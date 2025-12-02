Немає жодних ознак, що Путін готовий йти на поступки для миру з Україною, - посадовець НАТО

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО, не свідчать про готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна до угоди з Україною про завершення війни.

Про це заявив високопосадовець НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Участь НАТО у переговорах

Посадовець Альянсу наголосив, що НАТО не беруть участь у переговорах, а також всіляко підтримують мирні зусилля, які докладає чинна американська адміністрація.

Утім, головною перепоною лишається те, що проти мирної угоди виступає російський диктатор.

"Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україн. Я дуже хочу помилятисяі", - заявив високопосадовець НАТО.

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Мирний план США

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