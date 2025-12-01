США "очень оптимистично" оценивают шансы на соглашение о завершении войны в Украине, - Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" в отношении переговорного процесса для завершения войны РФ против Украины.
Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.
Оценка переговоров в Майами
Она ответила на вопрос, насколько приблизились участники переговоров к мирному соглашению по Украине: "Я думаю, администрация настроена очень оптимистично".
Левитт отметила, что американская команда, включая президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хэгсета, "действительно хотят, чтобы война закончилась".
В этом контексте Белый дом упомянул о "хороших переговорах" с украинской делегацией накануне во Флориде.
Визит Уиткоффа в Москву
"Теперь, конечно, спецпосланник Уиткофф направляется в Россию. Это своего рода челночная дипломатия, которую вы видите во время работы этой администрации, где мы разговариваем на равных с обеими сторонами", - отметила Левитт.
По ее словам, пункты "мирного плана" изложены на бумаге и тщательно согласованы.
"Что же касается деталей, я позволю переговорщикам вести переговоры, но мы чувствуем себя достаточно хорошо, и мы надеемся, что эта война наконец закончится", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
