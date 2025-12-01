Мирний план США щодо України став кращим. Питання територій – найскладніше, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план щодо України після перемовин з американцями має "кращий вигляд", однак найскладнішим залишається територіальне питання.
Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.
Які найпроблемніші питання в "мирній угоді"
Зеленський зазначив, що обговорення "мирного плану", запропонованого США, – "це процес, він ще не закінчився".
"Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи", - сказав президент.
"Тобто я б сказав, що це три головні теми, магістралі й в той же самий момент тригери. І тут треба бути дуже обережними", - додав Зеленський.
Глава держави також подякував переговорним групам України, додавши, що "план став краще".
За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями й тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Взагалі не фотогенічний
Будуть розказувати Шашлики-2 , Шатли-2, Розмінування-2, Все Підконтролем-2, НЕпоовокуйте_паніку-2 ...
Ще зайвий раз накажу племінникам зібрати/перевірити тривожну валізу та НЗ продуктів. Те що П.О.Ц.-лідор намагається здати території і безпекові питання це вже аксіома
Пилять...
Невже хтось вірить у "мир в глазах прутіна"..
Вихляває ворожий план капітуляції.
https://youtu.be/LD0GmzxSayw
https://youtu.be/xA2QEGWUvDI
План із 28 пунктів - писався в Москві керівництвом кацапії, але був поданий Україні та світу як план Трампа та США. За допомогою "агентів" Віткофа та Кушніра.
При цьому "втемну" використали Умєрова (можливо шантажуючи перебуванням рідні у США) для нібити "погодження" (зрозуміло, що заперечувати Трампу поза нашої політики, але він не розпізнав підлог і не зрозумів що то було вже "занадто" і не злився без відповіді).
Але найбільший кидок навіть не в цьому, а в забезпеченні "миру" та гарантіях безпеки. США не буде стороною цього "договору", а лише дасть "гарантії" в максимально розпливчастому сенсі. Інакше, за цей документ повинен голосувати Сенат і в такому вигляді він не пройде бо занадто підтримує агресію.
При цьому вигоду забирає Трамп як миротворець, розпорядник відновлення України та Росії (навіть Європейських грошей) та інших "плат" від Росії за землю України.