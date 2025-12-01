Мирный план США по Украине стал лучше. Вопрос территорий – самый сложный, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине после переговоров с американцами выглядит "лучше", однако самым сложным остается территориальный вопрос.
Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.
Какие самые проблемные вопросы в "мирном соглашении"
Зеленский отметил, что обсуждение "мирного плана", предложенного США, – "это процесс, он еще не закончился".
"Скажу откровенно, территориальный вопрос – самый сложный. Вопрос денег на восстановление – на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров это не просто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы", – сказал президент.
"То есть я бы сказал, что это три главные темы, магистрали и в тот же момент триггеры. И здесь нужно быть очень осторожными", - добавил Зеленский.
Глава государства также поблагодарил переговорные группы Украины, добавив, что "план стал лучше".
По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
