорится, если у него не будет большинства хотя бы в одной из палат Конгресса. В этом случае он превратится в самую хромую из всех «хромых уток» (как называют президентов второго срока во второй половине их правления) сразу после выборов 3 ноября 2026 года.
Все страны, которые должны иметь дело с США, вынуждены считаться со всем этим. Принимая во внимание и абсолютно непомерное эго 47-го президента, и его злопамятность и тщеславие.
Его нужно вынуждать принимать решения, которые он бы принимать не хотел. Он хочет объятий с путиным - нужно создавать обстановку, в которой он не сможет встречаться с путиным. Он не хочет вводить новые санкции - нужно использовать любую ситуацию, когда его импульсивность может сработать на то, чтобы их ввести. Он не хочет давать больше оружия Украине - нужно стараться улучить такой момент, когда он в очередной раз обидится на путина…
Никаких других путей строить с ним отношения нет. И все, кто с ним имеют дело, очевидно, это понимают.
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29.11.2025 00:45 Відповісти
Неуемная и постоянная жажда наживы, огромное больное эго, жажда власти, признания и секса - это все органично сочетается в Трампе. Он был обделен вниманием и любовью в детстве, он чувствовал свою ущербность и всю жизнь он доказывает окружающим и себе свое величие.

Такая мотивация и энергия - крайне мощный драйвер для достижения самых больших вершин. Такие неумные амбиции и комплексы позволили Трампу достичь вершины самого влиятельного человека в мире. Причем - дважды и первая неудача (проигрыш Байдену) не выбила его из колеи.

https://www.ponomaroleg.com/zhazhda-nazhivy-bolnoe-ego-zhazhda-vlasti-priznaniya-i-seksa-eto-vse-tramp/ Пономарь:
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29.11.2025 17:02 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/donald-tramp-byl-samym-pozhilym-chelovekom-vstupayushhim-v-dolzhnost-prezidenta-ssha/ Олег Пономарь: К здоровью Трампа:

Во время своей второй инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп был самым пожилым человеком, вступающим в должность президента США, - ему было 78 лет и 220 дней. Самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим этот пост, пока остается предшественник Трампа Джо Байден, - на момент завершения полномочий ему было 82 года и 61 день. Так что, в конце каденции Трамп и этот рекорд Байдена побьет.

Трамп весит 101 килограмм при росте 190 сантиметров. В 2020 году он весил больше 110 килограммов. Трамп часто публично говорит о препаратах для похудения вроде «Оземпика» - но президентский врач не стал отвечать на вопрос журналистов, принимает ли сам Трамп такие препараты.

Известно, что Трамп не занимается никаким спортом, кроме гольфа, и предпочитает не самую здоровую еду, в том числе фастфуд.

Проанализировав ежедневный график Трампа, журналисты заметили, что в свой второй срок он стал реже появляться на публике и меньше ездить по США. Количество публичных мероприятий с его участием сократилось почти на 40% по сравнению с первым сроком (2017-2021 годы). Почти все эти мероприятия проходят между полуднем и пятью часами дня. Трамп гораздо чаще, чем в первый срок, путешествует за границу - возможно, дело в более длительных перелетах, позволяющих отдохнуть на борту президентского самолета.

При этом на мероприятиях в Овальном кабинете Трамп почти всегда сидит. На одном таком мероприятии 6 ноября журналисты заметили, как он заснул, пока слушал выступления гостей.

Трамп подает дополнительные поводы для спекуляций, когда начинает импровизировать в своих выступлениях и интервью. В таких случаях часто бывает заметно, что ему сложно удерживать мысль. Нередко такие «отступления» содержат явную путаницу или искажение фактов.

Трамп часто выглядит устало, с трудом передвигается, путано говорит, отвечает невпопад и не может сосредоточиться. В случае с Байденом журналисты писали о прогрессирующей деменции и сегодня Трамп ступил на эту тропу также?
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30.11.2025 16:18 Відповісти
 
 