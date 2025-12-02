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Немає жодних ознак, що Путін готовий йти на поступки для миру з Україною, - посадовець НАТО

У НАТО оцінили готовність Путіна до миру з Україною

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО, не свідчать про готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна до угоди з Україною про завершення війни.

Про це заявив високопосадовець НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Участь НАТО у переговорах

Посадовець Альянсу наголосив, що НАТО не беруть участь у переговорах, а також всіляко підтримують мирні зусилля, які докладає чинна американська адміністрація.

Утім, головною перепоною лишається те, що проти мирної угоди виступає російський диктатор.

"Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україн. Я дуже хочу помилятисяі", - заявив високопосадовець НАТО.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

НАТО (7239) путін володимир (25485) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+6
Поки Путін має ресурси та просувається на фронті, мира не буде, хай там Трамп засилає в Моску сто сорок евреїв чи Зеля в кокаїновому занюху бачить наближення миру.
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02.12.2025 20:05 Відповісти
+6
Поки у путіна є зеленський, путін воюватиме. Це основна зброя путіна
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02.12.2025 20:13 Відповісти
+5
В хто сказав, що ху.ло чесна людина. Воно бреше, як дихає.
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02.12.2025 20:03 Відповісти
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Посадовець без імені та прізвища. Ну назвали хоча б Іван Іванов.
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02.12.2025 20:02 Відповісти
Невже це все сказано на умовах анонімності? Жах.😱
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02.12.2025 20:03 Відповісти
В хто сказав, що ху.ло чесна людина. Воно бреше, як дихає.
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02.12.2025 20:03 Відповісти
"Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО..." - невістка розповіла або тесть!
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02.12.2025 20:04 Відповісти
Вотетоповорот!!!!
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02.12.2025 20:04 Відповісти
Поки Путін має ресурси та просувається на фронті, мира не буде, хай там Трамп засилає в Моску сто сорок евреїв чи Зеля в кокаїновому занюху бачить наближення миру.
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02.12.2025 20:05 Відповісти
Тем временем у него все более активно сыпится экономика, и война стоит все дороже и дороже. И дело даже не в деньгах - очень часто именно ухудшение условий жизни населения становились началом конца для диктаторов. По уму Ъуйло давно должен был бы остановиться - ведь все понятно, больше он себе реально много не завоюет, а то что он захватывает - ни к чему не пригодно потому что полностью уничтожено. И чем дольше он тянет тем больше у него проблем внутри страны. Но это если по уму, а в реальности все больше кажется что ***** находится в какой то своей реальности.
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02.12.2025 20:29 Відповісти
Відкрив Америку посадовець, до нього цього ніхто не знав
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02.12.2025 20:07 Відповісти
А Трамп каже що ознаки є. А хто не згоден най поцілують його бютіфул асс
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02.12.2025 20:10 Відповісти
Лол
які поступки ? В нього армія повільно але просувається
сенс йому чимось поступатись ?
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02.12.2025 20:12 Відповісти
Поки у путіна є зеленський, путін воюватиме. Це основна зброя путіна
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02.12.2025 20:13 Відповісти
Сподіваюсь, що цей "Посадовець Альянсу" реально існує і працює в аналітичному відділі, де таке бачення ситуації є основним і лягає на стіл (у доповідях/довідках) особам, які приймають рішення (звісно, що це не Трамп, бо запхнути складну аналітику в мультик a-la "Сімпсони" - малоймовірно).

А поки самозакохані нарцисичні шизофреники намагаються про щось домовитись (Трамп-ЗЕ-кремлядь), наприклад "як керувати Всесвітом, не привертаючи увагу медперсоналу", то лікарі (дорослі в домі) повинні робити свою справу. От тільки що на московії, що на Банковій дорослих немає... Та й на Вашингтонщині пацієнт оточив себе (здебільшого) не дорослими, а "чєго ізволітє"...

Коли перетнуться бульбашки, в яких вони існують, то вони (бульбашки, а не ці особи, на жаль) луснуть і ця трійця стикнеться з реальністю, що (ІМХО) буде аналогічно взаємодії матерії та антиматерії. А вигрібати доведеться всьому світу...
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02.12.2025 20:17 Відповісти
бла бла.....бла бла бла збли
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02.12.2025 20:18 Відповісти
Так Трамп і не вимагає від нього поступок. Поступок хоче тільки від України.
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02.12.2025 20:21 Відповісти
Але якби йому запропонували Кубань, то може він би і передумав.
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02.12.2025 20:38 Відповісти
Мир,котри пропонують ***** зараз це рятівне коло для нього але на його думку ні)
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02.12.2025 20:26 Відповісти
..це й так було давно зрозуміло, а до Вас тільки дійшло!!! Повітря тільки женете туди сюди))
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02.12.2025 20:27 Відповісти
Яка новина... А всі думали що путлер мріє про мир у всьому світі.
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02.12.2025 20:28 Відповісти
Про це заявив високопосадовець НАТО
Джерело: https://censor.net/ua/n3588288

і знову цей таємничий посадовець нато від єп.....
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02.12.2025 20:47 Відповісти
Путін розуміє лише грубу силу. А з цієї смішної дипломатії знущаєтся
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02.12.2025 20:48 Відповісти
Поки деменьно-ватна адміністрація тампона, думає як їм лояльно зіграти на балалайці та набринькати на ній, якісь "статки" у кацапомордих, то фуйло, примушує цих старих козирних зашкварених "мустангів-пирдунів" ще і чічьотку збацати та хороводи навколо нього поводити, щоб потім їм не вказувати дорогу котра веде на понтион, забуття під РЕГІТ усіх держав світу...!!!
Дементні підлабузно-шахрайські тампони довели США до повної зневаги та втрати ГЕОПОЛІТИЧНОГО впливу у світі...!!!
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02.12.2025 21:03 Відповісти
Так чего ж вы тогда в переговорах не участвуете? Позвать забыли?
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02.12.2025 21:19 Відповісти
Це треш. Нальотчик вломився в чужий дім, повбивав людей, пограбував, а поліція, оточила будинок і вмовляє його - забирай все що захапав і пібудинку та живи собі, лише он хоча б оту одну вазочку віддай і всьо, ми тобі все пробачимо і забудемо, заживемо з тобою в мирі і злагоді, ніби нічого не сталось.
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02.12.2025 22:15 Відповісти
так у нього мотивація продовжувати війну а не закінчувати. тільки людина без мозку може повірити в те що росія хоче миру
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02.12.2025 22:25 Відповісти
Згідно з планами Трампа ,це Україна має капітулювати, а не Московія йти на поступки.
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02.12.2025 22:33 Відповісти
 
 