Путін готовий зустрітися із Трампом в Будапешті

Російський диктатор Володимир Путін "був би радий" провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Будапешті.

Про це він заявив під час переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я також буду цьому дуже радий і хочу вам подякувати за готовність посприяти.", - сказав він.

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Візит Орбана до Москви

28 листопада угорський прем'єр Віктор Орбан прибув із візитом до Москви.

Ну зустрічі з Путіним Орбан запропонував йому Будапешт як майданчик для мирних переговорів.

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