Путін своїми заявами підтверджує небажання завершувати війну, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент РФ Володимир Путін уже другий день поспіль робить публічні заяви, які свідчать про його небажання припиняти агресію проти України.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Погрози щодо портів та судноплавства

Сибіга зазначив, що після заяв про готовність "боротися протягом зими", Путін цього разу висловив погрози морським портам та свободі судноплавства, які насамперед стосуються Одеси.

Міністр підкреслив, що такі погрози звучать на тлі того, що Одеса є важливим елементом уваги у міжнародних перемовинах, зокрема і в коментарях президента США Дональда Трампа.

Вимога припинити російське кровопролиття

Глава МЗС наголосив, що Росія має припинити війну, яку сама ж розв’язала. Якщо ж Путін "знову плюне світові в обличчя", то, за словами Сибіги, наслідки повинні настати.

Він також закликав Москву не марнувати час, який має бути використаний для досягнення миру.

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Україна, США і Європа досягли прогресу у мирних зусиллях

Сибіга заявив, що команди України та США разом із європейськими партнерами досягли важливого прогресу у роботі, спрямованій на встановлення справедливого миру.

"Тепер час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", — додав міністр.

Заяви Путіна напередодні зустрічі з посланцями Трампа

Як повідомлялося, напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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