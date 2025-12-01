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Новини Мирний план США Територіальні поступки
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Мирний план США щодо України став кращим. Питання територій – найскладніше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план щодо України після перемовин з американцями має "кращий вигляд", однак найскладнішим залишається територіальне питання. 

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

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Які найпроблемніші питання в "мирній угоді"

Зеленський зазначив, що обговорення "мирного плану", запропонованого США, – "це процес, він ще не закінчився".

"Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиція Білого дому щодо України має бути зрозумілішою, - конгресмен-республіканець Бейкон

"Тобто я б сказав, що це три головні теми, магістралі й в той же самий момент тригери. І тут треба бути дуже обережними", - додав Зеленський.

Глава держави також подякував переговорним групам України, додавши, що "план став краще".

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями й тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Флориді переважно обговорювали післявоєнні кордони, - Axios

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Гарантії безпеки та територіальні питання України залишаються відкритими після переговорів у Флориді, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3822) США (26742) територіальна цілісність (325)
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Топ коментарі
+28
Гарант перднув і пішов у ліс....
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01.12.2025 18:25 Відповісти
+21
🤡 меньше коксу треба було нюхати з 19р. по 22р ...тоді і теріторіальні питання ,не стояли би на часі ...а відповідати будеш , за здачу мишебратт'ям української землі ...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
+16
ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
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01.12.2025 18:26 Відповісти
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Гарант перднув і пішов у ліс....
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01.12.2025 18:25 Відповісти
... тіхонько
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01.12.2025 18:29 Відповісти
Та ні, дуже смердючо.
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01.12.2025 21:03 Відповісти
Ліс загорівся!
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01.12.2025 20:08 Відповісти
чекають пожежну! Хто буде очолювати ОПу і тушити
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01.12.2025 20:14 Відповісти
А поки прибуде пожежна у палаючий ліс, куди він пішов, його ж поплічники ще підкидатимуть дров!
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01.12.2025 20:17 Відповісти
там такі поплічники, що можуть ще й бензин або соляру закупити для гасіння!
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01.12.2025 20:20 Відповісти
Нє, спи*дять!
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01.12.2025 20:22 Відповісти
10-15% спи*дять гарантовано, якщо не більше - там же ще наверх потрібно передати... Щоб справу не відкрили!
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01.12.2025 20:25 Відповісти
ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
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01.12.2025 18:26 Відповісти
Хай там умре зразу.
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01.12.2025 18:32 Відповісти
Ну здохнє один , чи , навіть , весь зелений спрут , Україні вжє , легше не стане ! Занадто довго терпіли , прикидаючись імбіцилами" неначасі" , мов , нехай вони мародерять, а ми будємо робити морду ліца, шо лідєр - Черчіль, коли , підходив ойго строк , могли би , скинули банду , мало було, що вони вкрали всю гуманітарку , яка потім гнила , а , очолював все Ермак по призначенню зейла, кирилко Тимошенко , вкрав 50 броньованих , автівок для поранених , яйця по17 , дрони незакуплені , фортифікації …………… тупі тупі і ще тупіші " неначасі" ? " яжнелох" , кинув всіх , окрім *****
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02.12.2025 07:22 Відповісти
Хто б не підписав, відповідатиме Зе
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01.12.2025 19:01 Відповісти
й ця відповідь у вигляді розбуреної України - те саме те, чого хоче хйло...
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01.12.2025 19:41 Відповісти
Відмажеться-я був не в курсі і це зробили за моєю спиною.А я і клаптика не здав.
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01.12.2025 19:43 Відповісти
Ага, дома, у Ізраїлі. Ото вже відповість! Хоч би не повісився...
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02.12.2025 08:32 Відповісти
Може він щос і пидпише, але це буде на кшальт туалетного папіру - все одно ЗСУ зброю не бросить.
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02.12.2025 00:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc
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01.12.2025 18:27 Відповісти
А ******** в курсі ваших діпломатичних здобутків?
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01.12.2025 18:27 Відповісти
Авжеж бо ***** їх і прописало...
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01.12.2025 18:33 Відповісти
🤡 меньше коксу треба було нюхати з 19р. по 22р ...тоді і теріторіальні питання ,не стояли би на часі ...а відповідати будеш , за здачу мишебратт'ям української землі ...
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01.12.2025 18:28 Відповісти
Він в першу чергу має відповідати за загубленні життя і долі людей, а не за території.
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01.12.2025 18:56 Відповісти
Зеля розуміє що якщо він підпише здачу теріторій, то він оразу злочинець
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01.12.2025 18:29 Відповісти
Якщо не підпише, то злочинець теж! Якби добре вчився на юриста, а не шлявсься поКВНам, то знав биБ що рано чи пізно за свою злочинну діяльнісь (бездіяльність) доведеться відповідати!
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01.12.2025 20:11 Відповісти
Яке у нього замучене обличчя 🫣
Взагалі не фотогенічний
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01.12.2025 18:31 Відповісти
Ну хіба що трохи менш придуркуватим виглядає!
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01.12.2025 20:12 Відповісти
Ломка ?
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01.12.2025 21:31 Відповісти
думаю-------------йому накладають грим мученика.
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02.12.2025 05:23 Відповісти
Я думаю що він просто готівку вивозить своїм літаком. Адже він митницю не проходить а за один раз багато не вивезеш. Інакше не пояснити ці безтолкові візити.
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01.12.2025 18:31 Відповісти
Питатння територій насправді дуже просте і чітко викладене в Конституції і зафіксовано міжнародно визнаними кордонами України. Геть на фух окупантів і їх спільників.
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01.12.2025 18:31 Відповісти
Ага хтось колись дивився на ці суверенні конституції)
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01.12.2025 20:32 Відповісти
А пуйло вже в курсі про ці плани ?
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01.12.2025 18:37 Відповісти
Складається таке враження, що воно саме не розуміє, що лепече!
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01.12.2025 18:41 Відповісти
То не враження, то доведений факт.
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02.12.2025 08:33 Відповісти
Армія, мова, віра для ЗЕшобли то таке!
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01.12.2025 18:46 Відповісти
Його віру заважала роздивитися кришка рояля!
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01.12.2025 20:13 Відповісти
"Кращим" для кого?
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01.12.2025 18:50 Відповісти
Питання територій якраз найлегше. Раджу почитати Конституцію України і подивитись карту України де її кордони. А будеш сумніватися то отримаєш вила в сраку. До того ж ворог теж не повинен бачити в нас сумніви
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01.12.2025 19:06 Відповісти
"без територій" але кращий для куйла,тільки не для України.. аналогія ,"після того.як "зепоцріоту" відрізали ногу.він став кращим...***....
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01.12.2025 19:32 Відповісти
Манкурти проголосують,як марафон накаже.
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01.12.2025 19:45 Відповісти
То скоріше за все ОПа працює...
Будуть розказувати Шашлики-2 , Шатли-2, Розмінування-2, Все Підконтролем-2, НЕпоовокуйте_паніку-2 ...
Ще зайвий раз накажу племінникам зібрати/перевірити тривожну валізу та НЗ продуктів. Те що П.О.Ц.-лідор намагається здати території і безпекові питання це вже аксіома
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01.12.2025 21:36 Відповісти
>> магістралі й в той же самий момент тригери...

