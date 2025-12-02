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Немає жодних ознак, що Путін готовий йти на поступки для миру з Україною, - посадовець НАТО
Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО, не свідчать про готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна до угоди з Україною про завершення війни.
Про це заявив високопосадовець НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Участь НАТО у переговорах
Посадовець Альянсу наголосив, що НАТО не беруть участь у переговорах, а також всіляко підтримують мирні зусилля, які докладає чинна американська адміністрація.
Утім, головною перепоною лишається те, що проти мирної угоди виступає російський диктатор.
"Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україн. Я дуже хочу помилятисяі", - заявив високопосадовець НАТО.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+6 Андрій Лавриненко
показати весь коментар02.12.2025 20:05 Відповісти Посилання
+6 zakvova
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+5 Вадим #601947
показати весь коментар02.12.2025 20:03 Відповісти Посилання
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які поступки ? В нього армія повільно але просувається
сенс йому чимось поступатись ?
А поки самозакохані нарцисичні шизофреники намагаються про щось домовитись (Трамп-ЗЕ-кремлядь), наприклад "як керувати Всесвітом, не привертаючи увагу медперсоналу", то лікарі (дорослі в домі) повинні робити свою справу. От тільки що на московії, що на Банковій дорослих немає... Та й на Вашингтонщині пацієнт оточив себе (здебільшого) не дорослими, а "чєго ізволітє"...
Коли перетнуться бульбашки, в яких вони існують, то вони (бульбашки, а не ці особи, на жаль) луснуть і ця трійця стикнеться з реальністю, що (ІМХО) буде аналогічно взаємодії матерії та антиматерії. А вигрібати доведеться всьому світу...
Джерело: https://censor.net/ua/n3588288
і знову цей таємничий посадовець нато від єп.....
Дементні підлабузно-шахрайські тампони довели США до повної зневаги та втрати ГЕОПОЛІТИЧНОГО впливу у світі...!!!