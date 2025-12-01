РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9137 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирный процесс
1 300 24

США "очень оптимистично" оценивают шансы на соглашение о завершении войны в Украине, - Белый дом

Переговоры в Майами 30.11
Фото: Суспільне

Администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" в отношении переговорного процесса для завершения войны РФ против Украины.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оценка переговоров в Майами

Она ответила на вопрос, насколько приблизились участники переговоров к мирному соглашению по Украине: "Я думаю, администрация настроена очень оптимистично".

Левитт отметила, что американская команда, включая президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хэгсета, "действительно хотят, чтобы война закончилась".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США по Украине стал лучшим. Вопрос территорий – самый сложный, - Зеленский

В этом контексте Белый дом упомянул о "хороших переговорах" с украинской делегацией накануне во Флориде.

Визит Уиткоффа в Москву

"Теперь, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую вы видите во время работы этой администрации, где мы разговариваем на равных с обеими сторонами", - отметила Левитт.

По ее словам, пункты "мирного плана" изложены на бумаге и тщательно согласованы.

"Что же касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры, но мы чувствуем себя достаточно хорошо, и мы надеемся, что эта война наконец закончится", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Белого дома по Украине должна быть более понятной, - конгрессмен-республиканец Бейкон

Автор: 

США (28464) война в Украине (7060) Левитт Кэролайн (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
та вони як дурники. щось перднуть і самі в цей пук вірять
показать весь комментарий
01.12.2025 21:54 Ответить
+4
2 тижні, нобєлєвка в кішені, всі цілують у дупу рудого пєдофіла
показать весь комментарий
01.12.2025 21:55 Ответить
+3
Це той Корчинський, що на фото з молодими дугіним та обрістовичем на якійсь пресухі у мацкві?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та вони як дурники. щось перднуть і самі в цей пук вірять
показать весь комментарий
01.12.2025 21:54 Ответить
ну да присадили Банкову на компромат міндічгейту , й тепер рулять - ОПУ та НАБУ агооов, коли про Умєрова замолвітє славєчка.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:57 Ответить
2 тижні, нобєлєвка в кішені, всі цілують у дупу рудого пєдофіла
показать весь комментарий
01.12.2025 21:55 Ответить
Свежо питание но сериться с трудом свежо предание но верится с трудом 🤔
показать весь комментарий
01.12.2025 21:56 Ответить
Герасімов доповів Путіну, що війська заняли повністю Покровськ і Вовчанск, а також ведуть бої у Гуляйполі.
показать весь комментарий
01.12.2025 21:57 Ответить
Це вже який раз?
показать весь комментарий
01.12.2025 21:59 Ответить
Другий.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:06 Ответить
У мене зараз сподівання тільки на Путіна, він нас ніколи не підводив. Сподіваюсь, він відкине мирні пропозиції, які сам надсилав США, добре подумає і вирішить, що треба продовжувати воювати, - Корчинський
показать весь комментарий
01.12.2025 21:58 Ответить
Це той Корчинський, що на фото з молодими дугіним та обрістовичем на якійсь пресухі у мацкві?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:00 Ответить
Той самий. Він ще і в Придністров'ї разом з рф воював...
показать весь комментарий
01.12.2025 22:04 Ответить
Як це? А проти кого?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:05 Ответить
Воювали на боці сепаратистів, яких підтримувала рф. Як вони тоді розповідали для "захисту слов'ян від румунської агрессії".
показать весь комментарий
01.12.2025 22:24 Ответить
Так. Це той що постійно про ти нато, проти "соромят" та проти здорового глузду
показать весь комментарий
01.12.2025 22:05 Ответить
Надіються шо дожмуть Україну? - завтра їх оптимізм кацапи обломають
показать весь комментарий
01.12.2025 21:59 Ответить
Ну теоретично кацапів може влаштувати: зараз забирають Домбасс, + міжнародне визнання за ними Криму та решти "завоєваній", а через кілька років знов попруть, що Україна їх чимось образила. Умєрів наче підписав вже, а Дермака усунули. Всьо у них хорошо.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:03 Ответить
не міжнародне а тільки трампонуте визнанння.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:07 Ответить
Та куди вони дінуться: або визнання, або таріфи 666%. Що вони оберуть, не знаєте?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:09 Ответить
Мы тоже все хотим, чтобы война скорее закончилась. Причём вот так.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:04 Ответить
Так а репарації хто платитиме?
показать весь комментарий
01.12.2025 22:06 Ответить
Фарш свинособачий глубокой прожарки будем поставлять за деньги...
показать весь комментарий
01.12.2025 22:15 Ответить
Ну так, оптимізм - це зручно, коли за столом переговорів сидиш не ти, а воює хтось інший.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:06 Ответить
Дегенерати.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:11 Ответить
Білий дім, білий дім, "я прошу, ти сойді, помогі мнє вєрнуть мойо счастьє"
Щось не дуже виходить!
показать весь комментарий
01.12.2025 22:14 Ответить
Дарма вони так. Поки Зелі не пообіцяють закрити очі на фальсифікацію свого другого терміну, він нічого не підпише.
показать весь комментарий
01.12.2025 22:57 Ответить
 
 