Пилять...
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01.12.2025 19:39 Відповісти
Кращий за повне гівно? То також гівно, тільки кращої якості.
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01.12.2025 20:15 Відповісти
Питання скільки ти с..ка продав України тварюка жи.ка
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01.12.2025 20:31 Відповісти
найскладніше тому що ключове, решту можно не розглядати, поки не вирішиться питання територій
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01.12.2025 21:23 Відповісти
Дай бог буде укладений мир. Прекрасно буде зустрічати Новий рік уже в мирі.
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01.12.2025 21:25 Відповісти
Хех, питання по яку сторону фронту ?
Невже хтось вірить у "мир в глазах прутіна"..
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01.12.2025 21:33 Відповісти
Україна вертить Америкою, як хоче. Московити вже не витримують
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01.12.2025 21:29 Відповісти
Потужно !! 💪
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01.12.2025 21:37 Відповісти
ВородоДибіл....
Вихляває ворожий план капітуляції.
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01.12.2025 21:31 Відповісти
Це вже рік чуємо. Йде якась гра, таке враження, що весь світ в змові проти нашого простого народу, який гине сотнями тисяч.
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01.12.2025 23:25 Відповісти
КУБОМЕТРИ доларів США допомоги УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ ВКРАДЕНІ . Міністр оборони купив ШІСТЬ ВІЛЛ у США ціною життя ДВОХ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ
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02.12.2025 00:23 Відповісти
А коли єрмак, за допомогою "найвеличнішого лідора" звільнив бойових генералів під час страшної війни !?!? Результат-на фронті і мапі бойових дій.
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02.12.2025 00:52 Відповісти
Юрій Швець досить вдало проаналізував інтриги навколо плану 28.
https://youtu.be/LD0GmzxSayw
https://youtu.be/xA2QEGWUvDI
План із 28 пунктів - писався в Москві керівництвом кацапії, але був поданий Україні та світу як план Трампа та США. За допомогою "агентів" Віткофа та Кушніра.

При цьому "втемну" використали Умєрова (можливо шантажуючи перебуванням рідні у США) для нібити "погодження" (зрозуміло, що заперечувати Трампу поза нашої політики, але він не розпізнав підлог і не зрозумів що то було вже "занадто" і не злився без відповіді).

Але найбільший кидок навіть не в цьому, а в забезпеченні "миру" та гарантіях безпеки. США не буде стороною цього "договору", а лише дасть "гарантії" в максимально розпливчастому сенсі. Інакше, за цей документ повинен голосувати Сенат і в такому вигляді він не пройде бо занадто підтримує агресію.

При цьому вигоду забирає Трамп як миротворець, розпорядник відновлення України та Росії (навіть Європейських грошей) та інших "плат" від Росії за землю України.
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02.12.2025 02:46 Відповісти
Так не было же никакого "мирного плана США" был "мирный план россии". Так и пишите: мирный план россии стал лучше.
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02.12.2025 08:26 Відповісти
Россия знает про договор , в пустую разговоры.
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02.12.2025 09:21 Відповісти
 
 