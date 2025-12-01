Мирный план США по Украине стал лучше. Вопрос территорий – самый сложный, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине после переговоров с американцами выглядит "лучше", однако самым сложным остается территориальный вопрос.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Какие самые проблемные вопросы в "мирном соглашении"

Зеленский отметил, что обсуждение "мирного плана", предложенного США, – "это процесс, он еще не закончился".

"Скажу откровенно, территориальный вопрос – самый сложный. Вопрос денег на восстановление – на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров это не просто и сложно, потому что деньги находятся в Европе. Мне кажется, это не очень справедливо. И вопрос гарантий безопасности, что очень важно. Конкретно от Соединенных Штатов Америки, конкретно от Европы", – сказал президент.

"То есть я бы сказал, что это три главные темы, магистрали и в тот же момент триггеры. И здесь нужно быть очень осторожными", - добавил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил переговорные группы Украины, добавив, что "план стал лучше".

По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.

Мирный план США

