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Путін своїми заявами підтверджує небажання завершувати війну, - Сибіга

андрій,сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент РФ Володимир Путін уже другий день поспіль робить публічні заяви, які свідчать про його небажання припиняти агресію проти України.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Погрози щодо портів та судноплавства

Сибіга зазначив, що після заяв про готовність "боротися протягом зими", Путін цього разу висловив погрози морським портам та свободі судноплавства, які насамперед стосуються Одеси.

Міністр підкреслив, що такі погрози звучать на тлі того, що Одеса є важливим елементом уваги у міжнародних перемовинах, зокрема і в коментарях президента США Дональда Трампа.

Вимога припинити російське кровопролиття

Глава МЗС наголосив, що Росія має припинити війну, яку сама ж розв’язала. Якщо ж Путін "знову плюне світові в обличчя", то, за словами Сибіги, наслідки повинні настати.

Він також закликав Москву не марнувати час, який має бути використаний для досягнення миру.

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Україна, США і Європа досягли прогресу у мирних зусиллях

Сибіга заявив, що команди України та США разом із європейськими партнерами досягли важливого прогресу у роботі, спрямованій на встановлення справедливого миру.

"Тепер час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", — додав міністр.

Заяви Путіна напередодні зустрічі з посланцями Трампа

Як повідомлялося, напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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Автор: 

путін володимир (25485) Сибіга Андрій (1002)
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02.12.2025 19:34 Відповісти
Сінхронізуйся якось з Бубочкой, бо він бачить скорий мир.
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02.12.2025 19:49 Відповісти
Егеж. Казав - ми стоїмо найближчі до миру
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02.12.2025 20:05 Відповісти
Та не заяви,а військовий бюджет москалів н а наступний рік сам за себе говорить(
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02.12.2025 19:58 Відповісти
він ніколи і не говорив що хоче миру. прутін завжди говорив і говорить що хоче знищення українців як народ, не більше і не менше.
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02.12.2025 20:32 Відповісти
А нащо ***** завершувати війну? Він кладе десятками тисяч своїх одноразових "ванєк", протискає фронт, замість фейкових фламінго москалота модернізує шлюхєди та робить їх все більше і більше... До того ж ***** цілком влаштовує абсолютно корумпована та нашпігована його агентами фсб, гру керівна верхівка, очолювана ЗЕлідором. А з того, що агент кремля єрмак пійшов на фронт, навіть не отримавши підозри та не арештований, кацапи в кремлі напевно й досі регочуть... Звісно на такому фоні мир москалоті не потрібен. Москалота почне щось чути, коли отримає по ***** так, як це було у 2022 під Києвом, на Харківщині та в Херсоні. Але 5 колона кремля з ОПи вже позаботилася, щоб більше таке не повторилося, щоб не червоніти в черговий раз перед своїми кремлівськими кураторами, звільнивши у лютому 2024 і Залужного, 18 генералів, а потім ще й півсотні комбригів замінили і все це під час бойових дій!!! Все що бачимо зараз, то вже криваві жахливі наслідки тої диверсії, скоєної руцями найвеличнішого покидька та його єрмачні.
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02.12.2025 21:14 Відповісти
А як же це: Україна наближається до миру, - Зеленський
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02.12.2025 22:34 Відповісти
 
 