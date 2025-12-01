РУС
690 16

Мирный план США по Украине стал лучше. Вопрос территорий – самый сложный, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине после переговоров с американцами выглядит "лучше", однако самым сложным остается территориальный вопрос. 

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Какие самые проблемные вопросы в "мирном соглашении"

Зеленский отметил, что обсуждение "мирного плана", предложенного США, – "это процесс, он еще не закончился".

"Скажу откровенно, территориальный вопрос – самый сложный. Вопрос денег на восстановление – на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров это не просто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы", – сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиция Белого дома по Украине должна быть более понятной, - конгрессмен-республиканец Бейкон

"То есть я бы сказал, что это три главные темы, магистрали и в тот же момент триггеры. И здесь нужно быть очень осторожными", - добавил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил переговорные группы Украины, добавив, что "план стал лучше".

По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах во Флориде преимущественно обсуждали послевоенные границы, - Axios

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также: Гарантии безопасности и территориальные вопросы Украины остаются открытыми после переговоров во Флориде, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) переговоры (5264) США (28464) территориальная целостность (315)
Топ комментарии
+5
ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
показать весь комментарий
01.12.2025 18:26 Ответить
+4
Гарант перднув і пішов у ліс....
показать весь комментарий
01.12.2025 18:25 Ответить
+4
🤡 меньше коксу треба було нюхати з 19р. по 22р ...тоді і теріторіальні питання ,не стояли би на часі ...а відповідати будеш , за здачу мишебратт'ям української землі ...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
Гарант перднув і пішов у ліс....
показать весь комментарий
01.12.2025 18:25 Ответить
... тіхонько
показать весь комментарий
01.12.2025 18:29 Ответить
ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
показать весь комментарий
01.12.2025 18:26 Ответить
Хай там умре зразу.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc
показать весь комментарий
01.12.2025 18:27 Ответить
А ******** в курсі ваших діпломатичних здобутків?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:27 Ответить
Авжеж бо ***** їх і прописало...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:33 Ответить
🤡 меньше коксу треба було нюхати з 19р. по 22р ...тоді і теріторіальні питання ,не стояли би на часі ...а відповідати будеш , за здачу мишебратт'ям української землі ...
показать весь комментарий
01.12.2025 18:28 Ответить
Зеля розуміє що якщо він підпише здачу теріторій, то він оразу злочинець
показать весь комментарий
01.12.2025 18:29 Ответить
Яке у нього замучене обличчя 🫣
Взагалі не фотогенічний
показать весь комментарий
01.12.2025 18:31 Ответить
Я думаю що він просто готівку вивозить своїм літаком. Адже він митницю не проходить а за один раз багато не вивезеш. Інакше не пояснити ці безтолкові візити.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:31 Ответить
Питатння територій насправді дуже просте і чітко викладене в Конституції і зафіксовано міжнародно визнаними кордонами України. Геть на фух окупантів і їх спільників.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:31 Ответить
А пуйло вже в курсі про ці плани ?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:37 Ответить
Складається таке враження, що воно саме не розуміє, що лепече!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:41 Ответить
Армія, мова, віра для ЗЕшобли то таке!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:46 Ответить
"Кращим" для кого?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:50 Ответить
 
 