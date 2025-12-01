Мирний план США щодо України став кращим. Питання територій – найскладніше, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план щодо України після перемовин з американцями має "кращий вигляд", однак найскладнішим залишається територіальне питання.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

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Які найпроблемніші питання в "мирній угоді"

Зеленський зазначив, що обговорення "мирного плану", запропонованого США, – "це процес, він ще не закінчився".

"Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи", - сказав президент.

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"Тобто я б сказав, що це три головні теми, магістралі й в той же самий момент тригери. І тут треба бути дуже обережними", - додав Зеленський.

Глава держави також подякував переговорним групам України, додавши, що "план став краще".

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями й тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.

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Мирний план США

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